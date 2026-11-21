Hanoï (VNA) – Évaluant la visite en Chine et la participation du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, au 33e Réunion des dirigeants économiques de l’APEC, la professeure Tao Yitao, directrice de l’Institut de recherche sur l’initiative « la Ceinture et la Route » de l’Université de Shenzhen, a estimé que ce déplacement revêtait une portée globale, articulée autour de trois dimensions : l’orientation politique, la continuité du programme de l’APEC et le renforcement de la coopération industrielle.



Les résultats de cette visite ne se mesurent pas seulement aux documents signés. Ils résident également dans la volonté des deux pays de réaffirmer la place stratégique de leurs relations bilatérales, dans un contexte marqué par l’évolution de la coopération régionale.



Évoquant le discours prononcé par le dirigeant vietnamien lors du Sommet des dirigeants d'entreprise de l’APEC, Tao Yitao a estimé que l’analyse des trois grandes mutations mondiales actuelles témoignait d’une compréhension approfondie des défis auxquels sont confrontées les économies en développement. Sur cette base, le dirigeant To Lam a proposé trois orientations : bâtir un environnement commercial et d’investissement ouvert et inclusif, développer de nouveaux moteurs de croissance et placer la prospérité des populations et des entreprises au cœur de la coopération.



La professeure a également souligné que la visite avait permis de concrétiser plusieurs perspectives de coopération entre les deux pays, autour de trois axes prometteurs.



Le premier concerne la coordination des chaînes industrielles et d’approvisionnement. Le deuxième porte sur l’adaptation des technologies aux besoins de développement du Vietnam, notamment dans les domaines des énergies vertes, du développement durable des zones côtières et insulaires, du commerce numérique, des villes intelligentes, de la prévention des catastrophes naturelles ainsi que de la modernisation de la transformation des produits agricoles et aquatiques. Le troisième vise à renforcer la coopération dans la formation des ressources humaines, à travers la création de laboratoires communs et de centres de recherche et développement, la formation d’ingénieurs et les échanges techniques.



Concernant la prise en charge par le Vietnam du rôle de pays hôte de l’APEC 2027, Tao Yitao a salué le discours prononcé par le dirigeant To Lam lors de la cérémonie de passation de ce rôle, qui reflète clairement la volonté de préserver les acquis, de définir activement le programme de travail et d'assumer les responsabilités liées à la coopération régionale.



Selon elle, ce discours peut être appréhendé sous trois angles. Premièrement, le dirigeant vietnamien a salué les résultats de la réunion de l’APEC à Shenzhen en matière de promotion de l’intégration et du développement économique en Asie-Pacifique, tout en s’engageant à mettre en œuvre les acquis de l’Année de l’APEC organisée par la Chine et à poursuivre la promotion de la coopération régionale.



Deuxièmement, le discours a défini des orientations relativement claires pour le programme de travail. To Lam a annoncé le thème de l’APEC 2027 : « Construire ensemble une nouvelle ère de résilience, d’innovation et de prospérité partagée », assorti de trois priorités : améliorer la productivité économique, promouvoir le commerce et les investissements régionaux, et renforcer la résilience et le dynamisme des économies tout en améliorant la qualité de vie des populations.



Troisièmement, le discours témoigne de l'attachement du futur pays hôte à une approche concrète et à l'esprit de responsabilité.



S'agissant de la capacité du Vietnam à imprimer sa propre marque à l'APEC 2027, Tao Yitao a estimé que le pays n'avait pas besoin de reproduire le modèle d'organisation de grandes métropoles comme Shenzhen, mais devait valoriser ses propres conditions et atouts, en privilégiant quatre orientations.



La première concerne l'économie maritime et le développement durable. Avec Phu Quoc comme lieu d'accueil de l'événement, le Vietnam pourrait mettre en avant l'économie verte, la protection des écosystèmes marins, le tourisme durable et l'adaptation au changement climatique.



Le Vietnam pourrait également valoriser le point de vue d'une économie en développement et promouvoir les discussions sur le soutien aux PME afin de leur permettre de participer aux chaînes de valeur régionales, ainsi que sur l'amélioration de la connectivité des infrastructures, la modernisation du tourisme et des services et le développement des zones côtières.



Par ailleurs, grâce à sa position au carrefour de la péninsule indochinoise et des routes maritimes internationales, le Vietnam dispose d'atouts pour promouvoir la coopération dans les domaines des chemins de fer transfrontaliers, du transport multimodal, de l'économie frontalière et de la logistique.



La professeure a enfin souligné que le Vietnam devait accorder une attention particulière au développement de capacités durables au-delà de la tenue de l'événement, notamment en matière d'infrastructures, de ressources humaines, de mécanismes de mise en relation des entreprises et de valorisation des marques locales, plutôt que de consacrer des ressources excessives aux activités d'accueil et à l'organisation des événements. - VNA

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