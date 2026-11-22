Thanh Hoa (VNA) – Dans les régions montagneuses de la province de Thanh Hoa, les habitants développent le tourisme communautaire en s’appuyant sur leurs paysages naturels et leurs traditions culturelles. Cette activité devient progressivement une nouvelle source de revenus et d’emplois, tout en contribuant à la réduction de la pauvreté et à la préservation du patrimoine culturel des minorités ethniques.

De nouvelles sources de revenus pour les habitants

Dans la commune montagneuse de Thach Quang, les cascades de Thac May, entourées d’une végétation luxuriante, attirent depuis longtemps nombre de familles et de jeunes en quête de fraîcheur pendant l’été. Aux alentours, le long de la rivière Ngang, les habitants ont développé des services touristiques proposant baignade, restauration, hébergement et activités de plein air.

Vue aérienne de la cascade de May. Photo : vhds.baothanhhoa.vn.

Nguyen Doanh, un habitant du village de Lam Son, dans la commune de Quang Thach, raconte qu’autrefois, sa famille et de nombreux villageois vivaient principalement de l’agriculture, avec des revenus modestes. Après s’être renseigné sur différents modèles économiques sur Internet, il a décidé de tirer parti de la rivière Ngang, qui passe près de chez lui et mène aux cascades de Thac May, pour lancer une activité touristique. En haute saison, son établissement accueille entre 500 et 1.000 visiteurs les week-ends. Aujourd’hui, cette activité lui assure des revenus stables et emploie 40 habitants de la région.

Selon les autorités de la commune de Thach Quang, le site de Thac May a accueilli environ 100.000 visiteurs depuis mai 2026.

Nguyen Xuan Manh, vice-président du Comité populaire communal, souligne que les visiteurs apprécient également la culture traditionnelle de l’ethnie Muong, notamment les maisons sur pilotis, les costumes traditionnels et la gastronomie locale.

Préserver l’identité culturelle des minorités ethniques

Dans la commune montagneuse de Pu Luong, les habitants de l’ethnie Thai ont transformé leurs traditions, des maisons sur pilotis au tissage du brocart en passant par la cuisine locale, en produits touristiques. Cette démarche leur permet de développer une activité économique durable tout en préservant leur patrimoine culturel.

Roistacher Bob, un touriste américain de 82 ans, achète des produits de brocart traditionnel dans le village de Lan Ngoai, commune de Pu Luong. Photo : VNA

Avec ses paysages naturels préservés et ses maisons traditionnelles sur pilotis, Pu Luong attire de plus en plus de visiteurs à la recherche d’un tourisme authentique. Pour les accueillir, de nombreuses familles ont aménagé leurs maisons traditionnelles en y intégrant des équipements modernes. Les habitants se forment à l’accueil touristique, à la cuisine et à la protection de l’environnement, tandis que certains contractent des prêts pour ouvrir des hébergements chez l’habitant.

Le développement du tourisme communautaire, associé à la préservation des maisons sur pilotis et des traditions locales, constitue désormais une orientation économique importante pour la commune. Depuis le début de l’année 2026, Pu Luong a accueilli environ 25.000 visiteurs, dont 15.000 étrangers. Selon Nguyen Nam Phong, vice-président du Comité populaire communal, les autorités entendent développer ce tourisme tout en préservant la culture Thai, les paysages et l’environnement.

Pour assurer un développement durable du tourisme communautaire, les autorités locales des régions montagneuses cherchent à mieux accompagner les habitants, notamment dans l’aménagement des sites, la création d’hébergements chez l’habitant et l’amélioration des services touristiques. L’objectif est de permettre aux populations locales de tirer davantage profit de leurs atouts naturels et culturels et d’améliorer leurs revenus grâce au tourisme. – VNA