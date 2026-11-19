Hong Kong (VNA) – Dix-huit entreprises vietnamiennes de premier plan, membres de l’Association vietnamienne du design d’intérieur (Vietnam Interiors Association – VNIA), participent pour la première fois au salon DesignInspire 2026, organisé à Hong Kong (Chine) du 18 au 21 novembre.
Le stand de la VNIA présente un large éventail de meubles et de solutions de design, associant matériaux artisanaux locaux et esthétique contemporaine. Il vise à mettre en relation les entreprises et les designers vietnamiens avec des partenaires internationaux.
Nguyen Quoc Thong, vice-président de la VNIA et président de CARA Lighting Solutions, a indiqué que l’association avait réuni des entreprises de premier plan pour participer à cet événement majeur consacré au design et à la créativité à Hong Kong, à l’invitation du Conseil de développement du commerce de Hong Kong (HKTDC).
Il a souligné que le Vietnam disposait de produits à forte valeur artistique et d’artisans capables de travailler des matériaux écologiques et durables. Selon lui, cette première présence sur la scène internationale constitue une occasion de mettre en valeur le véritable potentiel du secteur vietnamien du design d’intérieur.
Kieu Duc Thang, directeur de création et fondateur de l’écosystème Yendu, a qualifié cette première participation vietnamienne à un grand salon organisé à Hong Kong d’étape importante. Les entreprises présentes travaillent aussi bien les matériaux traditionnels que modernes, avec l’ambition de faire rayonner le design vietnamien sur les marchés internationaux. Il a précisé que les produits issus de l’artisanat traditionnel n’étaient plus de simples objets destinés à la préservation du patrimoine : repensés dans une démarche créative renouvelée, ils répondaient désormais davantage aux exigences de la vie moderne.
Outre les pavillons nationaux et régionaux, DesignInspire 2026 propose plusieurs espaces thématiques internationaux. Le pavillon italien « ABITO/HK », fruit d’une initiative conjointe du ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, du Salone del Mobile.Milano et du Consulat général d’Italie à Hong Kong et Macao, y fait ses débuts.
Cet espace met en dialogue, à travers le temps, la mode et le mobilier italiens et hongkongais. Il associe des créations emblématiques de marques telles que Giorgio Armani, Gucci, Cassina, Kartell et B&B Italia à des œuvres de designers et de créateurs hongkongais de premier plan. Les visiteurs peuvent également découvrir des installations multisensorielles, notamment les « Cabinets of Wonders », qui mettent en relation des artistes de Hong Kong et de Suisse, la « House of Lumiere », ainsi que l’œuvre « Breathing in Motion », conçue par le studio suisse atelier oï.
Placée sous le thème « Wander & Wonder », l’édition 2026 de DesignInspire est organisée par le HKTDC, sous l’égide de l’Agence de développement des industries culturelles et créatives (CCIDA), en parallèle de la Business of Design Week (BODW) 2026. L’événement réunit plus de 200 exposants de 17 pays et territoires, représentant plus de 320 marques. Il constitue un espace de rencontre entre design, art, technologie et culture, propice aux échanges multiculturels et au développement de partenariats internationaux dans le domaine du design.- VNA
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