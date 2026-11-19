Hanoi (VNA) - En accueillant pour la troisième fois le Sommet de l’APEC en 2027, le Vietnam entend capitaliser sur son appartenance aux deux grands accords commerciaux de la région pour rapprocher des économies aux priorités divergentes.

Alors que les entreprises cherchent à diversifier leurs marchés et leurs sources d’approvisionnement, le pays pourrait fédérer les membres autour de deux axes concrets : la dématérialisation des documents douaniers et l’intégration des fournisseurs aux réseaux régionaux de production et de distribution.

Les deux précédentes éditions organisées par le Vietnam témoignent de sa capacité à traduire les priorités communes de l’APEC en plans d’action concrets. À Hanoi en 2006, les économies membres avaient ainsi adopté une feuille de route assortie de mesures précises et d’un calendrier pour faciliter les échanges commerciaux. À Dà Nang en 2017, la coopération s’était ensuite élargie au développement inclusif ainsi qu’à la formation des ressources humaines à l’ère du numérique.

Selon Julie Nguyen, directrice de l’Initiative Canada-ASEAN au Centre d’études asiatiques de l’Université York, l’engagement du Vietnam en faveur de la facilitation des affaires et du soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) illustre également son aptitude à stimuler le dialogue entre des économies aux niveaux de développement hétérogènes.

Julie Nguyen, directrice de l’Initiative Canada-ASEAN au Centre d’études asiatiques de l’Université York. Photo: VNA

Christine Nakamura, vice-présidente du bureau du Centre du Canada de la Fondation Asie-Pacifique du Canada, le Vietnam est en mesure de valoriser son expérience au sein du CPTPP et du RCEP pour stimuler la coopération au sein de l’APEC. Elle identifie trois axes majeurs de contribution pour le Vietnam : le commerce numérique, les réformes structurelles et la résilience des chaînes d’approvisionnement.

La responsable souligne par ailleurs que les thématiques de l’APEC 2027, consacrées à la connectivité et à des économies inclusives et résilientes, permettront aux membres de rapprocher leurs positions dans un contexte de fragmentation économique mondiale.

Le potentiel de coopération transparaît d’emblée dans la composition des deux accords commerciaux. Le Vietnam fait partie des sept économies de l’APEC membres à la fois du CPTPP et du RCEP, aux côtés de l’Australie, du Brunei, du Japon, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande et de Singapour.

L’APEC réunit également des acteurs n’ayant adhéré qu’à l’un de ces pactes — comme le Canada pour le CPTPP, ou la Chine et la République de Corée pour le RCEP — tandis que les États-Unis restent en marge des deux. Grâce aux mécanismes de consensus et de coopération volontaire propres à l’APEC, les retours d’expérience sur la mise en œuvre de ces accords peuvent ainsi être partagés avec un plus grand nombre de partenaires.

SelonJulie Nguyên, l’ouverture des relations économiques du Vietnam envers de nombreuses puissances, combinée à son expérience au sein de multiples cadres de coopération, lui confère des atouts supplémentaires pour favoriser le dialogue et dégager des terrains d’entente entre les membres.

Dans le commerce numérique, l’harmonisation peut s’amorcer par une réduction des déclarations redondantes imposées aux entreprises. La disparité des formulaires et des formats de données utilisés par les systèmes douaniers contraint souvent les opérateurs à soumettre plusieurs fois les mêmes informations pour une seule expédition, alors que ces éléments sont déjà disponibles. Les économies volontaires pourraient ainsi commencer par croiser les données exigées, partager leurs méthodes d’authentification des documents électroniques et mener des projets pilotes autour d’un premier type de justificatif.

Cette démarche souligne également la nécessité d’allier la réforme des procédures aux investissements technologiques. Pour que les données déjà enregistrées soient exploitables aux étapes suivantes, les autorités de régulation doivent établir des protocoles adaptés de réception, de contrôle et de reconnaissance mutuelle des documents. Les délais de traitement et la baisse du nombre de saisies répétées constitueront alors des indicateurs concrets pour évaluer l’efficacité de ces expérimentations. – VNA