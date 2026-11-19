Kunming (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, a proposé de valoriser les atouts géographiques et les complémentarités entre le Vietnam et la province chinoise du Yunnan afin de faire progresser concrètement quatre axes de connectivité stratégique : politique, infrastructurelle, commerciale et en matière d’investissement, ainsi que les échanges entre les peuples. Cette orientation vise à approfondir et à renforcer la coopération entre les collectivités locales vietnamiennes et le Yunnan dans la nouvelle période.
Cette proposition a été formulée lors de sa rencontre, le 19 novembre à Kunming, avec Mo Gaoyi, secrétaire du Comité provincial du Parti du Yunnan, dans le cadre de sa participation à la 33e Semaine des dirigeants économiques de l’APEC et de ses activités bilatérales en Chine.
À cette occasion,M. To Lam a félicité Mo Gaoyi pour sa nomination au poste de secrétaire du Comité provincial du Parti du Yunnan, à la confiance du Comité central du Parti communiste chinois. Il a salué les résultats remarquables obtenus par la province en matière de développement socio-économique et exprimé sa conviction qu’elle mettrait en œuvre avec succès les orientations stratégiques définies par le Comité central du Parti communiste chinois. Il a également souligné le rôle important du Yunnan dans l’ouverture de la Chine sur l’extérieur, notamment dans ses relations de coopération avec le Vietnam.
Pour sa part, Mo Gaoyi s’est déclaré honoré d’accueillir le dirigeant To Lam au Yunnan. Il a affirmé que le Comité provincial du Parti, les autorités et la population de la province attachaient une importance particulière à l’amitié et à la coopération globale avec le Vietnam, pays voisin proche et partenaire important du Yunnan. La province continuera à jouer un rôle moteur dans la mise en œuvre intégrale et efficace des perceptions communes dégagées par les dirigeants de haut niveau des deux Partis et des deux pays, contribuant ainsi à approfondir le Partenariat stratégique global Vietnam-Chine et à promouvoir la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine à portée stratégique.
Les deux parties se sont félicitées des avancées positives enregistrées dans leur coopération ces dernières années, sur la base de l’amitié traditionnelle cultivée par le Président Ho Chi Minh et les générations de dirigeants chinois et du Yunnan. Les échanges et les contacts à tous les niveaux entre les ministères, les secteurs et les collectivités locales se sont intensifiés et sont devenus plus substantiels. Les échanges commerciaux et les investissements poursuivent leur croissance, tandis que les échanges entre les populations se développent et que les liens d’amitié se resserrent.
Évoquant les liens étroits forgés au cours de l’histoire révolutionnaire, le dirigeant To Lam a souhaité que sa visite au Yunnan permette de donner un nouvel élan aux échanges amicaux et à la coopération concrète entre les collectivités locales vietnamiennes et la province. Il a souligné que le bon développement des relations entre les collectivités locales contribuerait à celui des relations entre les deux pays.
Présentant les grandes orientations de développement du Vietnam, M. To Lam a estimé que les relations entre le Vietnam et la Chine en général, ainsi que la coopération entre le Vietnam et le Yunnan en particulier, disposaient encore d’importants potentiels et de conditions favorables à leur développement. Il a ainsi proposé de concrétiser les quatre axes de connectivité stratégique.
S’agissant de la connectivité en matière de politiques, les deux parties devraient intensifier les échanges à tous les niveaux, diversifier les activités de dialogue et de partage d’expériences et valoriser pleinement les mécanismes de coopération existants. En matière de connectivité des infrastructures, elles devraient accélérer la construction de la ligne ferroviaire à écartement standard reliant le Yunnan au Vietnam, promouvoir le transport international multimodal et renforcer leur coopération dans l’interconnexion des réseaux électriques et les douanes.
Concernant la connectivité commerciale et celle en matière d’investissement, Le secrétaire général et président To Lam a appelé à faciliter davantage les exportations vietnamiennes vers la Chine, notamment en favorisant l’accès au marché du sud-ouest chinois, ainsi qu’à renforcer la coopération en matière d’investissement et les liens au sein des chaînes d’approvisionnement de haute technologie. Pour ce qui est des échanges entre les peuples, il a préconisé d’intensifier la coopération dans le tourisme, l’éducation et la formation, la santé, ainsi que de développer les partenariats dans les domaines des produits agricoles de spécialité et de la médecine traditionnelle.
Partageant pleinement l’orientation stratégique fondée sur ces quatre axes de connectivité, Mo Gaoyi a estimé qu’elle constituerait un fondement important pour porter la coopération entre le Yunnan et le Vietnam à un niveau supérieur dans les années à venir.
Il a affirmé que le Yunnan était prêt à renforcer sa coopération avec le Vietnam dans les domaines présentant des complémentarités, en accordant la priorité à la connectivité des infrastructures, notamment des postes-frontières et des réseaux ferroviaires, routiers et fluviaux. Ces liaisons permettraient de renforcer les connexions avec l’ouest de la Chine et le corridor économique du fleuve Yangtsé, tout en ouvrant des perspectives de liaison avec l’Europe.
Le Yunnan souhaite également promouvoir la coopération dans les domaines du commerce équilibré, des énergies vertes, de l’électricité, de l’économie numérique, de l’agriculture de spécialité et de la médecine traditionnelle. La province entend intensifier les échanges entre les populations, consolider ses relations d’amitié avec les localités frontalières et élargir sa coopération à d’autres localités vietnamiennes. Les deux parties pourront également développer le tourisme transfrontalier et élaborer des produits touristiques spécifiques. Dans le domaine de l’éducation, le Yunnan se dit prêt à accueillir davantage d’étudiants vietnamiens et à encourager les jeunes de la province à se rendre plus nombreux au Vietnam pour des échanges et des études, contribuant ainsi à renforcer l’amitié entre les jeunes générations des deux pays.- VNA
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