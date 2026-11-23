Hanoi (VNA) - Le reclassement de la Bourse vietnamienne au rang de marché émergent secondaire par l’agence mondiale d’indices FTSE Russell lui ouvre la voie à d’importants capitaux internationaux, tout en renforçant sa liquidité et sa stature financière.

Mais deux mois après l’entrée en vigueur de cette promotion, le reflux des investisseurs étrangers ne s’est toujours pas inversé et les indices restent sous le coup d’une correction. Ce constat impose désormais une lecture plus réaliste quant à la concrétisation des espoirs suscités par ce changement de statut.

Le reclassement boursier peine encore à attirer les capitaux étrangers

Le 21 septembre dernier, l’agence de notation financière FTSE Russell a officiellement promu la place financière vietnamienne, qui appartenait jusqu’alors à la catégorie des marchés frontières. Cette décision venait couronner plusieurs années d’efforts des autorités pour moderniser les mécanismes de transaction et lever les obstacles réglementaires freinant l’accès des acteurs étrangers.

Ce changement de statut devait agir comme un catalyseur pour le Service des transactions boursières de Hô Chi Minh-Ville (HoSE), avec la perspective d’attirer les grands fonds d’investissement internationaux, de doper la liquidité et d’élargir la base d’investisseurs.

Mais l’évolution du marché depuis cette promotion montre que le passage à une catégorie supérieure ne suffit pas, à lui seul, à déclencher un afflux automatique de capitaux.

Les investisseurs étrangers ont poursuivi leur mouvement de retrait de la Bourse vietnamienne au cours des dix premiers mois de l’année 2026, enregistrant un pic de ventes nettes en octobre, selon les données de marché.

Sur le seul mois d’octobre, les cessions nettes des capitaux étrangers sur le HoSE ont atteint 24.024 milliards de dôngs, un record depuis le début de l’année. Dans le même temps, l’indice VN-Index a clôturé le mois à 1.741,62 points, en repli de 1,53 % par rapport à fin septembre.

À l’entame du mois de novembre, le marché boursier vietnamien reste soumis à des pressions correctives. Bien que ponctuée de quelques séances d’achats nets et marquée par une allocation sélective selon les secteurs, la tendance globale au désengagement étranger ne s’est pas inversée.

Cette dynamique confirme que les dégagements des investisseurs internationaux demeurent l’un des principaux facteurs pesant sur la place financière, un mois après le relèvement officiel du statut du marché vietnamien.

La majeure partie des capitaux étrangers liés au reclassement par FTSE Russell devrait arriver au second semestre 2027, selon Trân Thi Khanh Hiên, directrice de la recherche chez MB Securities (MBS).

Le marché devrait encore faire face à de nombreuses difficultés au premier semestre. Les perspectives pourraient toutefois s’améliorer à mesure que les pressions extérieures s’atténueront, que les politiques intérieures porteront leurs fruits et que les flux liés au calendrier de reclassement poursuivront leur déploiement.

Renforcement de la qualité des sociétés cotées pour attirer les capitaux

La taille et la qualité des entreprises cotées restent les principaux talons d’Achille de la Bourse vietnamienne, limitant sa capacité à attirer des investissements de long terme, a estimé l’économiste Vo Tri Thành, directeur de l’Institut de recherche sur la stratégie des marques et la compétitivité (BCSI).

Selon l’expert, le nombre de sociétés cotées au HoSE stagne entre 600 et 700 depuis sept à huit ans, un volume jugé insuffisant pour refléter fidèlement le poids et le dynamisme de l’économie du pays. Cette concentration rend par ailleurs l’indice de référence, le VN-Index, excessivement dépendant des fluctuations d’une poignée de grandes capitalisations, a-t-il souligné.

Au-delà de la taille du marché, l’économiste a pointé des lacunes persistantes dans la qualité des entreprises introduites en Bourse. Le marché manque ainsi de titres suffisamment solides et attractifs pour séduire durablement les investisseurs institutionnels et consolider leur confiance.

Par ailleurs, la transparence de la gouvernance d’entreprise constitue un facteur clé pour préserver l’attractivité du marché. Ces deux dernières années, le marché a en effet été marqué par de nombreux cas de sociétés cotées ayant déçu les investisseurs, a relevé Trân Thi Khanh Hiên.

Dès lors, au-delà d’une prise de conscience accrue des entreprises elles-mêmes, l’instauration de règles contraignantes en matière de publication d’informations et d’une gouvernance claire s’impose afin de consolider la confiance des investisseurs. Il s’agit non seulement d’une exigence pour attirer de nouveaux capitaux, mais aussi d’une condition indispensable pour retenir ceux déjà présents sur le marché.

Du côté des autorités de régulation, Pham Thi Thuy Linh, directrice du département de développement des marchés au sein de la Commission d’Etat des valeurs mobilières (SSC), a indiqué que le régulateur et les opérateurs boursiers avaient mis en place un groupe de travail dédié.

Celui-ci s’entretient chaque mois avec les agences de notation et les grands investisseurs institutionnels afin d’identifier les obstacles rencontrés lors de leurs opérations sur le marché vietnamien. Selon la responsable, les agences de notation ne se limitent pas à l’évaluation des réformes adoptées, mais examinent également avec attention leur mise en œuvre concrète sur le terrain.

Plusieurs obstacles réglementaires freinant les investisseurs étrangers ont été progressivement levés.Les nouvelles dispositions légales intègrent désormais le mécanisme de dispense de préfinancement avant transaction (NPF), conformément aux standards internationaux.

Elles autorisent également les opérateurs à passer leurs ordres par l’intermédiaire de sociétés de courtage mondiales. Par ailleurs, la Banque d’État a allégé les procédures d’ouverture de comptes d’investissement indirect en supprimant plusieurs formalités chronophages, dont la légalisation consulaire. L’ouverture d’un compte-titres peut désormais s’effectuer en une seule journée.

Le Vietnam prépare l’entrée en vigueur l’an prochain d’un mécanisme de contrepartie centrale (CCP) pour moderniser son marché financier, tout en envisageant d’assouplir les plafonds d’investissement étranger, a indiqué une responsable du régulateur boursier.

Selon Pham Thi Thuy Linh, le cadre réglementaire et les infrastructures techniques nécessaires au déploiement du système CCP sont désormais en place. La SSC examine actuellement les demandes d’agrément soumises par les sociétés de courtage et les banques dépositaires pour opérer la compensation sous ce nouveau mécanisme, dont le lancement est prévu l’année prochaine.

Parallèlement, l’autorité de régulation prévoit de soumettre prochainement au ministère des Finances une proposition visant à relever le plafond de participation étrangère dans les entreprises cotées. Cette mesure s’inscrira dans le cadre du projet de révision du décret gouvernemental n°155/2020/ND-CP, qui fixe les modalités d’application de la Loi sur les valeurs mobilières. – VNA