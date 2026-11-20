Kunming (VNA) - Le 20 novembre, à Kunming, dans la province chinoise du Yunnan, Nguyen Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam et chef de la Commission centrale de l’organisation, a rencontré Zhao Yuexia, membre du Comité permanent du Comité provincial du Parti du Yunnan et cheffe du Département de l’organisation de ce Comité.

Les échanges ont porté sur le travail des cadres ainsi que leur formation et leur perfectionnement, dans le cadre de la visite en Chine du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, à l’occasion de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC.

La rencontre s’est tenue en présence de Hoang Minh Son, membre du Comité central du Parti et ministre de l’Éducation et de la Formation, ainsi que de représentants des organismes vietnamiens et des autorités du Yunnan.

Présentant les expériences de sa province, Zhao Yuexia a souligné les efforts visant à améliorer la qualité des cadres, à consolider les organisations du Parti à tous les échelons et à attirer des talents au service du développement socio-économique. Ces dernières années, la coopération entre le Yunnan et les localités vietnamiennes s’est approfondie, notamment dans la formation des cadres, les échanges de talents, la coopération scientifique et technologique et les échanges de jeunes.

Nguyen Duy Ngoc a rappelé les orientations définies lors de l’entretien du 17 novembre 2026 à Shenzhen entre le secrétaire général et président vietnamien To Lam et son homologue chinois Xi Jinping, notamment le renforcement de la coopération dans l’éducation, la culture et les échanges entre les peuples. Il a souligné que le Vietnam plaçait les ressources humaines, les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique au cœur de sa stratégie de développement, ce qui exige de renforcer les compétences scientifiques et technologiques des cadres ainsi que les capacités de direction des comités du Parti.

Panorama de la rencontre. Photo: VNA

Zhao Yuexia a partagé cinq grands axes d’expérience, notamment la formation des cadres de base, des minorités ethniques et des zones frontalières, en combinant formation théorique et pratique. Pour les jeunes cadres, les zones difficiles et frontalières constituent un environnement privilégié de mise à l’épreuve et d’évaluation.

En matière de développement des talents, le Yunnan a mis en place un plan quinquennal lié à sa stratégie de développement socio-économique. Il a renforcé la décentralisation du recrutement, de la gestion, de l’évaluation et de la rémunération des talents, tout en valorisant les atouts locaux pour attirer et retenir les compétences de haut niveau.

Depuis 2023, la province a organisé plusieurs formations destinées aux cadres vietnamiens sur la construction du Parti, le développement économique, le commerce, la réduction de la pauvreté et la gestion des frontières. Elle entend poursuivre ces programmes en fonction des besoins du Vietnam.

Nguyen Duy Ngoc a présenté l’expérience vietnamienne en matière de responsabilité directe des dirigeants du Parti et souligné l’importance du mouvement d’alphabétisation numérique populaire pour améliorer les connaissances des cadres en sciences, technologies et transformation numérique.

Il a rappelé que le Parti communiste du Vietnam considérait le travail des cadres comme une priorité absolue. La résolution adoptée par le quatrième Plénum du Comité central du 14e mandat fixe ainsi l’objectif de constituer un corps de cadres compétents et intègres, tout en renouvelant l’ensemble des étapes de leur recrutement, évaluation, formation, planification et promotion.

De son côté, le ministre Hoang Minh Son a indiqué qu’environ 1 000 étudiants vietnamiens poursuivaient actuellement leurs études dans les établissements du Yunnan. Il a appelé à élargir la coopération dans la formation de ressources humaines hautement qualifiées, notamment dans les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique, ainsi que dans la recherche et le transfert de technologies.

À l’issue de la rencontre, les deux parties ont exprimé leur volonté de poursuivre et d’élargir leur coopération dans la formation des cadres, sur la base de l’amitié et de la confiance mutuelle, afin de contribuer au développement des relations entre les deux Partis et les deux pays. -VNA