Hanoi (VNA) – L’ambassade du Vietnam et l’Office du commerce du Vietnam en Malaisie ont organisé un forum de mise en relation d’affaires (B2B) entre entreprises vietnamiennes et malaisiennes, dans le cadre des célébrations de la Journée de la culture vietnamienne en Malaisie 2026.

Réunissant de nombreux acteurs économiques des deux pays ainsi que des partenaires internationaux, cette rencontre vise à concrétiser le partenariat stratégique global bilatéral en offrant aux sociétés une plateforme pour promouvoir leurs produits et développer les échanges commerciaux et les investissements.

Porté par de profondes réformes institutionnelles et un cap mis sur l’innovation, le Vietnam entre dans une nouvelle ère de développement marquée par une forte croissance économique, a souligné son ambassadrice en Malaisie, Pham Thi Thuy Nga.

Alors que le PIB vietnamien a bondi de 8,02% en 2025, les échanges commerciaux avec la Malaisie suivent la même trajectoire ascendante pour atteindre 17,4 milliards de dollars sur les neuf premiers mois de 2026 (+44%), et ouvrent la voie à l’objectif bilatéral des 20 milliards.

Évoquant le potentiel de coopération bilatérale, l’ambassadrice Pham Thi Thuy Nga a souligné la complémentarité des atouts des deux pays : le Vietnam dispose d’une capacité de production compétitive, d’abondantes ressources agricoles et d’un vaste réseau d’accords de libre-échange, tandis que la Malaisie excelle dans l’industrie de transformation, les normes Halal mondiales et les réseaux de distribution internationaux.

Elle a assuré que l’ambassade du Vietnam s’engageait à jouer un rôle de passerelle efficace en ciblant trois priorités pour la période 2027-2029 : le renforcement des liens entre entreprises, la promotion des investissements dans des secteurs à haute valeur ajoutée — tels que l’industrie Halal, les technologies vertes et la transformation numérique — ainsi qu’un accompagnement concret accru auprès des acteurs économiques.

Le Vietnam s’impose désormais comme la quatrième économie d’Asie du Sud-Est, fort d’une population de près de 110 millions d’habitants et d’un commerce extérieur qui a franchi pour la première fois la barre des 1.000 milliards de dollars sur les dix premiers mois de 2026, a souligné le conseiller commercial Phung Van Thành.

Les produits agricoles phares du pays — notamment le riz, le café, la noix de cajou, le poivre noir, les fruits de mer et les fruits tropicaux — consolident ainsi leur position de premier plan sur le marché mondial.

Dans ce contexte, la Malaisie, avec ses 34,2 millions d’habitants et son statut de pôle majeur de l’industrie halal, constitue une porte d’entrée stratégique pour ouvrir aux exportations vietnamiennes les portes du vaste marché musulman.

Lors de ce forum, les représentants des entreprises des deux pays ont formulé plusieurs analyses et pistes concrètes pour dynamiser leur coopération. Pour Albert Ding Choo Earn, du cabinet Albert Ding, Lee & Partners, la complémentarité entre l’offre abondante de produits vietnamiens et les infrastructures de distribution malaisiennes appelle à nouer des partenariats ciblés afin de tirer parti des atouts de chacun.

Pour lui, la réussite commerciale dépasse le simple cadre de l’import-export et repose avant tout sur la compréhension des consommateurs, la confiance et une qualité durable. À cette fin, il préconise trois axes prioritaires : renforcer l’accès aux réseaux de distribution en Malaisie, développer des marques conformes aux normes Halal et étendre les partenariats à l’agroalimentaire, à la logistique et aux coentreprises.

Dressant le bilan de l’événement, Albert Ding Choo Earn a souligné que le succès ne se mesurait pas au nombre de cartes de visite échangées, mais à la solidité des alliances nouées.

De son côté, Alvin Tee, représentant de la compagnie Super Fruits Trading, a estimé que ce forum offre une précieuse opportunité d’accéder à un réseau de fournisseurs fiables afin de proposer des produits vietnamiens de qualité aux consommateurs.

Abondant en ce sens, Jeevan Muniandy, de l’entreprise Bidmyasset, a salué l’organisation régulière de rencontres B2B par l’ambassade du Vietnam, y voyant une initiative concrète pour instaurer un climat de confiance et bâtir des partenariats durables entre les entreprises.

La vice-présidente de l’Association des entreprises vietnamiennes en Malaisie, Nguyên Thi Thanh Vân, a salué le soutien de l’ambassade et de l’Office du commerce pour faciliter les échanges directs entre les sociétés vietnamiennes et leurs partenaires locaux.

Soulignant l’accueil très favorable des entreprises malaisiennes envers les produits vietnamiens de haute qualité, elle a exprimé le souhait de collaborer avec l’Office du commerce afin d’intégrer davantage de marques vietnamiennes dans les réseaux de supermarchés en Malaisie. – VNA