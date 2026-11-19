Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a participé, le 19 novembre au matin à Shenzhen, en Chine, à la 33e Réunion des dirigeants économiques du Forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC).



Présidée par le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, la réunion a rassemblé les dirigeants et représentants des 21 économies membres, ainsi que la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI).



S’exprimant lors de la réunion, le dirigeant vietnamien To Lam a présenté la vision et les propositions du Vietnam pour renforcer la coopération au sein de l’APEC dans la nouvelle période. Il a souligné la nécessité de renforcer la coopération et la cohésion entre les économies face aux profondes mutations que traverse la région.



Rappelant que l’APEC était née d’une volonté de réconciliation, de rapprochement, de dialogue et de coopération pour la prospérité commune après une longue période de divisions et de conflits, il a salué ses contributions majeures au développement de l’Asie-Pacifique, grâce au régionalisme ouvert et aux engagements de ses 21 économies membres.

Le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, prononce un discours lors de la 33e Réunion des dirigeants économiques de l'APEC 2026. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien a proposé trois grandes orientations pour continuer à renforcer le rôle de l’APEC.



Premièrement, il a appelé l’APEC à promouvoir un environnement ouvert aux échanges et aux investissements, à garantir des flux commerciaux fluides, stables et durables ainsi que le bon fonctionnement des chaînes d’approvisionnement stratégiques, tout en renforçant la résilience, la capacité d’adaptation et l’autonomie de chaque économie et de l’ensemble de la région.



Deuxièmement, il a plaidé pour l’ouverture de nouveaux espaces de développement et la création de nouveaux moteurs de croissance. L’APEC devrait devenir un incubateur d’idées et un espace d’expérimentation pour de nouveaux cadres institutionnels et modèles de croissance fondés sur la technologie et l’innovation. Il a notamment évoqué l’économie numérique, l’économie des seniors, l’économie des soins, l’économie de basse altitude et l’économie fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.



Troisièmement, il a préconisé de promouvoir le dialogue et la coopération pour renforcer la confiance et maintenir la stabilité nécessaire au développement. Selon lui, l’APEC doit constituer un espace de dialogue stratégique, ouvert et constructif, permettant de surmonter les différends, d’apaiser les tensions et de trouver des solutions concrètes. La recherche du consensus doit reposer sur l’équité, l’égalité, la coopération mutuellement avantageuse et le respect des intérêts légitimes de chacun.



Les dirigeants de l’APEC ont salué l’intervention du dirigeant vietnamien To Lam, en particulier ses grandes orientations pour la prochaine étape de la coopération régionale.



À l’issue de la réunion, les dirigeants ont adopté la Déclaration des dirigeants de l’APEC ainsi que trois documents portant respectivement sur la numérisation du commerce, l’économie numérique et l’intelligence artificielle au service du bien-être des populations, et la connectivité régionale.



Tout en saluant les résultats de l’Année APEC 2026, les dirigeants ont exprimé leur soutien et leurs attentes à l’égard de l’Année APEC 2027, qui sera organisée par le Vietnam et devrait donner une nouvelle impulsion à la coopération régionale, contribuant à la paix, à la stabilité et à la prospérité commune en Asie-Pacifique. – VNA