Pékin (VNA) - Le 17 novembre, plusieurs médias chinois, dont l’agence de presse Xinhua, le Quotidien du Peuple, China Daily, le Global Times et China News Service, ont largement couvert la visite de travail en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut rang du Vietnam, à l’occasion de la 33e Semaine des dirigeants économiques de l’APEC.
Rendant compte de l’entretien entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, et le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, Xinhua et le portail Guangming ont rapporté que le dirigeant chinois avait souligné que les plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays avaient maintenu, ces dernières années, des échanges étroits et obtenu d’importants consensus sur l’accélération de la construction d’une communauté d’avenir partagé Chine-Vietnam de portée stratégique, à un niveau toujours plus élevé, afin de porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.
Xi Jinping a affirmé que la Chine était disposée à renforcer les échanges et le partage d’expériences avec le Vietnam, à poursuivre son soutien mutuel et à approfondir les échanges en matière de gouvernance des Partis, afin de permettre aux deux pays de continuer à enregistrer de nouveaux progrès dans la construction du socialisme et le développement national.
Le dirigeant chinois a également estimé que les deux parties devaient consolider leur confiance politique, renforcer leur solidarité et approfondir leur coopération globale. Il a appelé à développer la connectivité multidimensionnelle et à favoriser une meilleure articulation de leurs intérêts, notamment en accélérant la mise en place de postes-frontières intelligents et de zones de coopération économique transfrontalière.
Il a en outre préconisé d’élargir la coopération dans les domaines de la transformation numérique, de la transition verte et de la réduction des émissions de carbone, ainsi que d’explorer de nouvelles possibilités de coopération dans les applications de l’intelligence artificielle (IA).
Concernant les échanges entre les peuples, Xi Jinping a souligné la nécessité de renforcer les contacts et d’organiser avec succès l’« Année de la coopération touristique Chine-Vietnam », afin de rapprocher davantage les populations des deux pays, en particulier les jeunes générations.
Sur les questions maritimes, il a appelé les deux parties à gérer de manière appropriée leurs divergences et à promouvoir une coopération maritime stable. Il a également plaidé pour un renforcement de la coordination dans le cadre des Nations unies, de la coopération ASEAN-Chine et de la coopération Mékong-Lancang. Les deux pays devraient également, selon lui, assumer pleinement leurs responsabilités en tant que pays hôtes de l’APEC, respectivement en 2026 et en 2027.
Avant ces entretiens, dès l’arrivée de l’avion spécial transportant le dirigeant Tô Lâm à l’aéroport international de Bao’an, à Shenzhen, plusieurs médias chinois, notamment la Radio-télévision du Guangdong, China News Service, le groupe de radio-télévision de Shenzhen et le portail Guangming, avaient diffusé des informations et des images de la cérémonie d’accueil du dirigeant vietnamien, de son épouse et de la délégation vietnamienne, venus participer à la 33e Semaine des dirigeants économiques de l’APEC.
Outre la présence des dirigeants de la province du Guangdong et des responsables diplomatiques des deux pays, les médias chinois ont particulièrement mis en avant l’atmosphère solennelle et chaleureuse de la cérémonie, marquée par les honneurs militaires, le tapis rouge, les drapeaux et les fleurs. Ils ont également souligné la présence de nombreux membres de la communauté vietnamienne vivant dans le Guangdong, ainsi que la prestation collective de jeunes Chinois venus souhaiter la bienvenue à la délégation vietnamienne.
La Radio-télévision du Guangdong a rappelé que la Chine et le Vietnam étaient deux pays socialistes voisins, liés par une communauté d’avenir partagé de portée stratégique. Elle a souligné que le Parti et l’État vietnamiens considéraient toujours le développement des relations avec la Chine comme une priorité de premier ordre et un choix stratégique. Le média a également relevé que, le Vietnam devant accueillir l’APEC en 2027, la participation du dirigeant Tô Lâm à la réunion de cette année constituait aussi une occasion de préparer cet événement.
De son côté, le groupe de radio-télévision de Shenzhen a souligné que le Vietnam prendrait le relais de la Chine à la présidence de l’APEC en 2027. La visite de travail du dirigeant Tô Lâm ne visait donc pas seulement à participer à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC, mais également à préparer la prochaine étape de la coopération Asie-Pacifique.- VNA
Voir plus
Le Vietnam, membre actif et partenaire responsable de l'APEC
En près de 30 ans de participation au Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), le Vietnam, qui en était initialement un nouveau membre, a progressivement affirmé son rôle en apportant des contributions toujours plus actives et proactives. D'une intégration dynamique au Forum, il est passé à une participation active à l'élaboration de cadres de coopération communs, contribuant ainsi à permettre à l'APEC de s'adapter aux mutations de la conjoncture mondiale et d'accompagner les nouvelles tendances de développement.
49e Sommet de l’ASEAN : vers une ASEAN « Plus intégrée, plus ouverte sur ses partenariats » en 2027
Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung, à la tête d’une délégation de haut rang du Vietnam, a participé, mardi après-midi, 17 novembre à Manille, à la cérémonie de clôture du 49e Sommet de l’ASEAN et des sommets connexes, aux côtés des dirigeants et des délégations des pays membres et des partenaires. À cette occasion, les Philippines ont transmis à Singapour la présidence de l’ASEAN pour 2027.
49e Sommet de l’ASEAN : dynamiser la coopération avec les États-Unis
Le Premier ministre Le Minh Hung a plaidé pour un approfondissement du partenariat ASEAN-États-Unis et une accélération des négociations commerciales entre le Vietnam et les États-Unis.
49e Sommet de l’ASEAN : le Vietnam intensifie sa coordination avec le Cambodge et l’ONU
Le Premier ministre Le Minh Hung a eu des échanges avec ses homologues cambodgien et onusien afin de consolider les relations bilatérales et de renforcer la coordination au sein des mécanismes régionaux et internationaux.
Le dirigeant vietnamien Tô Lâm reçoit le secrétaire du Comité provincial du Parti du Guangdong
Le Vietnam et le Guangdong entendent approfondir leur coopération multiforme et consolider leur amitié traditionnelle, notamment dans les domaines économique, scientifique et technologique.
ASEAN 49 : le Premier ministre conclut son déplacement aux Philippines
Le Premier ministre Le Minh Hung a regagné Hanoï le 17 novembre après quatre jours de participation au 49e Sommet de l’ASEAN et aux réunions connexes à Manille.
Le Vietnam propose trois axes pour renforcer les relations ASEAN-Inde
Le Premier ministre Le Minh Hung a proposé trois priorités pour renforcer la coopération ASEAN-Inde lors du 23e Sommet ASEAN-Inde.
Les ministres vietnamien et chinois de la Sécurité publique renforcent leur coopération
Les ministres vietnamien et chinois de la Sécurité publique se sont rencontrés le 17 novembre à Shenzhen pour discuter du renforcement de leur coopération.
Le Vietnam et le Timor-Leste renforcent leur coopération parlementaire
Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, a rencontré le 17 novembre à Manille la présidente du Parlement national du Timor-Leste, Maria Fernanda Lay.
Sommet de l’Asie de l’Est : le Vietnam propose trois orientations stratégiques
Le Premier ministre Le Minh Hung a proposé trois orientations stratégiques pour renforcer le rôle et l’efficacité du Sommet de l’Asie de l’Est.
AIPA-47 : les délégations parlementaires reçues par le président de la Chambre des représentants philippine
Sur mandat du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, le vice-président Nguyen Doan Anh a participé le 17 novembre à Manille à une visite de courtoisie au président de la Chambre des représentants philippine, Faustino G. Dy III.
Le président de l’Assemblée nationale vietnamienne rencontre le président du Sénat philippin
Les dirigeants parlementaires vietnamien et philippin ont réaffirmé leur volonté d’approfondir la coopération entre les deux pays dans le cadre de leur partenariat stratégique renforcé.
Vietnam-Danemark : de l’aide au développement au partenariat stratégique global
L’ambassadrice danoise Lina Gandløse Hansen a souligné le passage d’une relation fondée sur l’aide au développement à un partenariat stratégique global, à l’occasion des 55 ans de relations diplomatiques.
Le Vietnam et le Cambodge réaffirment leur volonté de renforcer leurs liens
Les Premiers ministres vietnamien et cambodgien ont discuté du renforcement de leur coopération bilatérale et de leur coordination régionale.
Le Vietnam réaffirme son engagement au sein de l’AIPA-47
Lors de la réunion du Comité exécutif de l’AIPA-47, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a réaffirmé le soutien du Vietnam aux objectifs de l’organisation.
Le Vietnam promeut une coopération efficace et substantielle dans le cadre de l'AZEC
Lors du quatrième sommet de la Communauté asiatique pour des émissions nettes zéro (AZEC), organisé à Manille, aux Philippines, en marge du 49e sommet de l'ASEAN et des réunions de haut niveau connexes, le Premier ministre vietnamien, Le Minh Hung, a proposé deux axes prioritaires pour une coopération efficace et substantielle dans le cadre de l'AZEC.
Le Vietnam et la Chine veulent approfondir leur coopération et renforcer leur connectivité stratégique
Lors de leur entretien à Shenzhen, les dirigeants vietnamien et chinois ont convenu de consolider la confiance politique, de renforcer la coopération économique et commerciale et d’accélérer la connectivité stratégique, notamment dans les domaines des infrastructures de transport et de l’énergie.
L’APEC 2027, une occasion pour le Vietnam de renforcer son rayonnement international
Le Vietnam pourra profiter de l’organisation de l’APEC 2027 pour renforcer son rayonnement international, promouvoir le tourisme et stimuler les échanges économiques régionaux. Un universitaire chinois souligne également l’importance de la coopération entre le Vietnam et la Chine pour assurer la continuité des priorités du forum, notamment dans les domaines de l’économie numérique, de l’intelligence artificielle et des chaînes d’approvisionnement.
La presse cambodgienne couvre largement la participation du dirigeant Tô Lâm au 20e Sommet de la Francophonie
La presse cambodgienne a largement couvert la visite du dirigeant Tô Lâm à Phnom Penh pour le 20e Sommet de la Francophonie, mettant en avant la coopération entre le Vietnam, le Cambodge et le Laos ainsi que l’innovation technologique.
Le président de l’AN Tran Thanh Man arrive aux Philippines pour l’AIPA 47
Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, est arrivé le 17 novembre à Manille pour participer à la 47ᵉ Assemblée générale de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA-47).