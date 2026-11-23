Hanoï (VNA) - Riche d’un patrimoine culturel immatériel particulièrement varié, le Vietnam dispose de solides atouts pour développer le tourisme créatif et proposer des expériences originales dans chacune de ses régions. Selon les experts, pour que cet héritage devienne un véritable moteur de croissance durable, il est essentiel de concilier préservation des valeurs traditionnelles et innovation, tout en plaçant les populations locales au cœur de la valorisation de leur culture.

Selon le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, le pays recense plus de 40 000 vestiges et près de 70 000 éléments du patrimoine culturel immatériel inventoriés, dont 735 inscrits sur la liste nationale. Il compte également 177 musées abritant plus de quatre millions d’objets. Cette richesse constitue un formidable potentiel pour permettre aux localités de transformer leurs traditions en expériences touristiques immersives.

À Huê, par exemple, les visiteurs peuvent s’initier au chant traditionnel sur la rivière des Parfums, préparer le thé impérial ou participer à des ateliers sur les costumes anciens. Grâce à l’organisation régulière de festivals tout au long de l’année, l’ancienne capitale a accueilli 6,4 millions de touristes au cours des neuf premiers mois de 2026, soit une hausse de 29 % par rapport à la même période de l’année précédente, générant des recettes de 15 400 milliards de dongs (599,1 millions de dollars).

À Bac Ninh, le patrimoine populaire, les croyances et les arts traditionnels constituent également des ressources importantes. La province compte plus de 4 000 sites patrimoniaux, dont neuf sites d’importance nationale spéciale, ainsi que 28 éléments du patrimoine culturel immatériel national. Huit éléments reconnus par l’UNESCO contribuent à son identité culturelle. Plusieurs formes artistiques et traditions sont aujourd’hui intégrées à des produits touristiques.

À Hoi An, la vieille ville se transforme en atelier à ciel ouvert, proposant notamment des cours de fabrication de lanternes et de cuisine locale. À Hanoï, les spectacles d’arts traditionnels dans le Vieux quartier, ainsi que la découverte de la céramique de Bat Trang et de la soie de Van Phuc, confortent le statut de capitale créative de la ville.

Selon Phung Quang Thang, président de l’Association du tourisme vert du Vietnam, les produits touristiques doivent partir de la culture locale, des traditions, des métiers, de la gastronomie, des fêtes et des récits populaires. La participation directe des visiteurs aux activités locales permet à la fois de leur faire découvrir la culture et de contribuer à sa transmission. Les habitants deviennent ainsi non seulement des prestataires, mais aussi des acteurs de la création et de la présentation de leur propre patrimoine.

Malgré ces réussites, l’association entre tourisme créatif et patrimoine immatériel rencontre encore plusieurs obstacles. Nguyen Thi Phương Lan, chercheuse à l’Institut national de la culture, des arts, des sports et du tourisme, observe que certaines localités se limitent à des spectacles superficiels à but commercial, risquant d’altérer le sens profond des traditions.

Des touristes découvrent la création de motifs sur bambou et bois dans un atelier à Hoi An Dong. Photo : VNA

Par ailleurs, la coordination entre les secteurs de la culture, du tourisme et de l’éducation demeure inégale, les mécanismes de soutien financier restent limités et les compétences nécessaires à la conception d’offres culturelles font défaut.

Face au risque de surexploitation du patrimoine, la chercheuse souligne la nécessité de définir des règles claires et de mettre en place un suivi rigoureux afin de préserver l’authenticité des pratiques.La préservation du patrimoine et le tourisme créatif entretiennent un lien étroit : la culture nourrit l’attractivité touristique, tandis que les revenus générés offrent aux artisans et aux communautés les moyens de faire vivre et de transmettre leurs savoir-faire. Une gestion équilibrée et des politiques adaptées permettront ainsi de faire du patrimoine une ressource vivante au service d’un tourisme durable et respectueux de l’identité vietnamienne. -VNA