Yunnan (VNA) – En marge de sa participation à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2026 et de ses activités bilatérales en Chine, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau, a rencontré, le 20 novembre à Kunming, dans la province du Yunnan, le personnel du Consulat général du Vietnam ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne locale.

Dans son rapport, le consul général du Vietnam à Kunming, Nghiem Viet Chung, a indiqué que le Yunnan comptait environ 400 résidents d’origine vietnamienne, majoritairement descendants, à la troisième ou quatrième génération, d’ouvriers ayant participé à la construction des chemins de fer, ainsi que quelque 850 étudiants et chercheurs vietnamiens.

Saluant l’esprit de solidarité et le patriotisme de cette communauté, il a souligné le rôle de passerelle joué par le Consulat général dans le renforcement des liens entre les localités vietnamiennes et le Yunnan, ainsi que dans la mise en œuvre de la Résolution n° 23-NQ/TW du Bureau politique sur les Vietnamiens de l’étranger.

Un représentant de la diaspora a, pour sa part, réaffirmé l’attachement de la communauté à la patrie et exprimé sa satisfaction à l’égard des réformes engagées au Vietnam, notamment la rationalisation de l’appareil administratif, la lutte contre la corruption et l’élargissement des relations extérieures du pays.

S’adressant aux participants, le dirigeant To Lam a salué l’esprit d’entraide et de solidarité qui unit les résidents et les étudiants vietnamiens au Yunnan. Il a rappelé que la communauté vietnamienne à l’étranger constituait une partie intégrante de la grande union nationale et une force contribuant au développement du pays.

Rappelant qu’il effectuait sa deuxième visite en Chine cette année, le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, a précisé que ce déplacement visait à promouvoir l’image d’un Vietnam attaché à la coopération, à l’intégration et à la résilience au sein de l’APEC, à l’approche de sa présidence en 2027. Il a également réaffirmé la priorité accordée aux relations bilatérales avec la Chine et au renforcement de la coopération concrète avec ses provinces, dont le Yunnan.

Le dirigeant vietnamien To Lam et son épouse rencontrent la diaspora vietnamienne au Yunnan. Photo: VNA

Évoquant les prochaines échéances nationales, le dirigeant To Lam a annoncé que le ministère des Affaires étrangères organiserait, en décembre 2026, la 5e Conférence mondiale des Vietnamiens de l’étranger. Il a invité la communauté vietnamienne au Yunnan à y apporter des contributions concrètes.

Félicitant les missions diplomatiques vietnamiennes en Chine pour leurs efforts, il les a appelées à mettre en œuvre la Résolution du 14e Congrès national du Parti dans une nouvelle étape de développement axée sur la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique et le développement des ressources humaines. Il a également souligné la nécessité de continuer à soutenir les ressortissants vietnamiens, de promouvoir la coopération économique et commerciale et de renforcer les échanges ainsi que la compréhension mutuelle avec le Yunnan.

Enfin, il a exhorté la communauté vietnamienne à préserver son unité et sa solidarité, à s’entraider dans le travail, les études et la vie quotidienne, à contribuer au développement du pays et à jouer pleinement son rôle de trait d’union dans l’amitié entre le Vietnam et la Chine.

À cette occasion, le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, et son épouse ont remis des cadeaux au personnel consulaire et aux représentants de la diaspora. – VNA