Shenzhen (VNA) – À l’occasion de sa participation à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2026 et de ses activités bilatérales en Chine, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a rencontré le 17 novembre à Shenzhen les dirigeants de plusieurs grands groupes chinois.



Rencontrant Wang Cheng, directeur général de TCL Technology Group, le dirigeant vietnamien a salué la présence du groupe au Vietnam depuis 1999, première destination de son expansion internationale, ainsi que sa contribution à la création d’emplois. Il a souhaité que TCL poursuive son développement à long terme dans le pays.



Wang Cheng a affirmé la volonté de TCL de renforcer ses investissements, de développer la formation des ressources humaines et d’intégrer davantage d’entreprises vietnamiennes dans ses chaînes d’approvisionnement.



Saluant la place stratégique accordée au Vietnam dans le réseau mondial de production de TCL, le dirigeant To Lam a encouragé le groupe à investir davantage dans les technologies d’affichage, l’électronique intelligente, la recherche et le développement, les industries de soutien et les activités à forte valeur ajoutée.



Rencontrant Yin Tongyue, président du conseil d’administration de Chery Holding Group, le dirigeant vietnamien s’est félicité du choix du groupe de faire du Vietnam une destination stratégique pour ses investissements et sa coopération avec les entreprises locales dans l’industrie et les hautes technologies.

Le dirigeant vietnamien To Lam (à droite) et Yin Tongyue, président du conseil d’administration de Chery Holding Group. Photo: VNA



Yin Tongyue a réaffirmé la volonté de Chery de renforcer ses investissements au Vietnam, considéré comme un marché stratégique en Asie du Sud-Est, et de contribuer au développement de l’industrie automobile, des industries de soutien et des chaînes d’approvisionnement locales.



Saluant la signature d’un accord de coopération stratégique globale entre Chery Holding Group et le groupe vietnamien Geleximco, le dirigeant To Lam a appelé les deux partenaires à privilégier des projets concrets dans la production automobile, les véhicules à énergies nouvelles, les composants et les hautes technologies. Il a exprimé l’espoir que leur partenariat contribue au renforcement des capacités industrielles du Vietnam.



Rencontrant Xu Ziyang, directeur général de ZTE Corporation, le dirigeant To Lam a salué la contribution du groupe au développement des infrastructures de télécommunications et à la formation de personnel informatique au Vietnam, tout en souhaitant la poursuite d’une coopération durable avec les partenaires vietnamiens.

Le dirigeant vietnamien To Lam (à droite) et Xu Ziyang, directeur général de ZTE Corporation. Photo: VNA



Xu Ziyang a exprimé la volonté de ZTE de développer sa coopération avec le Vietnam dans les centres de données verts, le cloud computing, les télécommunications, les infrastructures d’intelligence artificielle (IA) et les réseaux informatiques, notamment à travers des projets pilotes, la formation et les échanges techniques.



Le dirigeant To Lam a invité ZTE à concrétiser ces orientations par des programmes et projets de coopération avec des partenaires vietnamiens, assortis d’objectifs, de moyens et de résultats attendus clairement définis. Il a également encouragé le groupe à développer les fournisseurs, les partenaires technologiques et les capacités de recherche au Vietnam. -VNA