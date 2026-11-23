Kuala Lumpur (VNA) – L’organisation de l’APEC en 2027 marquera une nouvelle étape dans la trajectoire économique du Vietnam, qui passera du statut de pôle manufacturier émergent à celui d’acteur plus actif dans la gouvernance économique régionale, a estimé Collins Chong Yew Keat, analyste spécialisé dans les questions de sécurité et de relations extérieures à l’Université de Malaya.
Dans un entretien accordé aux correspondants de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Kuala Lumpur, l’expert a rappelé que le Vietnam avait rejoint l’APEC en 1998 et accueilli le forum en 2006 et 2017. Cette troisième édition organisée par le pays intervient après plusieurs décennies d’intégration économique approfondie, d’industrialisation tournée vers les exportations et d’attraction des investissements étrangers, qui ont permis au pays de s’intégrer davantage dans les réseaux régionaux de production.
Lors de la cérémonie de passation du rôle de pays hôte de l’APEC 2027, le secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois, Xi Jinping, a transmis cette responsabilité au secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, qui a dévoilé le thème de l’année 2027 : « Construire une nouvelle ère de résilience, d’innovation et de prospérité partagée ».
Le Vietnam a défini plusieurs priorités : accroître la productivité, développer le commerce et les investissements régionaux, renforcer la résilience et le dynamisme économiques, ainsi qu’améliorer le niveau de vie de la population. Ce programme répond à une nécessité plus large : la croissance future du pays ne pourra reposer uniquement sur la production à faible coût et l’expansion des exportations. Le Vietnam doit évoluer vers des activités à plus forte valeur ajoutée, développer ses capacités technologiques nationales et consolider sa position dans les chaînes d’approvisionnement avancées. Le forum lui offre ainsi une plateforme pour relier cette transformation intérieure à la coopération économique régionale.
L’année d’accueil constitue également une occasion de promouvoir des règles commerciales plus prévisibles, des chaînes d’approvisionnement transparentes et une plus grande diversité de partenariats économiques. Toutefois, l’APEC ne peut se substituer aux négociations commerciales bilatérales ni protéger ses membres contre les risques liés aux droits de douane. Le Vietnam devrait donc fonder son approche sur les principes d’indépendance, d’autonomie et de diversification de ses relations extérieures, plutôt que sur un alignement avec une grande puissance.
Selon Collins Chong Yew Keat, une possibilité à court terme consiste à transformer les initiatives chinoises de 2026 en matière de numérisation et de connectivité en programmes régionaux concrets. Le Vietnam peut s’appuyer sur les cadres de numérisation du commerce, la coopération en matière d’intelligence artificielle et les engagements sur la connectivité adoptés lors de la 33e réunion des dirigeants économiques de l’APEC à Shenzhen, sans avoir à repartir de zéro.
La mise en place de documents douaniers électroniques interopérables et de procédures commerciales numériques pourrait réduire les coûts de mise en conformité et les délais administratifs pour les entreprises. Le soutien aux petites entreprises dans l’adoption des outils numériques, leur intégration aux chaînes de valeur régionales et l’amélioration de leur productivité constituent d’autres pistes de coopération. Celle-ci pourrait également porter sur la formation aux métiers des semi-conducteurs, les infrastructures numériques, l’utilisation responsable de l’intelligence artificielle et la formation de la main-d’œuvre aux nouvelles technologies.
Le Vietnam est aussi bien placé pour faire le lien entre l’intégration économique de l’ASEAN et la coopération élargie en Asie-Pacifique. Sa position géographique et son rôle dans les réseaux régionaux de production lui confèrent des intérêts directs dans le développement des corridors de transport, de la logistique, du commerce maritime et de la diversification des chaînes d’approvisionnement.
Le pays pourrait mettre à profit l’édition 2027 pour favoriser une meilleure coordination entre les accords commerciaux existants, notamment le Partenariat économique régional global (RCEP) et l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP). Les travaux communs pourraient porter sur la facilitation des échanges, la clarification des règles d’origine, le commerce numérique et une meilleure compatibilité des réglementations.
La résilience économique constitue un autre domaine de coopération. Le Vietnam pourrait encourager les efforts régionaux en matière de sécurité alimentaire, d’infrastructures énergétiques, de préparation aux catastrophes naturelles et d’adaptation au changement climatique, notamment au bénéfice des économies en développement et des pays côtiers. Ces priorités figurent déjà dans la Déclaration de Shenzhen, assurant ainsi une continuité entre les années d’accueil de la Chine et du Vietnam.
Le choix de Phu Quoc pour accueillir la Semaine des dirigeants économiques de 2027 revêt également une importance économique et en matière de développement. L’événement pourrait accélérer l’amélioration des liaisons internationales, des infrastructures touristiques et des équipements de conférence, tout en renforçant l’attractivité de l’île auprès des investisseurs étrangers. Les préparatifs comprennent l’extension de l’aéroport, la construction d’installations de conférence, des projets de transport et des infrastructures environnementales. À plus long terme, la sécurité de l’approvisionnement en eau, le traitement des déchets et la protection de l’environnement seront essentiels pour assurer la pérennité du tourisme et préserver les écosystèmes côtiers de l’île.
Les limites du forum détermineront toutefois la portée des résultats possibles. L’APEC ne peut contraindre ses membres à réduire les droits de douane, à harmoniser leurs réglementations technologiques ou à régler leurs différends stratégiques. Le Vietnam devra donc identifier les domaines dans lesquels les économies membres ont des intérêts communs et sont disposées à coopérer volontairement.
Un programme crédible devrait privilégier des résultats mesurables, tels que des projets pilotes de commerce sans papier, la numérisation des petites et moyennes entreprises, des partenariats de formation technique et une meilleure coordination logistique. Le Vietnam pourrait également s’appuyer sur le Conseil consultatif des entreprises de l’APEC (ABAC) pour veiller à ce que les initiatives répondent aux besoins concrets des entreprises et des investisseurs. Des résultats tangibles montreraient que la coopération économique multilatérale peut rester efficace malgré les divisions géopolitiques.
Enfin, selon l’expert, les deux années consécutives d’accueil par la Chine et le Vietnam offrent des perspectives de continuité dans la gouvernance économique régionale. Le programme chinois de 2026 a mis l’accent sur la connectivité, les technologies et l’intégration régionale, tandis que les priorités vietnamiennes pour 2027 portent sur la productivité, le commerce, les investissements et la résilience.
Cette convergence pourrait favoriser une coopération durable sans exiger des deux pays des positions politiques ou stratégiques identiques. Le Vietnam conservera ses propres intérêts nationaux et priorités de développement, tout en ayant l’occasion d’orienter les travaux vers des enjeux concrets sur lesquels les économies de la région peuvent progresser.
Pour le Vietnam, l’année 2027 sera ainsi l’occasion de promouvoir la productivité, l’innovation, la connectivité des infrastructures et la résilience économique, tout en élargissant son rayonnement diplomatique. Les initiatives chinoises de 2026 constituent un point de départ ; la présidence vietnamienne permettra de mesurer dans quelle mesure cette dynamique peut se traduire par une coopération régionale durable, a conclu Collins Chong Yew Keat. -VNA
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