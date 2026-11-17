Hanoï (VNA) – Du 21 au 25 novembre, la province de Ca Mau accueillera la deuxième édition de son Festival de la crevette, organisé en lien avec la Journée de la culture vietnamienne, célébrée le 24 novembre. Au programme : expositions, spectacles culturels, activités de promotion commerciale et touristique.

Les principales manifestations se tiendront sur la place Phan Ngoc Hien, dans le quartier d’An Xuyen. Le festival sera officiellement inauguré le 21 novembre à 20 heures, avec une cérémonie d’ouverture suivie d’un spectacle artistique. Placé sous le thème « Faire rayonner l’identité culturelle – La crevette de Ca Mau à la conquête du monde », l’événement devrait réunir quelque 350 stands consacrés à la filière crevettière, aux produits OCOP, à l’emploi et à la gastronomie.

L’espace d’exposition dédié à la crevette présentera le potentiel de cette filière phare, les modèles d’élevage ainsi que les technologies appliquées à la production, à la transformation et à la conservation. Une attention particulière sera accordée aux modèles écologiques associant crevettes et forêts ou crevettes et riziculture, dans le but de promouvoir une production verte, durable et adaptée au changement climatique.

Deux conférences professionnelles viendront compléter le programme : la première, consacrée à la mise en relation de l’offre et de la demande, se tiendra le 21 novembre ; la seconde, prévue le 22 novembre, portera sur le développement de la filière crevettière vietnamienne. Elles réuniront producteurs, entreprises de transformation, fournisseurs et distributeurs afin de favoriser les partenariats et d'élargir les débouchés commerciaux.

Le patrimoine des communautés Kinh, khmère et chinoise sera mis à l’honneur du 21 au 25 novembre dans des espaces culturels, gastronomiques et artisanaux aménagés près du Centre provincial de conférences. Les visiteurs pourront découvrir le don ca tai tu, art musical traditionnel du Sud, les expressions artistiques khmères, les spécialités culinaires et l’artisanat local, notamment la céramique du Sud. La Nuit culturelle des ethnies de Ca Mau, prévue le 22 novembre sur la place Phan Ngoc Hien, proposera des spectacles traditionnels célébrant cette diversité.

La promotion du commerce de Ca Mau s'étendra également à Ho Chi Minh-Ville et à Hanoï. Du 13 au 18 novembre, un espace dédié aux produits et au tourisme de la province sera installé dans le quartier résidentiel Pegasuite, à Ho Chi Minh-Ville. Il présentera des produits OCOP, des spécialités locales et des offres touristiques, tout en favorisant les rencontres entre entreprises.

À Hanoï, l’événement « Xin chao Ca Mau 2026 » se tiendra du 17 au 22 novembre, dans le cadre de la Foire des spécialités régionales du Vietnam 2026, au centre commercial Vincom Mega Mall Royal City. Une trentaine de stands présenteront les produits OCOP, les spécialités locales, le potentiel d’investissement et les atouts touristiques de la province. Des spectacles et des échanges culturels compléteront cette vitrine.

En parallèle, Ca Mau entend dynamiser son activité touristique en associant le festival à la découverte de ses sites emblématiques. Lancé d’octobre à fin novembre, le programme « À Ca Mau pour le Festival de la crevette, découvrir le cap de Ca Mau et explorer U Minh Ha » connaîtra son temps fort du 15 au 23 novembre. Organisés en coopération avec les agences de voyages, les circuits proposés combineront participation au festival, découverte du cap de Ca Mau, exploration de la forêt d’U Minh Ha et expériences de tourisme communautaire.

À travers ce rendez-vous, la province entend valoriser son patrimoine, promouvoir ses produits, renforcer les partenariats et attirer davantage de visiteurs dans l’extrême Sud du Vietnam. -VNA