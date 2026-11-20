Hanoi (VNA) - Classé 99e au niveau mondial et 17e en Asie selon le dernier classement FIFA, le Vietnam devrait accéder directement au deuxième tour des qualifications asiatiques pour le Mondial 2030, offrant ainsi à la sélection nationale un avantage certain avant le début de la campagne.

La Confédération asiatique de football (AFC) procédera le 15 décembre au tirage au sort des deux premiers tours des qualifications, soit la veille de la publication du nouveau classement mondial de la FIFA. Si ce calendrier est maintenu, la sélection vietnamienne sera donc évaluée sur la base de son rang actuel, la 99e place mondiale.

Ce classement permet au Vietnam de figurer parmi les 26 meilleures nations asiatiques exemptées du tour préliminaire selon le format prévu. Les hommes de Kim Sang-sik feront ainsi leur entrée en lice directement au deuxième tour, aux côtés de 25 autres sélections et des 10 équipes qualifiées à l’issue du premier tour.

Versé dans le chapeau 2, le Vietnam devrait éviter la Jordanie, Oman, la Syrie, la Thaïlande, la Palestine, la Chine, Bahreïn et le Tadjikistan lors de cette phase de groupes.

En revanche, les Vietnamiens risquent d’hériter d’un cador continental issu du chapeau 1, composé du Japon, de l’Iran, de l’Australie, de la République de Corée, de l’Arabie saoudite, de l’Ouzbékistan, du Qatar, de l’Irak et des Émirats arabes unis. Dans le chapeau 3 figurent le Kirghizistan, le Liban, l’Indonésie, la Corée du Nord, la Malaisie, le Koweït, les Philippines et l’Inde.

Selon le format proposé, le deuxième tour des qualifications réunira 36 sélections, réparties en neuf groupes de quatre. Chaque équipe affrontera ses adversaires en matches aller-retour, les deux premiers de chaque poule accédant au troisième tour.

Cette deuxième phase se déroulera de septembre 2027 à mars 2028. Le Vietnam disposera ainsi de plusieurs mois de préparation après le tirage au sort, avant l’entame de sa campagne en septembre 2027.

Le troisième tour mettra aux prises 18 équipes réparties en trois groupes de six. Les premiers de chaque poule valideront directement leur billet pour la Coupe du monde 2030, tandis que les places qualificatives restantes seront attribuées lors de barrages ultérieurs.

Qualifié d’office pour le deuxième tour et attendu dans le chapeau 2, le Vietnam bénéficie d’un point de départ favorable. Le tirage au sort déterminera toutefois ses futurs adversaires et l’ampleur de la tâche pour franchir ce cap. – VNA