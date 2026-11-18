Shenzhen (VNA) – Le secrétaire général du Comsecrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lamité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a reçu le chef de l'exécutif de la Région administrative spéciale de Hong Kong (Chine), Lee Ka-chiu, le 18 novembre à Shenzhen.



Cette rencontre s'est tenue en marge de la participation du dirigeant vietnamien à la 33e Semaine des dirigeants économiques de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC) et de ses activités bilatérales en Chine.



Saluant les avancées significatives et les résultats positifs de la coopération entre le Vietnam et Hong Kong, le secrétaire général du Parti et président To Lam a réaffirmé que le Vietnam accorde une importance constante et une priorité absolue au développement de ses relations d'amitié et de coopération avec la Chine.



Il a souligné le soutien constant du Vietnam à la politique « Un pays, deux systèmes », à la Loi fondamentale et aux réglementations connexes de Hong Kong, ainsi qu'à la prospérité de cette région et au bien-être de sa population.



Le Vietnam soutient et encourage en permanence ses ministères, secteurs et localités à renforcer leur coopération avec Hong Kong, a-t-il ajouté.



Lors de la rencontre. Photo : VNA

De son côté, Lee Ka-chiu a exprimé sa confiance dans la prospérité croissante du Vietnam et dans le renforcement de son statut sur la scène internationale. Il a affirmé que l'administration et la communauté d'affaires de Hong Kong croient fermement au potentiel de développement du Vietnam, ainsi qu'aux perspectives des relations entre Hong Kong et le Vietnam.



Afin de renforcer davantage ces liens, les deux parties ont convenu de poursuivre leurs efforts pour mettre en œuvre efficacement les convergences de vues dégagées par les hauts dirigeants du Vietnam et de la Chine, ainsi que les résultats des visites et rencontres entre les dirigeants vietnamiens et ceux de Hong Kong. Les priorités incluent l'intensification des visites mutuelles à tous les niveaux, ainsi que l'élargissement et l'amélioration de la qualité et de l'efficacité de la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement et de la finance.



Elles ont également convenu d'encourager les entreprises de Hong Kong à investir au Vietnam dans les secteurs de la haute technologie, des semi-conducteurs et de l'électronique, des centres de données, de l'intelligence artificielle, de l'énergie propre et des infrastructures logistiques.



Le dirigeant vietnamien a appelé Hong Kong à faciliter l’accès au marché pour les principaux produits d’exportation du Vietnam — notamment le riz, les produits agro-sylvo-halieutiques, ainsi que les fruits frais et transformés — tout en renforçant la connectivité des chaînes d’approvisionnement. Il a également proposé d’élargir la coopération dans les domaines monétaire, financier, boursier et bancaire, et de poursuivre l’examen des liens possibles entre le Centre financier international du Vietnam et le marché financier de Hong Kong.





Les deux parties ont par ailleurs convenu de renforcer leur coordination en matière de protection des citoyens, d’affaires judiciaires et d’application de la loi, afin de créer des conditions plus favorables pour la communauté vietnamienne à Hong Kong.



Elles se sont engagées à intensifier les échanges dans les domaines de la culture, de l’éducation, du travail, du tourisme, des sciences et technologies, ainsi qu’à favoriser les contacts entre les populations. Elles ont également convenu de coordonner efficacement leurs actions au sein des cadres de coopération économique multilatéraux dont elles sont toutes deux membres, générant ainsi des bénéfices mutuels et contribuant au développement global des relations entre le Vietnam et la Chine.



À cette occasion, le dirigeant vietnamien a invité Lee Ka-chiu à participer à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027, qui se tiendra au Vietnam. -VNA