Hanoï (VNA) – Le Vietnam a officiellement pris la responsabilité d’accueillir le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC) en 2027, autour du thème « Construire ensemble une nouvelle ère de résilience, d'innovation et de prospérité partagée ».

À ce titre, le pays ne se contentera pas d’accueillir les dirigeants des 21 économies membres. Il devra également définir l’ordre du jour, coordonner les travaux et jeter des passerelles pour favoriser l’émergence d’un consensus entre les membres. Dans un contexte international en constante évolution, cette mission représente pour Hanoï à la fois une occasion majeure et une lourde responsabilité.

Dans une interview accordée au correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à New Delhi, le docteur Anmol Mukhia, chercheur à l’Université d’Asie du Sud, souligne que ce mandat revêt une importance particulière dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques, les perturbations des chaînes d’approvisionnement, les crises énergétiques, les conflits et l’essor rapide de l’intelligence artificielle (IA). Autant de facteurs qui mettent à l’épreuve les mécanismes de coopération multilatérale, dont l’APEC, et renforcent le rôle du pays hôte.

Dans ce contexte incertain, la mission du pays hôte ne consiste pas à faire disparaître les divergences entre des économies aux niveaux de développement et aux intérêts différents, mais à créer un espace de dialogue propice à l’identification de convergences et d’objectifs communs, estime l’expert.

Pour mener à bien cette mission, le Vietnam peut d’abord s’appuyer sur l’expérience acquise lors des éditions de l’APEC organisées en 2006 et en 2017. Bien que le contexte mondial de 2027 diffère profondément de celui des précédentes éditions, l’expert se dit confiant dans la capacité du Vietnam à tirer parti de cette expérience pour élaborer un programme de travail couvrant les nouveaux défis, tout en tenant compte des crises susceptibles de survenir.

Sa position géoéconomique, au carrefour des grandes routes commerciales de l’Asie-Pacifique, ainsi que son statut d’important exportateur de produits agricoles, notamment de riz et de café, lui permettent également de proposer des initiatives concrètes en faveur de la sécurité alimentaire, de la sécurité énergétique et de la résilience des chaînes de valeur. Anmol Mukhia souligne toutefois la nécessité d’élargir l’ordre du jour à des enjeux émergents tels que l’économie numérique, l’innovation, le développement durable et la transition énergétique.

Par ailleurs, les progrès rapides de la transformation numérique, de l’IA et des technologies de pointe placent désormais les semi-conducteurs, le commerce électronique et les infrastructures numériques au cœur des enjeux de productivité et de compétitivité des économies. En tant que pays hôte de l’APEC 2027, le Vietnam pourra ainsi inscrire ces questions au programme de la coopération entre les économies membres, notamment en matière de gouvernance des données.

L’expert estime également que le développement durable, la protection de l’environnement et l’adaptation au changement climatique doivent occuper une place centrale dans les travaux du forum.

L’universitaire indien considère par ailleurs que le Vietnam dispose des atouts nécessaires pour maintenir des échanges directs entre les dirigeants, consolider la confiance et limiter les répercussions des désaccords politiques sur la coopération économique. Il souligne que « l’essentiel est de tisser des liens et de maintenir le dialogue ».

Selon lui, le pays hôte devra également aider le forum à anticiper les risques systémiques liés à l’instabilité financière et aux dérives potentielles de l’IA. Le chercheur recommande au Vietnam d’intensifier la coordination des politiques publiques, de préparer différents scénarios face aux évolutions défavorables, de renforcer l’intégration des marchés, d’accroître la transparence et de consolider les capacités de gouvernance afin de mieux maîtriser ces risques.

L’intelligence artificielle soulève également des défis inédits en matière de gestion des données, de cybersécurité et de sécurité des systèmes financiers. En tant que pays hôte, le Vietnam pourra ainsi favoriser l’émergence d’un consensus au sein de l’APEC sur la cybersécurité, la protection des données et la gouvernance responsable de l’IA.

Pour Anmol Mukhia, le succès de l’Année de l’APEC 2027 ne se mesurera pas uniquement à la bonne organisation logistique des conférences, mais surtout à l’efficacité de la coopération et à ses retombées concrètes sur l’emploi, la qualité de vie et les perspectives de développement des populations. « Toute initiative de coopération doit, en fin de compte, être tournée vers l’humain », rappelle-t-il.

En privilégiant une approche inclusive, permettant à chaque économie membre de contribuer à l’élaboration de l’agenda commun, le Vietnam pourra apporter une contribution durable à la dynamique de l’APEC tout en renforçant son rayonnement sur la scène internationale. – VNA