Hanoï (VNA) - À l’approche de la Journée de la culture vietnamienne, célébrée le 24 novembre, de nombreuses localités à travers le pays organisent une série d’activités culturelles et artistiques d’envergure.

Visant à honorer le patrimoine, à renforcer la fierté nationale et à rapprocher les valeurs traditionnelles du public, cette mobilisation concrétise la résolution n° 80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne.

Au Nord, les festivités ont été officiellement lancées le 21 novembre autour du lac Hoan Kiem à Hanoï, mêlant défilés patrimoniaux, expositions, découverte de la culture traditionnelle et technologies modernes, tout en s’étendant au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam et aux collectivités locales.

L’élan se propage également dans les provinces voisines à travers des initiatives ancrées dans les identités territoriales, telles que la Semaine culture-tourisme de Long Coc à Phu Tho, les expositions patrimoniales de Hai Phong, le festival des chants populaires « cheo, ca tru et trong quan » à Hung Yen, ainsi que le Festival du tourisme gastronomique de Bac Ninh.

Le Centre et les Hauts Plateaux mettent eux aussi à l’honneur la vitalité de leurs traditions communautaires. La ville de Hue propose ainsi une découverte des jeux royaux et populaires, tandis que Da Nang et Gia Lai consacrent des expositions aux beaux-arts, à la photographie et à la culture cham, que Quang Ngai anime un festival de gongs et de danses xoang, et que Dak Lak valorise le patrimoine du café.

Dans le Sud, Hô Chi Minh-Ville organise la Semaine de la culture et de grande union du 18 au 24 novembre avec diverses activités dans la rue piétonne de Nguyen Hue, des espaces présentant les traditionnels méridionaux - hat boi, cai luong et don ca tai tu - à des spectacles de lumière et de mapping 3D, alors que Vinh Long célèbre la Semaine de la culture, des sports et du tourisme ainsi que la culture khmère lors de la fête Ok Om Bok 2026 et que Tay Ninh expose les instruments de musique traditionnels de ses ethnies.

Parallèlement à ces animations, le secteur met en avant la créativité et l’excellence. Le 20 novembre à Hanoï, la quatrième édition du Prix national de journalisme « Pour la cause du développement de la culture vietnamienne » a récompensé 55 œuvres sur un nombre record de 1 555 candidatures, traitant notamment des industries culturelles, de la transition numérique et de la souveraineté culturelle dans le cyberespace. L’Agence vietnamienne d’information (VNA) s’y est illustrée en remportant sept récompenses, dont un prix collectif et six troisièmes prix.

Le même jour, la province de Tay Ninh a distingué pour la première fois ses acteurs culturels exemplaires, témoignant d’une évolution vers une gestion publique de la culture pour créer un développement.

Du Nord au Sud, cette convergence d’événements populaires et culturels fait de la Journée de la culture vietnamienne une fête citoyenne, plaçant la population au cœur de la préservation et de la création culturelles, contribuant ainsi à valoriser le patriotisme, à consolider le bloc de grande union nationale et à promouvoir la force endogène de la culture dans la société. -VNA