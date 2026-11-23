



Hanoï (VNA) – À l’occasion de la première célébration nationale de la Journée de la culture vietnamienne, le 24 novembre 2026, cinq grands musées de Hanoï ouvriront gratuitement leurs portes au public. Le complexe patrimonial de la citadelle impériale de Thang Long proposera également la gratuité des visites dans le cadre d’un programme distinct, offrant aux habitants et aux touristes une belle occasion de découvrir la richesse historique et culturelle de la capitale.



Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la circulaire n° 167/2026/TT-BTC, publiée le 10 novembre 2026 par le ministère des Finances, qui prévoit la gratuité des visites dans 13 établissements culturels et sites naturels à travers le pays le 24 novembre de chaque année. Hanoï compte cinq établissements parmi les sites concernés.



Situé rue Nguyen Van Huyen, le Musée d’ethnographie du Vietnam constitue une destination incontournable pour découvrir la diversité culturelle des 54 ethnies du pays. Ses espaces d’exposition intérieurs et extérieurs présentent une riche collection d’objets, de costumes, d’outils de travail et d’instruments de musique traditionnels. Son jardin architectural, avec notamment des maisons traditionnelles représentatives de différentes communautés, permet également aux visiteurs de mieux appréhender leurs modes de vie et leurs coutumes. Le 24 novembre, le musée sera ouvert gratuitement de 8h30 à 17h30, avec des activités interactives autour des jeux populaires et de la musique traditionnelle.



Pour les passionnés d’histoire, le Musée national d’histoire du Vietnam propose un parcours retraçant les grandes étapes de l’histoire nationale, de la préhistoire à l’époque contemporaine. Ses collections archéologiques, ses objets historiques et ses documents précieux témoignent des différentes périodes de formation, de construction et de défense du pays. À l’occasion de cette journée, le musée accueillera gratuitement les visiteurs de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Une exposition thématique intitulée « L’hiver historique de 1946 », organisée au 216 rue Tran Quang Khai, permettra notamment au public de découvrir les premiers jours de la Résistance nationale.



Les amateurs d’art pourront, quant à eux, visiter le Musée des beaux-arts du Vietnam, situé au 66 rue Nguyen Thai Hoc. Ses collections retracent l’évolution de l’art vietnamien à travers les époques, des peintures populaires et sculptures traditionnelles aux œuvres de la peinture moderne. Le bâtiment mérite également le détour pour son architecture marquée par l’influence française, associée à des éléments décoratifs inspirés de l’esthétique vietnamienne.



Au cœur de la capitale, le Musée des femmes du Vietnam, au 36 rue Ly Thuong Kiet, met en lumière le rôle et les contributions des femmes dans la famille et la société à travers les générations. À travers des milliers de photographies, de documents et d’objets, ses espaces thématiques présentent leur vie quotidienne, leurs traditions, leurs costumes ainsi que leur participation à l’histoire nationale.



Situé sur l’avenue Thang Long, le Musée d’histoire militaire du Vietnam constitue une autre étape intéressante pour comprendre les luttes du peuple vietnamien pour défendre son indépendance. Ses collections comprennent de nombreux équipements militaires, notamment des avions, des chars, des canons et des armes ayant marqué différentes périodes de l’histoire nationale. Parmi les pièces remarquables figurent notamment un avion MiG-21 et le char T-54B portant le numéro 843.

À l’occasion de la Journée du patrimoine culturel du Vietnam, le 23 novembre, et de la Journée de la culture vietnamienne, le 24 novembre, le Centre de conservation du patrimoine de Thang Long-Hanoï annonce la gratuité des visites du site patrimonial pendant deux jours consécutifs. Photo : Magazine Phu Nu Moi – VNA





Outre ces cinq musées, la citadelle impériale de Thang Long, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, constitue un autre haut lieu culturel de la capitale. Témoin de plus de mille ans d’histoire de l’ancienne capitale, ce complexe patrimonial abrite de nombreux vestiges remarquables, dont la porte Doan Mon, le palais Kinh Thien, le pavillon Hau Lau, la porte Bac Mon et le site archéologique du 18 rue Hoang Dieu.



À l’occasion de la Journée du patrimoine culturel du Vietnam, le 23 novembre, et de la Journée de la culture vietnamienne, le 24 novembre, le Centre de conservation du patrimoine de Thang Long-Hanoï organise deux journées de visites gratuites. La gratuité s’applique à tous les visiteurs le 23 novembre, puis aux seuls visiteurs vietnamiens le 24 novembre. Le site sera ouvert de 8h à 17h durant ces deux journées.



À travers cette initiative, Hanoï invite ainsi le public à découvrir la diversité de son patrimoine, de ses traditions et de son histoire, tout en favorisant l’accès à la culture et en renforçant l’attractivité de la capitale en tant que destination de tourisme culturel.- VNA