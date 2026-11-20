Hanoï (VNA) - La visite de travail en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut rang, du 17 au 20 novembre, à l’occasion de la 33e Semaine des dirigeants économiques de l’APEC et d’activités bilatérales, s’est achevée avec succès. Elle a confirmé l’image d’un Vietnam ouvert et dynamique, prêt à contribuer à la construction d’un avenir commun pour l’APEC 2027, tout en approfondissant la coopération avec la Chine.

Promouvoir la coopération et le développement

Lors du 33e Sommet des dirigeants économiques de l’APEC, organisé à Shenzhen, dans la province du Guangdong, le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, a officiellement reçu de son homologue chinois Xi Jinping la responsabilité d’accueillir l’Année de l’APEC 2027, en présence des dirigeants des 21 économies membres. Le dirigeant chinois s’est dit convaincu que le Vietnam organiserait avec succès cet événement.

Accueillant avec un grand honneur et un profond sens des responsabilités la mission d’accueillir l’APEC 2027, le secrétaire général et président To Lam a affirmé que le Vietnam travaillerait en étroite coordination avec les membres afin de préserver et de valoriser les acquis du forum, tout en ouvrant de nouvelles voies permettant aux économies de maintenir une croissance rapide et durable, de renforcer leur autonomie et leur résilience et de libérer le potentiel et la créativité de tous les acteurs économiques.

Il a présenté le thème de l’APEC 2027 "Construire ensemble une nouvelle ère de résilience, d’innovation et de prospérité partagée", ainsi que trois grandes priorités : améliorer la productivité des économies, promouvoir le commerce et les investissements régionaux, et renforcer la résilience économique tout en améliorant la qualité de vie des populations. Il a invité les dirigeants, les délégués, les milieux d’affaires et les amis internationaux à se rendre au Vietnam à l’occasion de l’APEC 2027, afin d’échanger sur les orientations stratégiques, de prendre des décisions importantes pour l’avenir de la région et de découvrir un Vietnam magnifique, riche de son identité culturelle, dynamique, innovant, ouvert et hospitalier.

Les dirigeants de l’APEC ont salué ses orientations et exprimé leur soutien à l’organisation de l’Année de l’APEC 2027 au Vietnam. À l’issue du sommet, ils ont adopté une Déclaration des dirigeants ainsi que trois documents sur la coopération en matière de numérisation du commerce pour 2026-2030, l’exploitation de l’économie numérique et de l’intelligence artificielle au service du bien-être des populations, et le Plan directeur de connectivité de l’APEC pour 2026-2035.

Lors du Sommet des PDG de l’APEC 2026, qui a réuni près de 2 000 participants, dont des dirigeants économiques et des représentants de grandes entreprises mondiales, le dirigeant To Lam a proposé trois orientations : promouvoir un environnement commercial et d’investissement ouvert, créer de nouveaux moteurs et espaces de croissance, et placer la prospérité des populations et des entreprises au cœur de la coopération.

Élargir les perspectives de coopération concrète Vietnam-Chine

Sur le plan bilatéral, cette deuxième visite de travail du dirigeant To Lam en Chine en 2026, après sa visite d’État en avril, a contribué à consolider la confiance politique et à approfondir la coopération entre les deux Partis et les deux pays.

Lors de leur entretien, le secrétaire général et président To Lam et son homologue chinois Xi Jinping ont réaffirmé leur volonté de privilégier le développement du bon voisinage et du partenariat de coopération stratégique global, ainsi que la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine à portée stratégique. Ils sont convenus de renforcer les échanges stratégiques à tous les niveaux, de développer la coopération en matière de défense, de sécurité et de diplomatie, et de consolider ainsi la confiance politique entre les deux pays.

La coopération scientifique et technologique a également occupé une place importante. Lors du Forum sur la connectivité technologique et l'innovation de la Grande Baie Vietnam-Chine, les deux parties ont annoncé le cofinancement de quatre projets de recherche communs et échangé 16 protocoles d’accord entre organismes, universités, instituts de recherche et entreprises. Vietnam Airlines a par ailleurs annoncé l’ouverture d’une nouvelle liaison aérienne avec la Grande Baie.

En rencontrant des dirigeants de grands groupes chinois et de l’Alliance des entreprises américaines de l’APEC, ainsi que des dirigeants de grandes entreprises américaines, le dirigeant To Lam a réaffirmé la volonté du Vietnam d’attirer des investissements de haute qualité, axés sur les technologies avancées, la recherche et développement, le transfert de technologies, la formation de ressources humaines qualifiées et le renforcement des liens avec les entreprises nationales. Il a également réitéré l’engagement du Vietnam à améliorer son cadre institutionnel et à protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs.

Le Forum sur la connexion des stratégies de développement entre le Vietnam et le Sud-Ouest de la Chine, a, quant à lui, ouvert de nouvelles perspectives de coopération économique, commerciale et d’investissement entre les localités des deux pays.

La visite a également mis en valeur les liens historiques et les échanges entre les populations. À Kunming, le dirigeant To Lam, son épouse et la délégation vietnamienne ont visité l’ancien logement du Président Hô Chi Minh, situé aux 89-91, rue Huashan Nan, et rendu hommage à sa mémoire. Le dirigeant vietnamien a remercié les autorités et la population du Yunnan pour la préservation de ce site historique.

Il a également rencontré des jeunes Vietnamiens et Chinois participant au programme "Voyage rouge" au Yunnan, les appelant à préserver l’amitié traditionnelle entre les deux peuples et à promouvoir la coopération dans les infrastructures, les sciences et les technologies.

Enfin, il a rencontré la communauté vietnamienne vivant, étudiant et travaillant au Yunnan, en l’encourageant à contribuer au renforcement des relations d’amitié et de coopération entre les localités des deux pays.

De la vision et des priorités de l’APEC 2027 aux avancées concrètes dans la coopération scientifique et technologique, la connectivité entre les localités et les échanges entre les peuples, cette visite a donné un nouvel élan à l’intégration internationale du Vietnam, tout en consolidant les fondements de confiance et d’amitié entre le Vietnam et la Chine dans une nouvelle phase de développement. -VNA