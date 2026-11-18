Shenzhen (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste et président du Vietnam, To Lam, a rencontré le 18 novembre à Shenzhen une délégation de la Coalition des entreprises États-Unis-APEC ainsi que des dirigeants de plusieurs grandes entreprises de la région.



Au cours de la rencontre, Suzanne Clark, présidente de la Chambre de commerce des États-Unis, s'exprimant au nom de la Coalition des entreprises États-Unis-APEC, a souligné le potentiel du marché vietnamien. Elle a affirmé que les entreprises américaines considèrent le Vietnam comme une destination stratégique et souhaitent, par conséquent, accroître leurs investissements et leurs activités commerciales dans ce pays.



Les représentants de groupes tels que Procter & Gamble (P&G), Hewlett Packard (HP), Johnson & Johnson, Boeing, Pfizer, Google, Mastercard et UL Solutions ont salué le développement du Partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis, notamment dans les domaines économique et commercial, ainsi que les négociations relatives à un accord commercial réciproque, juste et équilibré.



Ils ont reconnu les efforts déployés par le Vietnam pour faire avancer les réformes institutionnelles, promouvoir la science et la technologie, encourager l'innovation et améliorer le climat d'investissement et des affaires. Ils ont exprimé leur intérêt pour l'expansion de leurs activités sur le marché vietnamien, en particulier dans les secteurs de la technologie, de l'économie numérique, de l'aviation, des biens de consommation, de l'industrie pharmaceutique, de la finance et de la banque.



Ces groupes d'entreprises ont par ailleurs manifesté leur volonté d'accompagner le Vietnam et de contribuer au succès de sa présidence de l'APEC en 2027.



S'exprimant à la rencontre, le dirigeant To Lam a souligné qu'après plus de trois décennies, les relations entre le Vietnam et les États-Unis ont évolué, surmontant leurs divergences initiales pour aboutir à un Partenariat stratégique global. L'espace de coopération bilatérale continue de s'élargir, parallèlement au processus de développement du Vietnam dans cette nouvelle ère.

Le secrétaire général du Parti et président To Lam et les délégués posent pour une photo de groupe. Photo : VNA





Il a souligné que le pays opère une transition vers un modèle de développement fondé sur la résilience, l'innovation, l'humanisme, la durabilité et l'intégration internationale.



Pour la période 2026-2030, a-t-il précisé, le Vietnam s'est fixé pour objectif d'atteindre une croissance économique à deux chiffres, en plaçant la science et la technologie, l'innovation et la transformation numérique au rang de principaux moteurs de son développement.



Il a indiqué que le Vietnam privilégie l'attraction de projets d'investissement direct étranger (IDE) à forte composante technologique et de savoir, et à haute valeur ajoutée, tout en favorisant une participation accrue des entreprises nationales aux chaînes de valeur mondiales.



Selon le dirigeant, ces orientations de développement ouvrent de nombreuses opportunités de coopération avec les entreprises américaines, notamment dans les secteurs où les deux parties disposent d'atouts.



Le Vietnam souhaite hisser la coopération économique et commerciale à un niveau supérieur, réaliser des avancées substantielles dans les domaines de la science et de la technologie, et intensifier la collaboration en matière financière et d'investissement, sur la base d'intérêts partagés et d'avantages mutuels, a-t-il déclaré.



Afin de faciliter les activités des investisseurs, il a affirmé que le Vietnam s'emploie à améliorer le classement de son marché boursier, à développer des fonds d'investissement, à élargir les canaux de financement des projets en partenariat public-privé et à établir du centre financier international à Hô Chi Minh-Ville et à Da Nang.



Le dirigeant a réaffirmé l'engagement du Vietnam à protéger le capital ainsi que les droits et intérêts légitimes des investisseurs, à maintenir des politiques stables et transparentes, et à rester à l'écoute de leurs propositions pour résoudre les difficultés rencontrées par les entreprises. Concernant la présidence de l'APEC en 2027, le dirigeant To Lam a souligné que le Vietnam assumera pour la troisième fois le rôle de pays d'hôte et a exprimé son souhait de collaborer avec les économies membres afin de promouvoir la croissance, la prospérité et l'intégration régionale.



Le Vietnam accueille favorablement la participation et les contributions de la communauté d'affaires américaine, et se réjouit d'accueillir ses représentants dans le pays à l'occasion de cet événement majeur, a-t-il conclu.-VNA