Shenzhen (VNA) - En marge de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2026, qui se tient à Shenzhen, en Chine, le soir du 18 novembre, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a rencontré le président sud-coréen Lee Jae Myung.

Lors de cette rencontre, To Lam s’est réjoui de retrouver le président sud-coréen Lee Jae Myung. Il a affirmé que l’État et le peuple vietnamiens accordaient toujours une grande importance à la coopération avec la République de Corée et étaient prêts à renforcer une coopération concrète, efficace et globale avec ce pays dans tous les domaines. Il a salué le rôle de la République de Corée au sein de l’APEC et souhaité qu’elle soutienne le Vietnam dans l’organisation réussie de l’Année de l’APEC 2027. Il a également invité le président sud-coréen à effectuer une visite au Vietnam et à participer à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027, prévue à Phu Quoc.

De son côté, le président Lee Jae Myung a sincèrement remercié le dirigeant To Lam, pour l’attention particulière qu’il a toujours accordée au développement des relations entre le Vietnam et la République de Corée, notamment en créant des conditions favorables aux entreprises sud-coréennes pour investir et mener leurs activités au Vietnam, ainsi qu’en réglant de nombreuses questions en suspens, contribuant ainsi à promouvoir les relations économiques, commerciales et d’investissement entre les deux pays.

Le président Lee Jae Myung a affirmé que la République de Corée soutenait le Vietnam et était prête à se coordonner étroitement avec lui pour assurer le plein succès de l’Année de l’APEC 2027. Il a souligné que le Vietnam comptait parmi les partenaires de premier plan de la République de Corée et s’est dit prêt à coopérer étroitement avec le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, ainsi qu’avec les hauts dirigeants vietnamiens, afin de continuer à œuvrer ensemble au développement toujours plus prospère et florissant du partenariat stratégique global entre les deux pays dans cette nouvelle ère de développement.

Les deux dirigeants sont également convenus de promouvoir une coopération concrète dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, des sciences et des technologies, ainsi que des échanges culturels et populaires, et de concrétiser les engagements et accords conclus ces derniers temps. -VNA