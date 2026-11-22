Hanoï (VNA) – Le matin du 22 novembre, autour du lac Hoan Kiem et dans sa zone piétonne, plus de 2.000 personnes vêtues d’ao dai (tunique traditionnelle vietnamienne), de costumes anciens et de tenues traditionnelles ont participé au défilé de l’ao dai du tourisme de Hanoï 2026, placé sous le thème « Au fil du patrimoine ».



Temps fort du Festival de l’ao dai du tourisme de Hanoï 2026, cet événement entend célébrer la valeur culturelle de ce vêtement emblématique, faire rayonner le patrimoine vietnamien et promouvoir l’image de la capitale auprès des habitants et des touristes vietnamiens et étrangers.

Nguyen Tran Quang, directeur adjoint du Service de la culture, des sports et du tourisme de Hanoï, s’exprime lors de l’événement. Photo : VNA



Dans le cadre emblématique du lac Hoan Kiem, des milliers de participants de tous âges, professions et venus de différentes localités ont composé une fresque haute en couleur du patrimoine vestimentaire vietnamien, mêlant l’élégance des ao dai, des costumes anciens soigneusement reconstitués et des créations aux accents contemporains.



L’un des temps forts de la matinée a été le défilé de 500 étudiants en ao dai traditionnel masculin, sous le thème « Ao dai masculin – Au fil du patrimoine », avec l’ambition d’établir un record du plus grand nombre d’hommes vêtus d’ao dai, dans le cadre du système de records « Nguoi Viet Toan Cau ». Cette initiative met en valeur l’esthétique de l’ao dai masculin tout en rappelant qu’il s’agit d’un patrimoine national partagé, qui n’est pas réservé aux femmes.



Parallèlement, la fête des costumes vietnamiens « Bach Hoa Bo Hanh » a réuni quelque 800 participants en costumes anciens, ao dai à cinq pans et autres tenues traditionnelles. Le public a ainsi pu découvrir la richesse historique du costume vietnamien, mais aussi le travail de recherche, de collecte et de reconstitution mené par la communauté Bach Hoa Bo Hanh pour faire revivre ces tenues et les rapprocher du public, notamment des jeunes générations.



Par ailleurs, près de 700 membres de l’Association de la culture de l’ao dai du Vietnam, venus de plusieurs provinces et villes, ont participé au défilé, témoignant de la mobilisation de la communauté en faveur de la préservation et du rayonnement de cette tenue à l’échelle nationale.

Quelque 500 étudiants en ao dai traditionnel masculin participent à un défilé visant à établir un record « Nguoi Viet Toan Cau » du plus grand nombre d’hommes vêtus d’ao dai. Photo : VNA



Prenant la parole lors de l’événement, Nguyen Tran Quang, directeur adjoint du Service de la culture, des sports et du tourisme de Hanoï, a souligné que l’ao dai est un élément vivant de la culture vietnamienne, transmis de génération en génération avec amour et fierté, chaque coupe et chaque point de couture racontant une part de l’histoire, de l’esthétique et de l’âme du peuple vietnamien. Pour Hanoï, il évoque aussi l’élégance et le raffinement propres aux habitants de Trang An, intimement liés aux rues anciennes, aux maisons communales et aux pagodes. Selon lui, le thème « Au fil du patrimoine » incarne le lien entre passé et présent, tradition et modernité.



Organisé du 21 au 23 novembre au Musée de Hanoï et autour du lac Hoan Kiem, sous le thème « Beauté traditionnelle – Souffle contemporain », le Festival de l’ao dai du tourisme de Hanoï 2026 propose également des défilés, des présentations collectives d’ao dai, un concours de création, des expositions artisanales et des activités permettant de découvrir les métiers traditionnels.



À travers cette programmation, Hanoï entend faire de la valorisation du patrimoine un levier de développement touristique et des industries culturelles, tout en affirmant la vitalité de l’ao dai et l’image d’une capitale millénaire, riche de traditions et tournée vers la créativité. -VNA