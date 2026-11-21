Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le secteur touristique de Hô Chi Minh-Ville accélère le déploiement de sa marque « Vibrant Ho Chi Minh City – Des expériences vibrantes à chaque instant », avec l’ambition de dépasser la simple promotion de produits touristiques pour construire un capital de marque durable. Cette démarche s’inscrit dans la stratégie nationale visant à faire du tourisme un secteur économique de pointe.

Une identité cohérente et durable

L’expérience de nombreuses destinations internationales montre que la force d’une marque ne réside pas dans le renouvellement constant de son message, mais dans sa capacité à maintenir un récit cohérent tout en renouvelant ses modes d’expression pour s’adapter à chaque étape de son développement.

L’espace de développement élargi de Ho Chi Minh-Ville offre une grande diversité d’expériences, allant de la ville moderne aux villages artisanaux, au patrimoine, à la gastronomie, aux paysages fluviaux, aux mangroves et aux îles. L’enjeu consiste donc à organiser cette diversité au sein d’un système cohérent, permettant aux visiteurs de retrouver une identité commune à travers différentes offres touristiques.

Les spécialistes ont souligné qu’investir dans les événements, la communication et les nouveaux produits ne suffit pas à bâtir une marque forte. Celle-ci constitue un capital immatériel qui se construit dans la durée grâce à la notoriété, à la différenciation, à la confiance et aux expériences vécues par les visiteurs.

La marque « Vibrant Ho Chi Minh City – Des expériences vibrantes à chaque instant » entend ainsi renforcer l’attractivité de la ville et faire du tourisme un moteur de croissance économique. Son identité visuelle associe l’image d’une métropole moderne et dynamique à des éléments familiers de son patrimoine. Elle s'articule autour de cinq valeurs : le vert, la rencontre, la connexion, la sérénité et l’éclat.

Des touristes à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Pour Tran Thi Bao Thu, directrice du marketing et de la communication de l’agence de voyage Vietluxtour, la valeur d’une marque repose avant tout sur un dispositif de gestion clairement défini. La normalisation du guide d’utilisation de l’identité visuelle (Brand Guidelines) par le Service municipal du tourisme fixe des règles communes en matière de logo, de couleurs, de proportions et de supports de communication. Chaque entreprise ou destination peut ainsi préserver ses spécificités tout en contribuant à l’image collective de la ville. Le Service du tourisme assure l’orientation et la normalisation, tandis que les entreprises, les partenaires et la communauté contribuent au rayonnement de la marque à travers leurs produits et leurs services.

Des recettes en hausse plus rapide que la fréquentation

Le tourisme de Ho Chi Minh-Ville évolue progressivement d’une croissance fondée sur le nombre de visiteurs vers une augmentation des dépenses et de la valeur économique générée par chaque séjour. Le tourisme d’affaires et de congrès (MICE), les séjours de loisirs, le shopping, la gastronomie et les nouvelles offres haut de gamme, comme les croisières et les visites en hélicoptère, contribuent à cette évolution. Les liens établis entre tourisme, commerce, culture, sport et loisirs favorisent également le développement d’une chaîne de services intégrée.

Au cours des dix premiers mois de 2026, les recettes touristiques de la ville ont atteint 307.216 milliards de dôngs (11,95 milliards de dollars), soit 93,1 % de l’objectif annuel. La ville a accueilli 9,3 millions de visiteurs étrangers, représentant 84,89 % de son objectif, et plus de 44 millions de touristes vietnamiens, soit 88,2 % des prévisions.

Selon Pham Huy Binh, directeur du service municipal du Tourisme, ces résultats permettent d’envisager l’atteinte des objectifs annuels, fixés à 11 millions de visiteurs étrangers, 50 millions de visiteurs nationaux et 330.000 milliards de dôngs de recettes.

Les deux derniers mois de 2026 seront déterminants pour atteindre ces objectifs, notamment grâce à la haute saison touristique internationale et à l’arrivée des croisiéristes. La ville prévoit également d’organiser de grands événements culturels, sportifs et touristiques afin de stimuler la fréquentation, les nuitées et les dépenses des voyageurs.

Pour soutenir cette dynamique, le service municipal du Tourisme déploie cinq axes d’action : élargir les marchés et attirer davantage de visiteurs ; développer des produits à forte valeur ajoutée ; intensifier la promotion et tirer parti des grands événements ; valoriser les liens entre les différents espaces touristiques ; et améliorer la gestion du secteur.

La ville entend enfin passer d’une logique d’événements ponctuels à une économie de l’expérience inscrite dans la durée. Pour cela, elle mise sur la diversification des offres, l’amélioration de leur qualité, l’augmentation des dépenses touristiques et l’allongement de la durée des séjours. Autant de leviers pour consolider son attractivité et donner aux visiteurs l’envie de revenir.-VNA