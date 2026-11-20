Hanoï (VNA) – Les aides à la formation professionnelle et au perfectionnement des compétences ont connu une forte progression au cours des dix premiers mois de l’année. Au total, 30 008 personnes en ont bénéficié, soit une hausse de 62,98 % sur un an. Le montant des aides approuvées a dépassé 147,8 milliards de dôngs (5,76 millions de dollars), en progression de 74,04 %.



Selon le Département de l’emploi, relevant du ministère de l’Intérieur, 705 970 personnes à travers le pays ont été admises au bénéfice des allocations chômage durant cette période, soit une hausse de 4,48 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le montant total des allocations approuvées a dépassé 19 900 milliards de dôngs (772,25 millions de dollars), en augmentation de 9,93 %.



Parallèlement aux aides financières et à la formation professionnelle, les services de conseil et de placement en emploi ont également été renforcés. Près de 2,35 millions de consultations et de mises en relation entre demandeurs d’emploi et employeurs ont ainsi été réalisées au cours de ces dix mois, soit une progression de 30,19 % sur un an.



L’analyse des demandeurs d’allocations chômage selon leur niveau de qualification professionnelle montre que les personnes ne possédant aucun diplôme ni certificat restent majoritaires. Au troisième trimestre 2026, elles représentaient 61,2 % de l’ensemble des demandeurs, contre 19 % pour les diplômés de l’enseignement universitaire, 7,3 % pour ceux de l’enseignement supérieur court, 7 % pour les titulaires d’un diplôme de niveau intermédiaire et 5,5 % pour les personnes titulaires d’un certificat de formation professionnelle de niveau élémentaire.



Tran Tuan Tu, chef de la division de l’assurance-chômage au sein du Département de l’emploi, a indiqué que la Loi sur l’emploi (amendée), entrée en vigueur le 1er janvier 2026, avait introduit plusieurs dispositions destinées à améliorer le régime d’assurance-chômage et à apporter des avantages concrets tant aux travailleurs qu’aux employeurs.



Selon lui, l’assurance-chômage ne se limite pas au versement d’allocations aux personnes ayant perdu leur emploi. Elle accorde également une place importante à l’orientation professionnelle, au placement, aux aides à la formation et au développement des compétences. Ces dispositifs visent à élargir les perspectives professionnelles des travailleurs, à les aider à s’adapter aux évolutions du marché du travail et à faciliter leur retour à l’emploi.



La nouvelle réglementation vise également à élargir la couverture de l’assurance-chômage, à renforcer les mécanismes de prévention du chômage et à rendre les prestations plus accessibles et plus souples, tant pour les salariés que pour les employeurs. – VNA