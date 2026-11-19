Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa participation à la 33e Semaine des dirigeants économiques de l’APEC et de ses activités bilatérales en Chine, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut rang, s’est rendu, dans l’après-midi du 19 novembre, à l’ancienne résidence du président Ho Chi Minh, située aux numéros 89 et 91 de la rue Nanhua Shan, à Kunming, dans la province du Yunnan, où il a déposé des fleurs.

La délégation a découvert les activités révolutionnaires du Président Ho Chi Minh à Kunming à travers des objets, des photographies et des documents précieux conservés sur place, qui retracent la période durant laquelle il y a vécu et travaillé. Le site présente également des témoignages de ses relations avec les dirigeants et le peuple chinois, ainsi que des documents sur ses activités révolutionnaires et ses visites en Chine.

Située dans un ancien quartier commercial et culturel de Kunming, cette maison est le lieu où le Président Ho Chi Minh a séjourné et travaillé au cours de ses activités révolutionnaires dans la ville.

Géré par le Bureau de la culture et du tourisme de l’arrondissement de Wuhua, le site a été classé en 2019 parmi les sites historiques protégés au niveau provincial. En 2022, les autorités du Yunnan ont entrepris sa restauration avant de l’ouvrir au public sous le nom de Maison commémorative du Président Ho Chi Minh. Depuis le 25 mars 2023, l’entrée y est gratuite.

Depuis son ouverture, le site a accueilli des dizaines de milliers de visiteurs, parmi lesquels de nombreuses délégations de dirigeants, de cadres et de citoyens vietnamiens venus s’y recueillir et déposer des fleurs.

Dans le livre d’or, le dirigeant To Lam s’est dit profondément ému de visiter ce lieu, témoin d’une étape des activités révolutionnaires du Président Ho Chi Minh et illustration des liens étroits et fidèles entre les deux Partis, les deux États et les peuples vietnamien et chinois. Il a exprimé ses sincères remerciements au Parti, à l’État et au peuple chinois, en particulier aux autorités et à la population du Yunnan, pour leurs efforts en faveur de la restauration et de la préservation de ce précieux site historique. - VNA