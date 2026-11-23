Hanoï (VNA) – Face à la multiplication des actes de contrebande, de fraude commerciale et de contrefaçon sur Internet, le Vietnam renforce les contrôles et les mesures de répression, tout en intensifiant la coordination entre les organismes compétents afin de protéger les consommateurs et de garantir un environnement commercial sain.
Les activités commerciales illicites dans l’environnement numérique prennent des formes de plus en plus complexes. Profitant de la large audience des réseaux sociaux et des plateformes de commerce électronique telles que Facebook, TikTok et Shopee, des individus et des organisations mettent en vente des marchandises de contrebande, des produits contrefaits ou portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Les transactions sont souvent réalisées par le biais de comptes virtuels, de ventes en direct et de services de livraison rapide, ce qui complique le travail de détection et de contrôle des autorités.
Les méthodes utilisées sont de plus en plus sophistiquées. Certains réseaux se procurent des matières premières ou des pilules d’origine inconnue, ainsi que des emballages, des étiquettes et des autocollants d’origine étrangère, pour fabriquer et commercialiser de faux compléments alimentaires et produits cosmétiques. Ces marchandises sont ensuite présentées comme des produits importés de République de Corée ou de Chine, ou comme des articles achetés à l’étranger et rapportés au Vietnam.
Pour dissimuler leurs activités, les contrevenants louent des appartements ou des maisons qu’ils utilisent comme entrepôts. Ils effectuent leurs transactions exclusivement en ligne, recourent à des comptes bancaires qui ne sont pas enregistrés à leur nom et font appel à des livreurs pour acheminer les marchandises. Ces pratiques rendent plus difficile l’identification des véritables responsables.
Selon le Bureau permanent du Comité national de pilotage 389, chargé de la lutte contre la contrebande, la fraude commerciale et les contrefaçons, les forces compétentes ont détecté, arrêté et traité 39.716 infractions au troisième trimestre 2026, soit une hausse de 24,38 % par rapport à la même période de 2025.
Sur ce total, 2.510 affaires concernaient le commerce et le transport de marchandises interdites ou de contrebande, en progression de 53,70 %. Les infractions liées à la fraude commerciale et fiscale ont représenté 34.357 cas, soit une augmentation de 17,32 %. Par ailleurs, 2.849 affaires de contrefaçon et d’atteinte aux droits de propriété intellectuelle ont été recensées, en hausse de 180,69 %.
Les recettes versées au budget de l’État à la suite du traitement de ces infractions se sont élevées à 5.696,673 milliards de dôngs, soit une progression de 56,38 %. Les autorités ont également engagé des poursuites dans 329 affaires, impliquant 519 personnes. Ces chiffres ont respectivement diminué de 28,79 % et de 43,28 % par rapport à la même période de l’année précédente.
Au-delà des pertes économiques directes, ces infractions faussent la concurrence, portent préjudice aux entreprises respectueuses de la loi et nuisent à la compétitivité de l’économie. Elles entravent également les investissements dans la recherche, le développement et l’innovation. La circulation de médicaments, de denrées alimentaires et de compléments alimentaires contrefaits représente par ailleurs un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs, tout en érodant leur confiance dans le marché.
Le colonel Tran Duc Dong, chef du Bureau permanent du Comité national de pilotage 389, a souligné que la lutte contre la contrebande, la fraude commerciale et les contrefaçons constituait une mission régulière et continue, avec pour objectif de mettre progressivement fin à ces phénomènes. Il a appelé à la mobilisation de l’ensemble du système politique dans cette lutte.
Parmi les mesures prioritaires figurent le renforcement de la formation des forces chargées de l’application de la loi, notamment pour améliorer leurs capacités à détecter et à enquêter sur les infractions commises dans l’environnement numérique. Les autorités prévoient également de renforcer le partage des données entre la police, les forces de surveillance du marché, les douanes, les services fiscaux, les banques et les opérateurs postaux.
Elles entendent en outre renforcer l’identification des comptes des vendeurs en ligne et la traçabilité des marchandises, tout en intensifiant les contrôles sur les plateformes de commerce électronique. Ces opérations devront être associées à des inspections des circuits de distribution, des entrepôts et des lieux de stockage ou de regroupement des marchandises.
Parallèlement, le Vietnam poursuivra la mise en place de bases de données nationales et sectorielles ainsi que la mise en œuvre du plan d’action du gouvernement à l’horizon 2030. L’amélioration du cadre juridique, des normes et des réglementations techniques, le renforcement des contrôles a posteriori, notamment en matière de sécurité alimentaire, ainsi que les enquêtes et le traitement rigoureux des infractions figurent également parmi les priorités.
Enfin, les autorités accordent une importance particulière à la sensibilisation du public. La communication sur les nouvelles méthodes utilisées par les contrevenants, la publication des affaires et des personnes impliquées, ainsi que les recommandations aux consommateurs doivent contribuer à prévenir les risques, à protéger les intérêts légitimes du public et à préserver la réputation des marques vietnamiennes.
Face à l’essor du commerce numérique, l’efficacité de cette lutte repose ainsi sur la capacité des autorités à adapter leurs méthodes de contrôle, à renforcer la coopération entre les secteurs concernés et à mobiliser les entreprises comme les consommateurs dans la prévention des infractions. – VNA
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