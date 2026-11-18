



Pékin (VNA) - Le 17 novembre, plusieurs médias chinois, dont l’agence de presse Xinhua, le Quotidien du Peuple, China Daily, le Global Times et China News Service, ont largement couvert la visite de travail en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut rang du Vietnam, à l’occasion de la 33e Semaine des dirigeants économiques de l’APEC.



Rendant compte de l’entretien entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm, et le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, Xinhua et le portail Guangming ont rapporté que le dirigeant chinois avait souligné que les plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays avaient maintenu, ces dernières années, des échanges étroits et obtenu d’importants consensus sur l’accélération de la construction d’une communauté d’avenir partagé Chine-Vietnam de portée stratégique, à un niveau toujours plus élevé, afin de porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur.



Xi Jinping a affirmé que la Chine était disposée à renforcer les échanges et le partage d’expériences avec le Vietnam, à poursuivre son soutien mutuel et à approfondir les échanges en matière de gouvernance des Partis, afin de permettre aux deux pays de continuer à enregistrer de nouveaux progrès dans la construction du socialisme et le développement national.



Le dirigeant chinois a également estimé que les deux parties devaient consolider leur confiance politique, renforcer leur solidarité et approfondir leur coopération globale. Il a appelé à développer la connectivité multidimensionnelle et à favoriser une meilleure articulation de leurs intérêts, notamment en accélérant la mise en place de postes-frontières intelligents et de zones de coopération économique transfrontalière.



Il a en outre préconisé d’élargir la coopération dans les domaines de la transformation numérique, de la transition verte et de la réduction des émissions de carbone, ainsi que d’explorer de nouvelles possibilités de coopération dans les applications de l’intelligence artificielle (IA).



Concernant les échanges entre les peuples, Xi Jinping a souligné la nécessité de renforcer les contacts et d’organiser avec succès l’« Année de la coopération touristique Chine-Vietnam », afin de rapprocher davantage les populations des deux pays, en particulier les jeunes générations.



Sur les questions maritimes, il a appelé les deux parties à gérer de manière appropriée leurs divergences et à promouvoir une coopération maritime stable. Il a également plaidé pour un renforcement de la coordination dans le cadre des Nations unies, de la coopération ASEAN-Chine et de la coopération Mékong-Lancang. Les deux pays devraient également, selon lui, assumer pleinement leurs responsabilités en tant que pays hôtes de l’APEC, respectivement en 2026 et en 2027.



Avant ces entretiens, dès l’arrivée de l’avion spécial transportant le dirigeant Tô Lâm à l’aéroport international de Bao’an, à Shenzhen, plusieurs médias chinois, notamment la Radio-télévision du Guangdong, China News Service, le groupe de radio-télévision de Shenzhen et le portail Guangming, avaient diffusé des informations et des images de la cérémonie d’accueil du dirigeant vietnamien, de son épouse et de la délégation vietnamienne, venus participer à la 33e Semaine des dirigeants économiques de l’APEC.



Outre la présence des dirigeants de la province du Guangdong et des responsables diplomatiques des deux pays, les médias chinois ont particulièrement mis en avant l’atmosphère solennelle et chaleureuse de la cérémonie, marquée par les honneurs militaires, le tapis rouge, les drapeaux et les fleurs. Ils ont également souligné la présence de nombreux membres de la communauté vietnamienne vivant dans le Guangdong, ainsi que la prestation collective de jeunes Chinois venus souhaiter la bienvenue à la délégation vietnamienne.



La Radio-télévision du Guangdong a rappelé que la Chine et le Vietnam étaient deux pays socialistes voisins, liés par une communauté d’avenir partagé de portée stratégique. Elle a souligné que le Parti et l’État vietnamiens considéraient toujours le développement des relations avec la Chine comme une priorité de premier ordre et un choix stratégique. Le média a également relevé que, le Vietnam devant accueillir l’APEC en 2027, la participation du dirigeant Tô Lâm à la réunion de cette année constituait aussi une occasion de préparer cet événement.



De son côté, le groupe de radio-télévision de Shenzhen a souligné que le Vietnam prendrait le relais de la Chine à la présidence de l’APEC en 2027. La visite de travail du dirigeant Tô Lâm ne visait donc pas seulement à participer à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC, mais également à préparer la prochaine étape de la coopération Asie-Pacifique.- VNA

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