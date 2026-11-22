Ca Mau (VNA) – La province de Ca Mau, à l’extrême sud du Vietnam, a donné le 21 novembre le coup d’envoi d’une série d’activités célébrant la Journée de la culture vietnamienne et la deuxième édition du Festival de la crevette de Ca Mau, placée sous le thème « Rayonnement de l’identité culturelle – La crevette de Ca Mau à la conquête du monde ».



La cérémonie d’ouverture s’est déroulée sur la place Phan Ngoc Hien, dans le quartier d’An Xuyen, en présence du vice-Premier ministre Le Tien Chau, de représentants de ministères et d’organismes, de dirigeants provinciaux ainsi que de milliers d’habitants.



S’exprimant lors de l’événement, le vice-Premier ministre a souligné qu’à Ca Mau, culture et élevage de crevettes sont intimement liés. Cette activité s'inscrit pleinement dans la culture fluviale, forestière et maritime des habitants de cette région méridionale. Les modèles d’élevage associant mangrove et crevettes ou riziculture et crevetticulture, ainsi que la marque « crevette de Ca Mau », illustrent un savoir-faire local forgé au fil des générations et fondé sur une cohabitation harmonieuse avec la nature.



Le dirigeant a appelé les ministères, les collectivités locales, les associations et les entreprises de la filière crevettière à privilégier un développement axé sur la qualité, la valeur ajoutée et l’amélioration durable des revenus des éleveurs. Il a notamment encouragé Ca Mau à définir des orientations adaptées aux caractéristiques de chaque zone écologique, à sélectionner les modèles de production les plus performants et à reproduire les pratiques ayant fait leurs preuves.



La province devrait jouer un rôle moteur dans l’application des sciences et technologies, en favorisant l’innovation et la transformation numérique pour relever les défis majeurs de la filière, renforcer la valeur de la chaîne d’approvisionnement et associer la production de crevettes au développement culturel et touristique.



Dans son discours, Lu Quang Ngoi, président du Comité populaire provincial, a souligné que Ca Mau est un lieu de rencontre entre les traditions culturelles des communautés Kinh, Hoa et Khmer. Le « don ca tai tu » (chants des amateurs du Sud), le « cai luong » (théâtre rénové), le « du ke » (théâtre traditionnel khmer), l’ensemble musical « Ngu am », les fêtes traditionnelles, les villages artisanaux, la gastronomie et les modes de vie communautaires ont façonné l’identité de cette terre de cours d’eau, de forêts et de littoral.



Le dirigeant provincial a rappelé qu’avec trois façades maritimes, un littoral de 310 km et des écosystèmes variés — marins, d’eau douce et saumâtres —, Ca Mau dispose d’importantes ressources aquatiques et d’un potentiel économique lié à la mer. La crevette est devenue un produit phare. La production crevettière provinciale devrait atteindre 636.000 tonnes cette année, en hausse de 6,9 % sur un an, tandis que les recettes d'exportation de produits aquatiques devraient dépasser 2,8 milliards de dollars.



Le dirigeant provincial a insisté sur le fait que, pour exporter des crevettes de Ca Mau sur les marchés mondiaux, il ne suffit pas d’augmenter le volume de production. La qualité, la réputation, la responsabilité environnementale ainsi que l’amélioration des retombées économiques pour les éleveurs, les entreprises et les communautés locales doivent demeurer les priorités.



Prévu sur cinq jours, jusqu'au 25 novembre, le festival rassemble 350 stands et devrait accueillir entre 8.000 et 10.000 visiteurs. Il vise à promouvoir la marque de la crevette de Ca Mau, à favoriser les échanges entre acteurs des marchés, des technologies et de l'investissement, ainsi qu'à renforcer la coopération tout au long de la chaîne de valeur de la filière. -VNA