Hanoi (VNA) – Le secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm a officiellement accepté, dans le cadre du 33e Sommet des dirigeants économiques de l’APEC, le 19 novembre à Shenzhen (Chine), que son pays accueille l’Année de l’APEC 2027, marquant le coup d’envoi de la présidence vietnamienne et illustrant l’influence régionale croissante du Vietnam.

Soulignant l’engagement du Vietnam en tant que « partenaire fiable et responsable », il a salué la résilience du forum face à la crise de 1997-1998, à la récession de 2008 et à la pandémie de Covid-19. Dans cet esprit, le pays a proposé de placer cette future présidence sous le thème : «Construire ensemble une nouvelle ère de résilience, d’innovation et de prospérité partagée».

L’heure de l’honneur et des responsabilités

Après les éditions de 2006 et 2017, le Vietnam rejoint ainsi le cercle restreint des économies ayant assuré à trois reprises la présidence tournante du forum fondé en novembre 1989 qui regroupe aujourd’hui 21 économies qui pèsent environ 60% du PIB mondial et près de la moitié des échanges commerciaux de la planète.

La 33e Semaine des dirigeants économiques de l’APEC s’est achevée sur un succès à Shenzhen, les membres étant parvenus à un consensus face aux profondes mutations de l’économie mondiale, a affirmé le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung.

Pour la première fois depuis quatre ans, les dirigeants des 21 économies membres participaient au complet à ce sommet. Cette dynamique offre un socle solide au Vietnam, qui s’apprête à prendre la présidence de l’organisation, a-t-il souligné.

Durant l’Année de l’APEC 2026, les ministères et organismes vietnamiens ont multiplié les initiatives, participant activement à la rédaction des documents officiels tout en présidant ou coordonnant plusieurs mécanismes de coopération de l’organisation, a fait savoir le chef de la diplomatie.

Trois grandes priorités : du thème à l’action

Le secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm prend la présidence de l'APEC pour 2027, succédant à son homologue chinois Xi Jinping. Photo : VNA

Lors de la cérémonie de passation, le secrétaire général et président Tô Lâm a également avancé trois axes prioritaires pour cette édition : l’accroissement de la productivité économique ; la promotion du commerce et de l’investissement régionaux conjuguée au renforcement de la résilience et du dynamisme économiques ; et enfin, l’amélioration de la qualité de vie des populations.

Le renforcement de la productivité économique constitue la première priorité, un choix délibéré alors que la croissance ne peut plus reposer uniquement sur l’expansion des marchés, malgré le rôle fondamental de la libéralisation commerciale. Désormais, les capacités technologiques, la qualité des ressources humaines et la connectivité numérique s’imposent comme les véritables moteurs déterminants de l’économie. Dans ce contexte, si l’intelligence artificielle (IA) offre des perspectives majeures pour innover dans les modes de production et d’affaires, elle soulève également d’importants défis liés à la fracture technologique et à l’adaptation des compétences de la main-d’œuvre.

La deuxième priorité consiste à stimuler le commerce et l’investissement régionaux, qui déterminent l’ampleur de la croissance là où la productivité en définit la qualité. Cette vocation fondatrice de l’APEC s’est inscrite dans la durée, des objectifs de Bogor (1994) au programme d’action d’Osaka (1995), jusqu’à la vision de Putrajaya à l’horizon 2040. Toutefois, la coopération multilatérale subit aujourd’hui une pression accrue dans un contexte mondial plus complexe, marqué par l’instabilité économique, les rivalités stratégiques, les évolutions des politiques commerciales et les perturbations des chaînes d’approvisionnement.

La troisième priorité vise à renforcer l’autonomie et le dynamisme de l’économie tout en améliorant la qualité de vie de la population. Alors que les deux premiers axes se concentrent sur les moteurs et l’espace de développement, ce dernier volet définit la finalité et les bénéficiaires de cette croissance.

Le thème et les priorités ont suscité un accueil enthousiaste de la part des économies membres de l’APEC, car ils s’inscrivent dans la continuité des objectifs à long terme de l’organisation tout en répondant aux nouvelles tendances ainsi qu’aux besoins de développement de ses membres, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung.

Des priorités aux résultats : le défi du pays hôte

Lors de la 33e Semaine des dirigeants économiques de l’APEC, les dirigeants ont adopté d’importants documents portant sur la connectivité régionale ainsi que sur la coopération dans les technologies numériques et émergentes. Ils ont également convenu de poursuivre le renforcement de leur coopération en matière d’intelligence artificielle et de faire avancer l’agenda de la Zone de libre-échange de l’Asie-Pacifique (FTAAP), a-t-il indiqué.

Selon le professeur Carl Thayer de l’Académie des forces de défense australiennes de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud, le Cadre de coopération sur la numérisation du commerce (2027-2030) et le Plan directeur sur la connectivité de l’APEC offrent au Vietnam une base solide pour inscrire la continuité de ces travaux à l’ordre du jour de sa présidence.

L’expert a toutefois souligné que l’APEC fonctionne sur la base du consensus et d’engagements volontaires dépourvus de mécanismes contraignants, la portée de ses textes dépendant de leur mise en œuvre par chaque économie membre. Si le pays hôte convoque les réunions et façonne l’ordre du jour, les décisions finales restent toutefois soumises à l’approbation collective des membres.

L’expérience de 2017 en témoigne. Après le retrait des États-Unis du Partenariat transpacifique (TPP), le Vietnam et ses partenaires ont su maintenir la dynamique des négociations. Les pourparlers menés en marge du du Sommet de l’APEC à Dà Nang ont permis aux onze membres restants de s’accorder sur l’essentiel, donnant ainsi naissance à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP). L’enseignement est claire : il faut savoir anticiper et s’employer avec persévérance à aplanir les divergences.

Un même océan, un même avenir

Pour le professeur Carl Thayer, le principal atout du Vietnam réside dans l’alignement entre l’agenda de coopération de l’APEC et ses propres priorités de développement. Les initiatives portées par le pays sur la scène régionale reflètent ainsi directement les réformes engagées sur le plan intérieur.

Ces opportunités ne se traduiront toutefois pas automatiquement en retombées concrètes, avertit l’expert. Leur concrétisation dépendra de la compétitivité des entreprises, de la qualité des ressources humaines, du développement des infrastructures numériques ainsi que de la capacité du pays à s’adapter à des normes internationales toujours plus exigeantes. Mobilisant les autorités locales, le secteur privé et la population à travers plusieurs régions, le processus de l’APEC 2027 culminera sur l’île de Phu Quôc, choisie pour accueillir le Sommet des dirigeants économiques de l’APEC.

Lors de la cérémonie de passation pour l’Année de l’APEC 2027, le secrétaire général et président Tô Lâm a filé la métaphore des fleuves se jetant dans l’océan pour illustrer la convergence des 21 économies membres. Le leader vietnamien a établi un parallèle littéraire entre un célèbre poème de l’auteur chinois de la dynastie Tang Zhang Ruoxu et un vers du roi vietnamien Lê Thanh Tông évoquant l’immensité marine qui recueille «l’eau de cent rivières».

Par cette image, il a souligné la capacité du forum à transcender les divergences pour bâtir un espace de coopération commun.

À l’ouverture officielle du cycle de l’APEC 2027, le Vietnam se prépare à une année diplomatique intense. Le pays hôte entend miser sur son prestige international pour soutenir concrètement le développement régional, tout en mobilisant de nouvelles ressources au service de sa propre croissance. Placée sous la devise « Un même océan, un même avenir », le Vietnam scelle ainsi son engagement d’action auprès de ses partenaires régionaux pour ce rendez-vous. – VNA