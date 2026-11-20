Kunming (VNA) – Faire de la coopération ferroviaire un axe stratégique majeur des relations entre le Vietnam et la Chine : tel est le message défendu par le ministre vietnamien de la Construction, Tran Hong Minh, lors du Forum sur la connectivité stratégique du développement entre le Vietnam et la région du Sud-Ouest de la Chine, tenu le matin du 20 novembre à Kunming, dans la province chinoise du Yunnan. Les futures lignes ferroviaires à écartement standard reliant les deux pays devraient contribuer à réduire les délais de transport des marchandises, à connecter les centres industriels aux ports maritimes et à intensifier les échanges commerciaux bilatéraux.



Dans un contexte de développement soutenu de la coopération économique et commerciale, l'interconnexion des infrastructures de transport, notamment des réseaux ferroviaires transfrontaliers, joue un rôle essentiel dans l'élargissement de l'espace économique, le renforcement des capacités de transport et l'amélioration de la compétitivité de chaque pays.



Le Vietnam entre actuellement dans une nouvelle phase d'accélération du développement de ses infrastructures de transport et urbaines, avec pour objectif de mettre en place un réseau moderne et cohérent. Dans cette perspective, le renforcement des liaisons ferroviaires à écartement standard avec la Chine figure parmi les grandes priorités stratégiques.



Dans la Déclaration conjointe publiée à l'issue de la visite d'État en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, du 14 au 17 avril 2026, les deux parties sont convenues de renforcer l'interconnexion de leurs réseaux ferroviaires, d'accroître les volumes de fret et d'accélérer le développement des infrastructures, afin de faire de cette coopération un nouveau pilier des relations stratégiques bilatérales.

Le ministre vietnamien de la Construction, Tran Hong Minh. Photo : ministère de la Construction





Parmi les projets les plus attendus figure la ligne ferroviaire à écartement standard Lao Cai – Hanoï – Hai Phong, qui sera reliée au Yunnan. Avec les lignes Dong Dang – Hanoï et Mong Cai – Ha Long – Hai Phong, connectées au Guangxi, elle constituera un important réseau de corridors de transport transfrontaliers. Ces lignes relieront directement les centres industriels et les zones d'approvisionnement en matières premières de Chine aux ports maritimes internationaux du Vietnam, contribuant ainsi à optimiser le transport de marchandises et à renforcer les capacités d'exportation des deux pays. « Ces futurs trains transfrontaliers deviendront un symbole de coopération, de paix et de prospérité partagée entre les deux nations », a affirmé le ministre Tran Hong Minh.



Toutefois, l'efficacité de ces liaisons dépendra également de la mise en place d'un système logistique cohérent et d'infrastructures auxiliaires adaptées, notamment d'une connexion fluide avec le pôle logistique de Kunming. À cet égard, le ministre a appelé les entreprises des deux pays à investir dans des gares de transbordement et des entrepôts logistiques aux postes-frontières afin de faciliter les formalités douanières et le transport intermodal par conteneurs. L'objectif est de faire du corridor économique Kunming – Lao Cai – Hanoï – Hai Phong un modèle d'interconnexion à l'échelle sous-régionale. Chaque infrastructure mise en place contribuera ainsi à approfondir l'intégration des deux économies.



Pour concrétiser ce potentiel, le ministre Tran Hong Minh a proposé trois grandes orientations : accélérer la réalisation des ouvrages stratégiques, développer de manière coordonnée les infrastructures logistiques et renforcer la coopération dans les domaines de la gestion, de l'exploitation et de la formation des ressources humaines.



Le ministère vietnamien de la Construction encourage notamment les entreprises générales de construction chinoises reconnues, disposant de technologies avancées, à établir des partenariats avec leurs homologues vietnamiennes afin de mettre en œuvre des solutions techniques modernes et de garantir la mise en service rapide et sûre des lignes ferroviaires transfrontalières. Parallèlement, les deux parties sont appelées à diversifier les programmes de formation des ressources humaines, en associant enseignements théoriques et expériences pratiques, ainsi qu'à partager leurs compétences en matière de gestion des investissements, d'exploitation et de maintenance des infrastructures.



Enfin, les domaines de la construction et du développement des infrastructures urbaines intelligentes offrent de vastes perspectives de coopération. Le ministère vietnamien de la Construction continuera d'améliorer son cadre institutionnel et ses normes conformément aux standards internationaux, afin de garantir aux entreprises étrangères un environnement d'investissement transparent et équitable. Il s'engage également à lever les difficultés auxquelles elles sont confrontées, pour faire de l'interconnexion des infrastructures un moteur du développement des relations économiques entre le Vietnam et la Chine. – VNA