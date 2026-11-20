Kuala Lumpur, 20 novembre (VNA) – La Malaisie réaffirme son engagement en faveur du libre-échange, du multilatéralisme et d’une intégration économique régionale plus poussée, dans un contexte marqué par la montée des tensions géopolitiques et les incertitudes pesant sur l’économie mondiale. C’est ce qu’a déclaré le Premier ministre malaisien, Anwar Ibrahim, lors de la 33e Semaine des dirigeants économiques de l’APEC, qui se tient à Shenzhen, en Chine.
Anwar Ibrahim a souligné que la prospérité partagée devait se traduire concrètement par la création d’emplois de qualité, l’amélioration des conditions de vie et une participation effective des populations au développement économique. Il a averti que les perturbations récentes montraient à quel point les tensions géopolitiques, l’insécurité énergétique et le changement climatique pouvaient rapidement affecter les ménages de la région.
Il a également insisté sur le fait que les décisions prises au cours de cette semaine contribueraient à façonner la résilience économique et la prospérité de la région pour les générations à venir.
La Malaisie, a-t-il ajouté, défend une approche unifiée et fondée sur des principes éthiques en matière de gouvernance du numérique et de l’intelligence artificielle. Les économies membres de l’APEC doivent veiller à ce que les avancées technologiques bénéficient à tous, en particulier aux économies du Sud global, plutôt que d’être détournées à des fins néfastes.
L’APEC regroupe 21 économies de la région Asie-Pacifique et vise à promouvoir la coopération économique et la libéralisation des échanges dans cette région. Ses membres représentent près de 40 % de la population mondiale, près de la moitié du commerce international et plus de 60 % du PIB mondial. La Malaisie figure parmi les économies fondatrices de l’APEC, créée en 1989. – VNA
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