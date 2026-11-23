Hanoï (VNA) – La participation du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, à la 33e Semaine des dirigeants économiques de l’APEC (Forum de coopération économique Asie-Pacifique), ainsi que son important discours prononcé lors de la cérémonie de passation à l’hôte de l’APEC 2027, ont été hautement saluées par des experts et universitaires chinois.



Dans un entretien accordé au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Chine, Liu Ying, chercheuse à l’Institut de recherche financière Chongyang de l’Université Renmin de Chine, a estimé que les déclarations du dirigeant To Lam témoignaient d’une vision à long terme, inscrivant le développement du Vietnam dans le contexte de l’évolution générale de la région Asie-Pacifique. Elles illustrent également le rayonnement international croissant et la capacité des économies émergentes, en particulier des pays à orientation socialiste, à contribuer à l’élaboration des programmes d’action régionaux.



Premièrement, les déclarations du dirigeant To Lam s’inscrivent pleinement dans le thème de l’année de l’APEC organisée par la Chine : "Prospérer et gagner l'avenir ensemble". En particulier, ses trois propositions prioritaires – promouvoir un environnement commercial et d’investissement ouvert, créer de nouveaux moteurs de croissance et renforcer le dialogue et la coopération afin de consolider la confiance – répondent aux questions fondamentales concernant les moyens de préserver l’ouverture, de favoriser le développement et de maintenir la stabilité dans la région Asie-Pacifique.



Deuxièmement, ces orientations ouvrent de nouvelles perspectives à la coopération entre la Chine et le Vietnam. Les deux parties doivent continuer à transformer leurs complémentarités industrielles en résultats concrets dans des domaines tels que la connectivité, l’économie numérique et l’innovation.



Troisièmement, ce discours, tourné vers l’avenir, témoigne également d’une profonde préoccupation pour le bien-être de la population. Le dirigeant vietnamien a identifié l’amélioration de la productivité comme un moteur essentiel de la croissance, en proposant de développer l’économie numérique, l’économie des seniors et l’économie des services de soins. Il a également plaidé pour le règlement des différends par un dialogue équitable et sur un pied d’égalité, dans l’intérêt commun de tous les citoyens et des générations futures.



Quatrièmement, cette intervention reflète un sens des responsabilités dans la continuité des acquis du passé afin de préparer l’avenir. En assumant la présidence de l’APEC en 2027, le Vietnam aura une occasion importante de préserver et de prolonger les résultats de la coopération obtenus durant l’année de présidence chinoise.



Évoquant la prise officielle par le Vietnam de la présidence de l’APEC 2027, Liu Ying a estimé que, forts des bases établies durant la présidence chinoise, les deux pays devraient approfondir leur coopération concrète dans des domaines tels que le commerce et l’investissement, la connectivité, l’économie numérique et l’intelligence artificielle (IA).



Cette coopération pourrait notamment passer par l’élargissement du champ d’application du Programme de carte de voyage d’affaires de l’APEC (ABTC), la mise en œuvre des accords d’exemption de visa entre les deux pays, ainsi que la contribution au processus de promotion de la Zone de libre-échange de l’Asie-Pacifique (FTAAP), notamment grâce à la participation du Vietnam à l’élargissement du nombre de membres de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).



Selon l’analyse de cette universitaire chinoise, le premier axe de continuité concerne les concepts et les priorités de l’agenda régional. La Chine a mis l’accent sur l’ouverture, l’innovation et la coopération, tandis que le Vietnam a défini trois grandes priorités : améliorer la productivité ; promouvoir le commerce et l’investissement régionaux ; renforcer la résilience économique et améliorer les conditions de vie de la population.



Le deuxième axe consiste à transformer les acquis de la coopération en projets concrets et pragmatiques. La Chine et le Vietnam pourraient renforcer leur coopération dans des domaines tels que les chemins de fer transfrontaliers, les postes-frontières intelligents, la facilitation des procédures douanières et la coopération entre les chaînes industrielles.



Dans les domaines de l’économie numérique et de l’IA, il conviendrait de privilégier l’accompagnement des PME afin de réduire leurs coûts et d'améliorer leur efficacité opérationnelle, tout en accordant une attention particulière à la formation des ressources humaines dans le numérique. L'objectif est de faire en sorte que les progrès technologiques se traduisent par une hausse de la productivité du travail.



Par ailleurs, le fait que la Chine et le Vietnam assument successivement la présidence de l’APEC ne constitue pas une simple passation de responsabilités entre pays hôtes. Il témoigne également d’une continuité dans les philosophies de développement, les programmes de coopération et les initiatives concrètes.



Enfin, il importe de tirer parti des atouts spécifiques du Vietnam pour créer des points forts distinctifs.



Liu Ying a souligné que la valeur ajoutée de l’Année de l’APEC 2027 au Vietnam devrait se traduire par la transformation des engagements en faveur de l’ouverture en opportunités commerciales, de la connectivité en résultats tangibles pour le développement et des avancées en matière d’innovation en améliorations concrètes des conditions de vie de la population. - VNA

source