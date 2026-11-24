Hanoï (VNA) - Au fil des générations, les valeurs culturelles vietnamiennes ont été préservées et transmises, constituant un socle spirituel pour le développement du pays. À l’ère du numérique, les nouvelles technologies ouvrent de nouvelles perspectives pour valoriser le patrimoine et le rapprocher de la vie contemporaine, conformément à la Résolution n°80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne.

Le Vietnam compte plus de 40 000 vestiges historiques et culturels, sites pittoresques et près de 70.000 éléments du patrimoine immatériel, dont 38 inscrits par l’UNESCO. Pourtant, une grande partie de ce patrimoine reste à numériser, à normaliser et à intégrer dans un système de données partagé, limitant sa conservation et sa valorisation dans l’environnement numérique.

Cette lacune a été soulignée par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, lors de la deuxième réunion du Comité central de pilotage pour le développement de la culture vietnamienne, le 13 juillet. Il a appelé à la combler afin de faire du patrimoine culturel une source de puissance douce et un nouveau moteur de développement.

Pour remédier à cette situation, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a lancé la plateforme de cartographie numérique de la culture vietnamienne (CMAP). Au 1er novembre, celle-ci recensait 391 événements dans les 34 villes et provinces du pays, ainsi que 33 manifestations organisées dans le cadre de la Journée de la culture vietnamienne et de la Fête de la grande union nationale 2026.

Selon la ministre Lam Thi Phuong Thanh, cette plateforme interactive vise à faciliter l’accès des citoyens et des touristes aux activités culturelles tout en stimulant les industries culturelles, le tourisme et les moyens de subsistance locaux.

Pour Bui Hoai Son, chef adjoint de la Commission centrale de la sensibilisation et de l’éducation, ce projet illustre la convergence entre la résolution n° 57-NQ/TW sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique et la résolution n° 80-NQ/TW consacrée au développement de la culture. Dans cette même dynamique, le ministère a également présenté le programme d’art numérique "Tinh hoa dao hoc" (Quintessence du savoir traditionnel), à l’approche du 950e anniversaire de la fondation du Quoc Tu Giam (1076-2026), considérée comme la première université du Vietnam.

Les délégués assistent à la cérémonie de présentation du programme d’art numérique "Tinh hoa dao hoc" (Quintessence du savoir traditionnel). Photo: VNA

Sur le terrain, plusieurs localités transforment déjà les modes de conservation et de présentation du patrimoine grâce à la modélisation 2D et 3D, à la réalité virtuelle et à l’intelligence artificielle (IA).

À Da Nang, le Musée de la sculpture cham conserve près de 2 000 pièces, dont environ 500 sont exposées en permanence. Grâce aux visites virtuelles en 3D, aux commentaires multilingues, aux codes QR et aux applications d’intelligence artificielle, les visiteurs peuvent découvrir les spécificités de la culture cham en quelques clics. Ces technologies facilitent l’accès à l’information et offrent de nouvelles perspectives pour mieux comprendre l’histoire, l’art et la vie culturelle des Cham à travers chaque pièce exposée.

À Ninh Binh, qui compte plus de 5 000 vestiges, l’Union provinciale de la jeunesse communiste Hô Chi Minh participe à la constitution d’une base de données numérique du patrimoine et à la numérisation de sites emblématiques grâce à la technologie VR360, notamment dans les quartiers de Nam Dinh et de Thien Truong. Associés à des points d’accès Wi-Fi gratuits, ces dispositifs permettent aux habitants et aux visiteurs d’explorer les sites à 360 degrés, de consulter des documents historiques et d’écouter des commentaires à distance.

Dans le quartier de Nam Hoa Lu, les jeunes ont également numérisé plusieurs sites, dont le temple Thai Vi, la pagode Bich Dong, le lieu de culte du clan Dao et le temple Dong Hoi, en intégrant des codes QR, des contenus bilingues vietnamien-anglais et des commentaires audio générés par l’intelligence artificielle. Ces initiatives contribuent à rapprocher le patrimoine du public, notamment des jeunes générations, et à faire de la culture une ressource pour le développement durable. -VNA