Shenzhen (VNA) – Le 18 novembre, Nguyen Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central et chef de la Commission d’organisation du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a effectué une visite de travail à l’Université de Shenzhen, en Chine, et participé à un colloque sino-vietnamien sur la formation des talents et la gouvernance publique.



Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre du déplacement en Chine du secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, à l’occasion de la 33e Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2026 et de ses activités bilatérales.



Dans son allocution d’ouverture, la professeure Tao Yitao, directrice de l’Institut de recherche sur « la Ceinture et la Route » de l’Université de Shenzhen, a salué les acquis du Vietnam en quarante ans de Doi moi (Renouveau), sa détermination à rationaliser son appareil administratif et ses grandes orientations de développement à l’horizon 2030 et 2045. Elle a souligné les similitudes entre les réformes chinoises et le Renouveau vietnamien, estimant que les talents constituaient un moteur essentiel de la modernisation.



Pour sa part, Nguyen Duy Ngoc a présenté les principales questions sur lesquelles le Vietnam souhaitait échanger, notamment la coopération entre les autorités locales et les universités, les partenariats entre pouvoirs publics, établissements d’enseignement supérieur et entreprises, ainsi que les politiques d’attraction et de développement des talents, la valorisation du rôle des experts et des talents dans la formation, l’exercice des fonctions publiques et la gestion de l’État.



Il a estimé que l’expérience de l’Université de Shenzhen pourrait aider le Vietnam à améliorer ses politiques de développement des ressources humaines hautement qualifiées.



Les experts chinois présents ont partagé leurs expériences dans le développement de l’enseignement supérieur, l’attraction des talents, la coopération entre universités et entreprises, ainsi que la formation des talents à l’ère de l’intelligence artificielle et dans le secteur public.



Le ministre vietnamien de l’Éducation et de la Formation, Hoang Minh Son, a souligné le rôle essentiel des universités dans la formation, l’attraction et la valorisation des talents. Il a proposé de renforcer la coopération universitaire selon le modèle État-université-entreprise, notamment à travers les échanges d’enseignants et d’étudiants, les programmes de formation communs et la recherche répondant aux besoins du développement socio-économique.



L’ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei, s’est déclaré prêt à faciliter la coopération entre les deux pays dans l’éducation et la formation.



En conclusion, Nguyen Duy Ngoc a proposé de mettre en place un réseau de coopération entre les universités chinoises participantes et les établissements vietnamiens, avec le soutien des représentations diplomatiques des deux pays. Il a souhaité que les deux parties élaborent ensemble des programmes de formation, en présentiel ou en ligne, au Vietnam ou en Chine.



Rappelant que la coopération dans l’éducation et la formation bénéficiait de l’attention des hauts dirigeants des deux pays, il a enfin appelé les deux parties à intensifier leurs échanges d’expériences et à développer des activités de coopération concrètes, tout en réaffirmant la volonté du Vietnam de partager ses propres acquis. – VNA