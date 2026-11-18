Hanoï (VNA) - Près de 81 % des investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam proviennent des économies membres de l’APEC (Forum de coopération économique Asie-Pacifique). Au-delà de la poursuite de ces flux de capitaux, l’enjeu est désormais de les transformer en capacités compétitives et en véritable moteur de croissance pour l’économie vietnamienne.

Des investissements de l’APEC en pleine expansion

Plusieurs projets récents illustrent l’attractivité du Vietnam. Le groupe japonais AEON vient ainsi d’inaugurer AEON MALL Ha Long, son 10e centre commercial dans le pays. Parallèlement, le groupe sud-coréen TKG Taekwang a signé, le 12 novembre, un contrat de construction-exploitation-transfert (BOT) avec le ministère de l’Industrie et du Commerce pour la centrale thermique Nam Dinh 1, d’une capacité de 1 200 MW, dont la mise en service commerciale est prévue en 2030.

Samsung, premier investisseur étranger au Vietnam, poursuit également le renforcement de ses activités. Le groupe prévoit notamment un investissement de 4 milliards de dollars dans un projet de tests de puces électroniques à Thai Nguyen, dont la première ligne de production devrait entrer en service au quatrième trimestre 2027. Déjà, début 2026, Samsung Electro-Mechanics avait investi environ 2 milliards de dollars supplémentaires pour développer sa production de composants destinés aux semi-conducteurs dans cette province.

Ces projets contribuent à porter les investissements étrangers enregistrés au Vietnam à 54,85 milliards de dollars au cours des dix premiers mois de 2026, soit une hausse de 74 % sur un an.

Selon l’Agence de l’investissement étranger du ministère des Finances, les économies membres de l’APEC occupent une place prépondérante parmi les principaux investisseurs. En termes de capitaux cumulés, la République de Corée arrive en tête avec plus de 104,4 milliards de dollars, suivie de Singapour (101,9 milliards), du Japon (81,3 milliards) et de Hong Kong (Chine), avec 45,56 milliards.

Des capitaux aux retombées économiques

Ces investissements, qui représentent des montants importants, ont également de fortes retombées sur l’économie et la société vietnamiennes. Selon Peter Kim, directeur général de HSBC Korea, les investissements sud-coréens dans le pays évoluent progressivement de l’assemblage vers la production avancée et la recherche-développement (R&D).

Samsung a ainsi expédié plus de deux milliards de smartphones depuis le Vietnam et y a implanté son plus grand centre de R&D en Asie du Sud-Est, qui rassemble des milliers d’ingénieurs vietnamiens.

D’autres groupes internationaux, tels que LG, Canon, Amkor, Marvell et Synopsys, contribuent également au développement des secteurs de l’électronique, des semi-conducteurs et des hautes technologies.

Un autre enjeu majeur réside dans le renforcement des liens entre les investisseurs étrangers et les entreprises locales. Le ministre des Finances, Ngo Van Tuan, a récemment souligné que Samsung était encouragé à intensifier sa coopération avec les instituts de recherche et les universités vietnamiens, à favoriser les transferts de technologies et à intégrer davantage d'entreprises nationales dans sa chaîne d’approvisionnement.

Approfondir la coopération pour créer de nouvelles valeurs

À l’occasion de la 33e Semaine des dirigeants économiques de l’APEC, qui se tient en Chine, le Vietnam entend également promouvoir l’ouverture économique et faciliter les échanges commerciaux et les investissements dans la région.

La visite officielle au Japon du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a par ailleurs permis la signature de 11 documents de coopération dans des domaines stratégiques, notamment les infrastructures énergétiques, le nucléaire et l’intelligence artificielle. Une soixantaine d’accords ont également été conclus entre les entreprises des deux pays.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a affirmé que le Vietnam et le Japon, qui sont aujourd’hui des partenaires fiables, disposent de toutes les conditions nécessaires pour devenir des partenaires de co-création et construire ensemble l’avenir.

L’enjeu pour le Vietnam n’est donc plus seulement de continuer à attirer les investissements en provenance des économies membres de l’APEC, mais aussi de transformer ces ressources en capacités compétitives et en force pour son économie, en approfondissant la coopération en matière d’investissement, dans un contexte où le pays s’engage dans une nouvelle phase de développement visant une croissance à deux chiffres. -VNA