

Hanoï (VNA) – Le Vietnam devrait tirer parti de son rôle de pays hôte de l’APEC 2027 pour promouvoir l’ouverture de son économie, attirer davantage d’investissements et développer les nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle (IA), a estimé Lang Yiding, représentant de Ningbo Fujia Co., Ltd., une entreprise de la province chinoise du Zhejiang qui emploie plus de 3 000 personnes dans le cadre de ses activités d’investissement au Vietnam.



Dans un entretien accordé aux correspondants de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Chine, Lang Yiding a souligné que le Vietnam offrait un environnement d’investissement sûr, un facteur particulièrement important pour les investisseurs étrangers. Les réformes vigoureuses engagées par le gouvernement vietnamien au cours des un à deux dernières années ont également apporté des avantages concrets aux activités de production et commerciales. Les procédures d’approbation des projets sont notamment devenues beaucoup plus simples qu’auparavant.



Ces évolutions renforcent la confiance de son entreprise dans les perspectives de développement au Vietnam et sa volonté d’y poursuivre et d’y élargir ses investissements, tout en approfondissant la coopération. L’homme d’affaires estime toutefois que des efforts supplémentaires restent nécessaires pour accélérer et faciliter le dédouanement des marchandises, raccourcir les délais de traitement de certains dossiers et procédures administratives, ainsi que garantir un approvisionnement énergétique stable. Ces facteurs influent directement sur l’efficacité des activités des entreprises et leurs projets d’expansion.



S’agissant des nouveaux domaines de coopération, il a indiqué que les principaux actionnaires de son entreprise cotée en Bourse et ses partenaires manifestaient un vif intérêt pour une participation au développement des infrastructures nécessaires à l’IA au Vietnam, notamment les centres de calcul dédiés à cette technologie.



Selon lui, le monde connaît actuellement une vague de développement rapide de l’intelligence artificielle, considérée comme l’un des moteurs de la quatrième révolution industrielle. Dans ce contexte, les infrastructures jouent un rôle essentiel pour permettre aux pays de saisir les opportunités offertes par cette évolution technologique.



Il souhaite ainsi que le gouvernement vietnamien anticipe cette tendance en encourageant le développement des infrastructures dédiées à l’IA et en créant des conditions favorables à la participation du secteur privé. Il a également recommandé aux autorités d’examiner la politique tarifaire de l’électricité afin de faciliter l’expansion des activités de production et les investissements des entreprises, notamment dans l’IA et les centres de données.



Par ailleurs, il a salué l’adoption par le Vietnam d’une nouvelle loi sur l’investissement étranger, qu’il considère comme un signal positif renforçant la confiance de la communauté des entreprises.



Concernant l’organisation de l’APEC 2027, Lang Yiding a souligné qu’il s’agissait d’un événement majeur pour les perspectives économiques du Vietnam. En accueillant une rencontre internationale de cette envergure, le pays attirera davantage l’attention des entreprises et des investisseurs du monde entier. Cette occasion devrait lui permettre de promouvoir son image et son potentiel de développement, tout en renforçant son attractivité auprès des investisseurs internationaux.



Du point de vue des entreprises, il espère que le Vietnam poursuivra son ouverture aux investissements et renforcera les politiques de soutien et d’encouragement à l’investissement. L’APEC 2027 pourrait ainsi donner un nouvel élan à l’attraction des ressources internationales et à l’élargissement de la coopération dans les secteurs technologiques émergents.



Affirmant que son entreprise était prête à contribuer au développement des infrastructures dédiées à l’IA au Vietnam, Lang Yiding a estimé que cette participation permettrait de soutenir le développement technologique du pays et d’élargir la coopération économique entre le Vietnam et la Chine. -VNA

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