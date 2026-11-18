Pékin (VNA) – Le renforcement de la coopération entre le Vietnam et la Chine dans les domaines du commerce, des infrastructures, de l’innovation et de l’intelligence artificielle (IA) pourrait contribuer à dynamiser la croissance de la région Asie-Pacifique et à approfondir son intégration économique, a estimé Liu Ying, chercheuse à l’Institut de recherche financière Chongyang de l’Université Renmin de Chine.

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), l’experte a souligné que les deux pays disposaient d’importantes possibilités pour élargir leur coopération dans le cadre du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC). Au cours des cinq prochaines années, alors que l’économie chinoise devrait maintenir une croissance d’environ 5 % et que le Vietnam vise un taux de croissance d’au moins 10 %, les deux économies pourraient approfondir leurs relations dans les domaines de la transformation industrielle, de la connectivité et des échanges économiques et commerciaux.

Cette coopération contribuerait non seulement à la construction d’une communauté de l’Asie-Pacifique, mais aussi à renforcer le rôle de la région en tant que moteur essentiel de la croissance mondiale.

Selon Liu Ying, les deux pays disposent d’atouts géographiques et institutionnels complémentaires. Le renforcement des échanges commerciaux et des investissements constitue le moyen le plus efficace d’accélérer le développement des infrastructures et la modernisation des structures industrielles.

La Chine est actuellement le premier partenaire commercial du Vietnam, tandis que ce dernier figure parmi les principaux partenaires commerciaux de la Chine au sein de l’ASEAN et pourrait prochainement devenir son deuxième partenaire commercial à l’échelle mondiale. La réduction des obstacles au commerce et aux investissements, qui constitue l’un des objectifs centraux de l’APEC, représente ainsi un levier direct de développement pour les deux pays.

Leur coopération pourrait également favoriser la réalisation de la zone de libre-échange Asie-Pacifique (FTAAP), en facilitant l’intégration économique régionale. Les deux pays figurent parmi les économies affichant les taux de croissance les plus élevés au sein de l’APEC et occupent des positions importantes dans les chaînes industrielles, d’approvisionnement et de valeur régionales, grâce notamment à leur population, à leurs capacités d’innovation et à leur situation géographique stratégique.

Le développement des échanges s’appuie sur plusieurs cadres commerciaux. Les deux pays accordent une importance particulière au Partenariat économique régional global (RCEP), tout en développant leurs zones de libre-échange et leurs infrastructures portuaires. Le Vietnam participe à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), tandis que la Chine a achevé la modernisation de la zone de libre-échange Chine-ASEAN dans le cadre de sa version 3.0, à laquelle le Vietnam participe également. Pékin a par ailleurs exprimé son souhait d’adhérer au CPTPP afin de contribuer au développement de la FTAAP.

Concernant les infrastructures, Liu Ying a souligné les perspectives offertes par une éventuelle actualisation du Plan de connectivité de l’APEC, lancé en 2014 pour la période 2015-2025 et désormais arrivé à son terme. Ce cadre repose sur trois dimensions : la connectivité physique, à travers le développement des infrastructures ; la connectivité institutionnelle, grâce à l’harmonisation des réglementations et des normes ; et les échanges entre les populations.

La coopération entre les deux pays pourrait ainsi tirer parti de leur proximité géographique, de la similitude de leurs systèmes politiques et des liens étroits entre leurs populations. L’amélioration des infrastructures permettrait de stimuler les investissements et d’accélérer la croissance économique.

La chercheuse a notamment appelé à accélérer les projets ferroviaires entre les deux pays, ainsi que le développement des infrastructures énergétiques et numériques. La Chine dispose d’une expérience considérable dans les domaines des chemins de fer à grande vitesse et des infrastructures de transport, tandis que le Vietnam doit renforcer ses réseaux de transport pour soutenir son développement.

L’experte estime également que les deux pays doivent saisir les opportunités offertes par la quatrième révolution industrielle, en particulier dans le domaine de l’IA, qui transforme rapidement les structures industrielles.

La Chine possède des atouts dans la robotique industrielle et les grands modèles d’IA, tandis que le Vietnam figure parmi les principaux pays exportateurs dans des secteurs tels que celui des smartphones. Les deux économies devraient donc renforcer leur coopération afin d’accélérer la modernisation industrielle grâce à l’innovation et au développement vert.

Liu Ying a également souligné la nécessité d’accélérer la transition énergétique dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques et la hausse des prix de l’énergie et de l’électricité. Les économies de l’Asie-Pacifique doivent s’orienter vers des systèmes énergétiques davantage intégrés à l’échelle régionale, décentralisés, verts et intelligents.

Selon l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), le coût actualisé de l’électricité produite à partir de l’énergie éolienne et solaire dans le monde a diminué respectivement de plus de 60 % et de 80 % au cours des dix dernières années, une évolution largement favorisée par l’industrie manufacturière verte chinoise.

La coopération énergétique entre les deux pays pourrait contribuer à garantir un approvisionnement électrique suffisant, notamment à partir des énergies renouvelables, afin d’accompagner le développement des infrastructures liées à l’IA et des centres de calcul.

L’experte a enfin rappelé que les performances de l’IA reposaient sur les algorithmes et les capacités de calcul, lesquelles dépendent directement de l’approvisionnement en électricité. La coopération entre les deux pays revêt ainsi une importance particulière pour tirer pleinement parti des opportunités offertes par l’ère de l’IA et promouvoir une croissance fondée sur l’innovation dans toute la région Asie-Pacifique. -VNA