Dong Nai (VNA) – Le 19 novembre, la ville de Dong Nai (Sud) a accueilli le paquebot de croisière de luxe Celebrity Millennium, avec à son bord 2 300 passagers internationaux, au port de Phuoc An. Cette escale s'inscrivait dans le cadre des activités de la Semaine de la culture et de la grande unité nationale 2026, organisée du 18 au 24 novembre. Le président du Comité populaire municipal, Nguyen Van Ut, accompagné de représentants des autorités locales, a pris part à la cérémonie d'accueil.

Exploité par la compagnie Celebrity Cruises, qui fait partie du groupe Royal Caribbean, le navire transporte des touristes originaires principalement des États-Unis, du Royaume-Uni, du Canada et de l'Australie. Parti de Hong Kong (Chine), le navire a parcouru le Vietnam du 14 au 19 novembre, faisant escale à Ha Long, Chan May et Phuoc An.



Durant leur séjour, les passagers peuvent découvrir plusieurs sites touristiques, déguster des spécialités locales et s'imprégner de la culture ainsi que du quotidien de la région, grâce à des circuits organisés à Hô Chi Minh-Ville et à Dong Nai. Selon le service municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme, la Semaine de la culture et de la grande unité nationale 2026, placée sous le thème « Dong Nai – un flux de connexions, une ville qui se tourne vers l'avenir », comprend 24 programmes consacrés à la culture, aux arts, au sport, au tourisme et aux relations extérieures. Cette manifestation entend mettre en valeur le territoire et les habitants locaux, tout en consolidant la cohésion au sein de la communauté.



Le Thi Ngoc Loan, directrice du service, a souligné que Dong Nai dispose d'un potentiel touristique considérable, notamment grâce à ses rivières, ses lacs, ses montagnes et ses forêts. La ville abrite trois zones forestières protégées majeures : la Réserve culturelle et naturelle de Dong Nai, les Parcs nationaux de Cat Tien et de Bu Gia Map.



La localité entend également diversifier son offre touristique en tirant parti des nouvelles perspectives offertes par l'aéroport international de Long Thanh et en valorisant le potentiel du lac Tri An.



Au-delà de ses richesses naturelles, Dong Nai possède 121 sites historiques et culturels et se distingue par la diversité de son patrimoine ethnique, notamment les traditions des minorités S’tieng et Cho Ro. Les autorités locales poursuivent leurs efforts pour préserver cet héritage et le valoriser à travers le développement de produits touristiques diversifiés. - VNA