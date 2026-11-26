Tokyo (VNA) – Le consulat général du Vietnam à Fukuoka, en partenariat avec l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam (VNAT) et l'Organisation du tourisme de Kyushu (KTO), a organisé le 26 novembre le Forum du tourisme Vietnam-Kyushu 2026, placé sous le thème « Connecter les destinations – Élargir les marchés ».

Cette rencontre visait à mettre en relation les autorités compétentes, les organismes de promotion touristique, les collectivités locales et les entreprises des deux pays, afin de favoriser le partage d'informations sur les marchés, le développement de produits touristiques et le renforcement de la coopération entre le Vietnam et la région de Kyushu.

Dans son discours d'ouverture, la consule générale du Vietnam à Fukuoka, Trinh Thi Mai Phuong, a souligné que cette rencontre, organisée en prélude à l'Année de la coopération touristique Vietnam-Japon 2027-2028, visait à renforcer les liens culturels, économiques et humains, contribuant ainsi à la compréhension mutuelle et à l'amitié entre les deux pays.

Soulignant la complémentarité des ressources, des produits et des marchés touristiques du Vietnam et de Kyushu, elle a encouragé les deux parties à intensifier le partage d'informations sur les marchés et à renforcer la mise en relation des acteurs du transport aérien et ferroviaire, des agences de voyages, de l'hôtellerie et des services, afin de concevoir des produits et des circuits communs, concrets et durables.

Pham Van Thuy, directeur général adjoint de la VNAT, a salué la tenue de cette rencontre ainsi que la création du nouveau « Réseau de partenaires touristiques Vietnam-Kyushu ». Il a souligné plusieurs priorités, notamment la valorisation de la culture locale, associée à la préservation du patrimoine et à la garantie de retombées positives pour les communautés ; le développement de produits diversifiés et de qualité répondant à la demande ; le renforcement des liens entre les collectivités locales et les entreprises ; l'amélioration de la qualité des services et des compétences de la main-d'œuvre ; l'application des technologies numériques ; ainsi que la promotion touristique étroitement liée au développement des produits.

Hamasaki Takashi, directeur exécutif et chef de la division commerciale de la KTO, a rappelé les échanges historiques entre le Vietnam et Kyushu, ainsi que le rôle de son organisation dans la promotion de Kyushu en tant que destination touristique unifiée regroupant sept préfectures. Il a souligné que la nature, les sources thermales, la gastronomie et la culture traditionnelle conféraient à la région un fort potentiel pour développer des circuits diversifiés et inciter les visiteurs à découvrir, au-delà de Fukuoka, d'autres destinations de Kyushu.

Les travaux ont été marqués par deux tables rondes consacrées à la connectivité des marchés et aux produits touristiques distinctifs. La première a porté sur les liaisons aériennes et ferroviaires ainsi que sur les activités de promotion, considérées comme des leviers pour élargir les marchés et accroître les flux touristiques dans les deux sens. Des représentants de l'aéroport international de Fukuoka, de JR Kyushu, de Vietnam Airlines, de l'Office national du tourisme du Japon (JNTO) et de l'Association japonaise des agents de voyages (JATA) ont échangé sur les connexions de transport, les tendances du marché et les mesures visant à attirer les touristes vietnamiens à Kyushu et, inversement, les visiteurs de cette région japonaise au Vietnam.

La seconde table ronde a porté sur la compétitivité des destinations et les moyens de valoriser la culture, la gastronomie, les villages artisanaux et les expériences locales. Des représentants de la VNAT, de la compagnie aérienne Vietjet Air et des entreprises des deux pays ont discuté de nouveaux produits touristiques, du renforcement de la coopération entre entreprises (B2B) et de la concrétisation des opportunités de coopération en offres touristiques.

Cette rencontre a également abouti à la création du « Réseau de partenaires touristiques Vietnam-Kyushu », destiné à maintenir les liens entre les agences, les organisations, les collectivités locales et les entreprises au-delà de l'événement. Ouvert, volontaire et flexible, ce réseau offre à ses membres un espace d'échange d'informations, de recherche de partenaires, de proposition d'initiatives et de promotion de projets de coopération concrets.

Du 27 au 29 novembre, des représentants officiels et des acteurs économiques participeront à un voyage de familiarisation (FAM trip) dans les préfectures d'Oita, de Fukuoka et de Saga. Cette visite leur permettra de découvrir directement les ressources, les produits et les services touristiques de Kyushu, en vue de faciliter la conception de circuits et d'élargir les perspectives de coopération. -VNA