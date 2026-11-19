Shenzhen (VNA) - Le 19 novembre au matin, à Shenzhen, en Chine, en marge de la 33e Réunion des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a officiellement reçu la responsabilité d’accueillir l’Année de l’APEC 2027, du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois, Xi Jinping. Cette passation marque le lancement officiel du processus de préparation de la prochaine édition du forum, qui sera organisée par le Vietnam.



La cérémonie de passation s’est déroulée dans une atmosphère solennelle, en présence des dirigeants des 21 économies membres de l’APEC, à l’issue des discussions et de l’adoption des principaux documents de l’Année de l’APEC 2026.



Prenant la parole lors de la cérémonie, le dirigeant chinois Xi Jinping a dressé le bilan des réalisations marquantes de l'Année de l'APEC 2026 et s'est dit convaincu que le Vietnam organiserait avec succès l'Année de l'APEC 2027. Ce transfert de responsabilité témoigne de la continuité et de la coopération entre les deux économies membres pour promouvoir les objectifs communs du forum.



Au nom du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, le dirigeant To Lam a félicité le dirigeant Xi Jinping ainsi que l’État et le peuple chinois pour les résultats obtenus durant l’Année de l’APEC 2026, qui ont donné un nouvel élan à l’intégration économique et au développement de la région Asie-Pacifique.

Logo de l'APEC 2027

Le dirigeant vietnamien a réaffirmé l’attachement du Vietnam aux valeurs et aux orientations de l’APEC. Il s’est dit convaincu que, grâce à la détermination politique et à la solidarité des 21 économies membres, le forum poursuivra son développement, relèvera les défis de la nouvelle ère et contribuera à ouvrir une nouvelle phase de percée et de prospérité pour la région. Dans cette perspective, il a dévoilé le thème de l’Année de l’APEC 2027 : « Bâtir ensemble une nouvelle ère d’autonomie, d’innovation et de prospérité partagée ».



Il a souligné que le Vietnam assumait cette responsabilité avec un grand honneur et un profond sens du devoir envers l’avenir commun de la région. Il s’est engagé à travailler en étroite concertation avec les économies membres pour capitaliser sur les acquis du forum et définir de nouvelles orientations permettant de soutenir une croissance rapide et durable, de renforcer l’autonomie et la résilience économiques et de libérer le potentiel ainsi que la créativité de tous les acteurs économiques.



Pour concrétiser ce thème, sur la base d'étroites consultations et d'un large consensus des économies membres, le Vietnam a proposé trois grandes priorités pour 2027 : l'amélioration de la productivité économique, la promotion du commerce et de l'investissement régionaux, ainsi que le renforcement de la résilience, du dynamisme de l'économie et de la qualité de vie des populations.



Le secrétaire général et président To Lam a affirmé qu'accueillir l'APEC pour la troisième fois constitue un jalon important dans le parcours d'intégration et de développement du pays. Le Vietnam s'engage à être un hôte dévoué, à l'écoute pour consolider le consensus et favoriser la connexion afin d'élargir la coopération, générant des résultats durables avec les membres. Le parcours de l'APEC 2027 traversera diverses régions du Vietnam avec la participation des localités, des entreprises et de toutes les couches de la population, pour converger vers l'île de Phu Quoc, où se tiendra la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2027.



Il a respectueusement invité les dirigeants, les délégués, les représentants du monde des affaires et les amis internationaux à se rendre au Vietnam en 2027 pour échanger sur les orientations stratégiques, prendre des décisions importantes pour l’avenir de la région et découvrir un pays à la fois riche de son identité, dynamique, créatif, ouvert et hospitalier.



L'Année de l'APEC 2027 au Vietnam ouvre une nouvelle étape de coopération pour le forum, suscitant un vif intérêt et de grandes attentes quant aux contributions du Vietnam à l'avenir de développement et de prospérité partagée de l'Asie-Pacifique. -VNA