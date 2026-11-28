Hanoï (VNA) – Le 12e Sommet de coopération Cambodge-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV 12), tenu le 28 novembre à Hanoï, constitue une étape importante dans le renforcement de la coopération sous-régionale et contribue directement à la réalisation de la Vision de la Communauté de l’ASEAN 2045, a estimé le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn.

Présidé par le Premier ministre Lê Minh Hung au Centre national des conférences de Hanoï, le sommet revêt une importance particulière pour les pays de l’Asie du Sud-Est continentale, a déclaré Kao Kim Hourn lors d’une interview accordée à la presse à l’issue du sommet.

Placée sous le thème « Connecter le Cambodge, le Laos, le Myanmar et le Vietnam – Valoriser les potentialités – Construire un avenir de prospérité partagée », l'événement a marqué une nouvelle étape dans le renforcement de la solidarité, de la connectivité stratégique et de la coopération dans la sous-région du Mékong, dans un contexte international marqué par de nombreuses mutations.

Les discussions ont principalement porté sur deux enjeux : renforcer la connectivité économique entre les quatre pays et avec leurs partenaires extérieurs, et mobiliser plus efficacement les ressources afin de donner un nouvel élan à la coopération.

Kao Kim Hourn a particulièrement salué l'approche novatrice adoptée par le Vietnam dans l'organisation de ce sommet, qui s'est tenu à la suite des 48e et 49e Sommets de l'ASEAN en 2026. Pour la première fois, la participation a été élargie au-delà des quatre membres du CLMV, avec l'invitation de partenaires extérieurs à la sous-région, de représentants du secteur privé et de la communauté des entreprises.

Selon lui, cette initiative constitue une démarche importante pour mobiliser davantage de ressources et attirer de nouveaux partenaires désireux de contribuer au développement de la sous-région.

Au cours de la réunion, les dirigeants ont évalué les réalisations de chaque pays et les résultats collectifs du mécanisme CLMV. Ils ont également examiné les défis actuels et discuté des stratégies permettant d'y répondre dans les années à venir.

Pour le secrétaire général de l'ASEAN, les prochaines étapes devront accorder une attention accrue au renforcement de la connectivité, à la consolidation des mécanismes institutionnels de coopération, à la mobilisation des ressources, au développement des infrastructures et à la multiplication des échanges entre les populations des quatre pays.

Il a souligné que ces efforts constituaient des éléments essentiels à la construction de la Communauté de l'ASEAN et contribuaient directement à la réalisation de sa Vision 2045 ainsi que de ses différents plans directeurs.

Kao Kim Hourn a également salué le rôle moteur du Vietnam dans la promotion de l'amitié et de la coopération entre les pays du CLMV. À l'occasion du transfert de la présidence du mécanisme au Cambodge, il a félicité le Vietnam et particulièrement mis en avant le rôle du Premier ministre vietnamien dans la conduite de cette coopération.

Évaluant les résultats du sommet, le secrétaire général de l'ASEAN a estimé que les dirigeants avaient défini des orientations concrètes pour la coopération future. Malgré les incertitudes et les défis de la situation mondiale, la réunion a témoigné de leur ferme volonté de renforcer la coordination et de resserrer leur coopération.

Les priorités communes et les formes de partenariat à développer ont ainsi été clairement identifiées, réaffirmant la détermination des quatre pays à faire progresser leur coopération au service du développement et de la prospérité partagée de la région. -VNA