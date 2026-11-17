Hanoï (VNA) – L’Administration météorologique et hydrologique du Vietnam, relevant du ministère vietnamien de l’Agriculture et de l’Environnement, a tenu le 16 novembre à Hanoï un entretien technique avec une délégation de haut niveau du ministère chinois des Ressources en eau, conduite par le vice-ministre Liu Dongshun, en marge de la 2ᵉ Conférence ministérielle sur les ressources en eau Mékong-Lancang.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont évalué le partage des données hydrologiques durant la saison des crues, échangé sur les technologies modernes de prévision et signé officiellement un procès-verbal établissant un mécanisme de communication d’urgence pour les cours d’eau transfrontaliers.

S’exprimant à cette occasion, Hoang Duc Cuong, directeur adjoint de l’Administration météorologique et hydrologique du Vietnam, et le vice-ministre Liu Dongshun ont salué l’efficacité du protocole d’accord signé en décembre 2023 et la coordination étroite entre les deux parties dans la lutte contre les crues et inondations pour protéger les populations frontalières.

La partie chinoise a particulièrement remercié le Vietnam pour sa réactivité lors des crues majeures d’août 2026 provoquées par le typhon Narra, lorsque Hanoï a immédiatement doublé ses transmissions de données à huit envois par jour, permettant à Pékin d’allonger ses délais d’alerte précoce et d’optimiser la gestion des inondations.

Sur le plan technique, les deux pays maintiennent chaque année d’importants échanges de données de mai à octobre via serveur FTP et messageries instantanées. Le Vietnam, qui prévoit de porter à 146 le nombre de ses stations hydrologiques transfrontalières d’ici 2030 et combine déjà modèles mathématiques avancés et systèmes d’information géographique (SIG) pour anticiper les crues de deux à trois jours, souhaite coopérer avec la Chine dans la protection des équipements contre les catastrophes naturelles et les glissements de terrain, la mesure de débit sans contact et les recherches scientifiques conjointes.

Pour sa part, la Chine, qui a construit ou modernisé 43 stations sur ces bassins au cours des cinq dernières années, est prêt à coopérer avec le Vietnam en matière de mesure de la vitesse d’écoulement par radar fixe et radar à balayage horizontal. La partie chinoise a partagé son expérience dans un système de prévision moderne à trois niveaux intégrant satellites météorologiques et radars pluviométriques, réseaux au sol et modèles hydrodynamiques dotés d’intelligence artificielle pour fournir des prévisions à sept jours.

À l’issue des travaux, la directrice adjointe de l’Administration météorologique et hydrologique du Vietnam, Dang Thanh Mai et He Lijing, directeur adjoint de la Commission des ressources en eau de la rivière des Perles, ont signé le procès-verbal officialisant les consensus techniques essentiels dégagés par les experts des deux pays, notamment les conditions de déclenchement de la transmission d’informations d’urgence sur deux points stratégiques de deux bassins fluviaux.

Dès que le débit atteindra 4 000 m³/s à la station de Lao Cai, au Vietnam, ou 2500 m³/s à celle de Ping’er, en Chine, les deux parties échangeront leurs données toutes les heures, tandis que l’Administration météorologique et hydrologique du Vietnam finalise les procédures internes en vue d’une mise en œuvre coordonnée et durable de ce mécanisme. -VNA