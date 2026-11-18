Shenzhen (VNA) – En marge de la 33e Semaine des dirigeants économiques du Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC), le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a rencontré, le 18 novembre à Shenzhen, la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, dans le cadre de sa participation à cet événement et de ses activités bilatérales en Chine.



Lors de cette rencontre, le dirigeant Tô Lâm a félicité le Mexique pour ses réalisations socio-économiques et diplomatiques sous la direction de la présidente Claudia Sheinbaum, ainsi que pour l’organisation conjointe de la Coupe du monde de football 2026.



Le dirigeant vietnamien s’est réjoui de l’évolution positive des relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Mexique, à l’approche du 51e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, le 19 mai 1975. Il a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance au renforcement de ses relations avec ses partenaires traditionnels d’Amérique latine, dont le Mexique, qui est son principal partenaire commercial dans l’hémisphère occidental.



Dans cette perspective, le dirigeant Tô Lâm a proposé que le Mexique soutienne le Vietnam dans l’organisation de l’Année de l’APEC 2027. Il a invité la présidente mexicaine à effectuer une visite au Vietnam à une date qui lui conviendrait et à participer à la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2027, prévue sur l’île de Phu Quoc.



Sur le plan bilatéral, le secrétaire général et président Tô Lâm a proposé de renforcer la coopération dans les domaines politique, économique, commercial et de l’investissement, ainsi que dans la culture, l’éducation, le tourisme et la médecine traditionnelle. Il a réaffirmé la volonté du Vietnam de renforcer la coordination avec le Mexique au sein de l’APEC et de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).



Il a également appelé à intensifier le dialogue afin de lever les obstacles commerciaux auxquels se heurtent les produits sidérurgiques et les crevettes vietnamiens sur le marché mexicain, tout en indiquant que le Vietnam était prêt à examiner la possibilité d’ouvrir son marché aux produits agricoles mexicains.





Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et le président de la République, Tô Lâm et la présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum. Photo: VNA

Pour sa part, la présidente Claudia Sheinbaum a salué les réalisations du Vietnam en matière de développement socio-économique, ainsi que le rayonnement croissant du pays sur la scène régionale et internationale. Soulignant le rôle du Vietnam en tant que passerelle importante entre le Mexique et l’ASEAN, elle a proposé d’élargir la coopération aux échanges commerciaux équilibrés, aux sciences et technologies, à la transformation numérique, à l’innovation, à l’intelligence artificielle, au développement durable, à l’éducation, aux échanges d’étudiants et à la santé.



Elle a également invité Tô Lâm à effectuer prochainement une visite d’État au Mexique. Le dirigeant vietnamien l’a remerciée pour cette invitation et l’a acceptée avec plaisir.



Abordant les questions régionales et internationales d’intérêt commun, les deux dirigeants ont réaffirmé leur attachement au multilatéralisme et leur volonté de renforcer leur coordination et leur soutien mutuel au sein des forums internationaux, notamment aux Nations unies, à l’APEC, au Forum de coopération Asie de l’Est-Amérique latine (FEALAC) et dans le cadre du CPTPP, contribuant ainsi aux efforts visant à préserver la paix et la stabilité régionales et internationales. -VNA