Pékin (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse et d’une importante délégation vietnamienne, est arrivé le 19 novembre dans la province chinoise du Yunnan, dans le cadre de sa participation à la 33e Semaine des dirigeants économiques de l’APEC et à ses activités bilatérales en Chine.

À son arrivée à l’aéroport international de Kunming Changshui, il a été accueilli par Mo Gaoyi, secrétaire du Comité provincial du Parti, et d’autres responsables du Yunnan, ainsi que par le consul général du Vietnam à Kunming, Nghiem Viet Chung, et des représentants de la communauté vietnamienne dans la province. Des jeunes issus des minorités ethniques, vêtus de costumes traditionnels colorés, lui ont réservé un accueil chaleureux au son de chants et de danses traditionnels.

Au cours de son séjour au Yunnan, le dirigeant vietnamien doit visiter l’ancienne résidence du président Ho Chi Minh, recevoir Mo Gaoyi et rencontrer la communauté vietnamienne locale. Il participera également à un programme d’études intitulé « Voyage rouge », destiné aux jeunes Vietnamiens, ainsi qu’à un forum consacré à la connectivité des stratégies de développement entre le Vietnam et le sud-ouest de la Chine. Il plantera par ailleurs un arbre commémoratif dans la « Forêt de l’amitié internationale », située dans le parc des zones humides de Baofeng.

La coopération entre le Vietnam et le Yunnan constitue un volet important des échanges entre les collectivités locales dans le cadre du Partenariat stratégique global Vietnam-Chine. Leur frontière terrestre commune favorise la mise en place de mécanismes d’échanges réguliers et l’élargissement de la coopération à de nouveaux domaines.

Les deux parties entendent promouvoir une meilleure connectivité des infrastructures de transport, développer une logistique moderne, accélérer la mise en place de postes-frontières intelligents, renforcer les échanges entre les populations des zones frontalières et améliorer l’efficacité de leur coopération en matière de gestion des frontières.- VNA