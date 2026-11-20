Hanoï (VNA) – Le 19 novembre, lors de la 33e réunion des dirigeants économiques de l’APEC à Shenzhen, en Chine, le Vietnam a officiellement reçu le statut de pays hôte de l’Année de l’APEC 2027. Cette responsabilité a suscité un écho favorable dans les médias internationaux et auprès de plusieurs dirigeants des économies membres, qui attendent du pays une contribution active au renforcement de la coopération régionale.

Des médias chinois, dont l’agence Xinhua, le China Daily et le site du ministère chinois de la Défense, ainsi que des organes de presse internationaux comme l’Associated Press (AP), Reuters et The Gulf Observer, ont largement relayé cette passation.

D’après Xinhua, lors de la cérémonie de clôture de la réunion de l’APEC à Shenzhen, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a invité les dirigeants et représentants des économies membres à participer aux activités de l’APEC qui se tiendront au Vietnam en 2027.

The Gulf Observer a rapporté que les dirigeants économiques de l’APEC avaient apprécié son intervention, notamment les trois grandes orientations proposées par le Vietnam pour l’Année de l’APEC 2027. Ils ont exprimé leur confiance dans la capacité du pays à contribuer activement à la coopération, à la consolidation de la paix et de la stabilité ainsi qu’à la prospérité commune dans la région. Ils ont également soutenu le Vietnam dans son rôle d’hôte, estimant que son année de présidence donnerait un nouvel élan à la coopération en Asie-Pacifique.

Aux Philippines, plusieurs médias, dont la Philippines News Agency (PNA), Politiko.com.ph et GMA News, ont également rendu compte de la rencontre entre To Lam et le président Ferdinand Marcos Jr., tenue en marge de la réunion de l’APEC le 19 novembre. À cette occasion, le dirigeant philippin a réaffirmé le plein soutien de son pays à l’organisation de l’APEC 2027 par le Vietnam. Les deux dirigeants ont également échangé sur le renforcement de la coopération maritime et de la sécurité alimentaire.

De son côté, selon TodayPress.tv, le président américain Donald Trump a félicité le Vietnam pour avoir pris la responsabilité d’accueillir et de présider l’APEC en 2027, lors de sa rencontre avec M. To Lam à Shenzhen. Il a également invité le dirigeant vietnamien au sommet du Groupe des vingt (G20), prévu les 14 et 15 décembre à Miami.

L’agence nationale malaisienne Bernama a, pour sa part, estimé que l’organisation de l’Année de l’APEC 2027 par le Vietnam ouvrirait un nouveau chapitre de la coopération régionale. Les économies membres et la communauté internationale attendent notamment que le pays apporte une contribution significative au développement et à la prospérité de l’Asie-Pacifique.

Bernama a également relayé les propos de M.To Lam, selon lequel les activités de l’APEC 2027 se dérouleront dans différentes régions du Vietnam, avec la participation des collectivités locales, des entreprises et de la population. Elles s’achèveront par la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC à Phu Quoc. -VNA