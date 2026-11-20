Hanoï (VNA) – Les résultats de la 33e Semaine des dirigeants économiques de l’APEC en Chine constituent une base favorable permettant au Vietnam d'ouvrir de nouveaux espaces de coopération lors de l’Année APEC 2027, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung.

Dans une interview accordée à la presse à l’issue de la participation du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, à la 33e Semaine des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et de ses activités bilatérales en Chine, du 17 au 20 novembre, le ministre a souligné trois résultats majeurs de cette conférence.

Premièrement, l'événement a réaffirmé le rôle de premier plan de l’APEC dans la promotion du dialogue, de la coopération et de l’intégration économique. Pour la première fois en quatre ans, les dirigeants des 21 économies membres y étaient tous représentés, avec notamment la participation au plus haut niveau des principales économies. Le fait que les dirigeants des principales économies régionales et mondiales, aux niveaux de développement, systèmes institutionnels et points de vue différents, se réunissent pour échanger et s’accorder sur des orientations communes revêt une importance particulière. Leur déclaration a envoyé un message fort quant à leur détermination à coopérer, à consolider la confiance, à relever ensemble les défis et à construire une communauté Asie-Pacifique pacifique, dynamique, résiliente et prospère.

Deuxièmement, il a permis de dégager des consensus importants sur les orientations de coopération et les nouveaux moteurs de croissance régionale. L’adoption de documents sur la connectivité régionale, les technologies numériques et émergentes, ainsi que la poursuite de la coopération dans l’intelligence artificielle et la Zone de libre-échange Asie-Pacifique (FTAAP), ont posé les bases d’une coopération approfondie et à long terme entre les membres. Ces résultats reflètent les trois priorités de l’Année APEC 2026 : "Ouverture, Innovation et Coopération", tout en renforçant la confiance des milieux d’affaires, suscitant les attentes des populations et donnant un nouvel élan à l’intégration économique régionale.

Troisièmement, l’événement a souligné le rôle pionnier du secteur privé. Le Sommet des dirigeants d'entreprise de l'APEC a réuni plus de 2 000 délégués issus de centaines d’entreprises de premier plan, autour de propositions concernant l’innovation, les transitions numérique et verte, les ressources humaines et les chaînes d’approvisionnement.

Le Vietnam a participé à l’Année APEC 2026 non seulement en tant que membre actif et engagé du Forum, mais aussi avec le sens des responsabilités de futur pays hôte de l’APEC 2027. Cette participation reflète la constance de sa politique étrangère, ses ambitions de développement rapide et durable dans la nouvelle ère, ainsi que sa volonté de contribuer davantage à l’avenir commun de la région Asie-Pacifique.

Le Vietnam a activement contribué au succès de l’Année APEC 2026, en proposant des initiatives, en participant à l’élaboration de documents importants et en assumant des responsabilités de coordination au sein des mécanismes du Forum. La participation du dirigeant To Lam a également traduit l’engagement du pays au plus haut niveau en faveur de la coopération régionale.

Le Vietnam a transmis un message fort sur sa vision et ses objectifs de développement rapide et durable, en faisant converger ses priorités nationales avec les intérêts, l’avenir commun de la région et la coopération au sein de l’APEC.

Lors de la cérémonie de passation de la présidence, le dirigeant vietnamien a présenté le thème de l’Année APEC 2027 : "Construire ensemble une nouvelle ère de résilience, d’innovation et de prospérité partagée". Trois priorités ont été définies : améliorer la productivité, promouvoir le commerce et les investissements régionaux, et renforcer la résilience et le dynamisme des économies ainsi que la qualité de vie des populations. Ces orientations ont reçu un accueil favorable des membres de l’APEC.

Concernant les relations bilatérales, le ministre Le Hoai Trung a souligné les résultats positifs des rencontres entre le dirigeant To Lam et les dirigeants chinois, notamment son entretien avec son homologue chinois, Xi Jinping. Les deux parties ont convenu de renforcer la confiance politique, les échanges stratégiques réguliers et la coopération dans l'économie, le commerce, l'investissement, les infrastructures stratégiques, les sciences et technologies et l’innovation. Elles ont également souligné la nécessité de promouvoir des échanges entre les peuples, de régler de manière appropriée les différends et de préserver un environnement pacifique et stable.

L’entretien a consolidé les fondements politiques des relations bilatérales et donné un nouvel élan au développement du partenariat de coopération stratégique global et de la communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine à portée stratégique. Les orientations visant à promouvoir des échanges commerciaux plus équilibrés et plus sains, ainsi que la coopération énergétique, revêtent une importance particulière pour le Vietnam dans sa nouvelle phase de développement.

Un autre résultat notable concerne le développement d’une coopération plus concrète et pragmatique avec les localités chinoises, en lien avec les priorités de développement du Vietnam.

Lors de sa rencontre avec Huang Kunming, secrétaire du Comité provincial du Parti du Guangdong, le dirigeant To Lam a examiné les moyens de mieux exploiter le potentiel de coopération avec les grands pôles économiques, industriels et technologiques chinois, notamment Guangzhou, Shenzhen et la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao. Les échanges ont porté sur les investissements de qualité, la transformation numérique, les industries de haute technologie, les chaînes de production et d’approvisionnement, ainsi que l’élargissement de la coopération entre les entreprises dans les secteurs à forte valeur ajoutée.

Avec le secrétaire du Comité provincial du Parti du Yunnan, les discussions ont porté sur le rôle de cette province comme porte d’entrée entre le Vietnam et le sud-ouest de la Chine, le renforcement des infrastructures de transport, notamment ferroviaires, l’amélioration du dédouanement, ainsi que le développement du commerce frontalier, de la logistique, du tourisme et des échanges entre les populations.

Des forums organisés à Shenzhen et Kunming ont également contribué à concrétiser les perspectives de coopération en projets bénéficiant directement aux entreprises et aux populations des deux pays.

Les résultats de cette visite ont confirmé la position et le prestige du Vietnam, ainsi que sa contribution active et responsable à la coopération et à l’intégration économique régionale. Ils ont également donné un nouvel élan au développement stable, sain et durable du partenariat Vietnam-Chine, au bénéfice des deux pays et de la paix, de la coopération et de la prospérité communes dans la région. -VNA