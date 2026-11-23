Hai Phong (VNA) - Le Premier ministre Le Minh Hung a assisté, dans l’après-midi du 23 novembre à Hai Phong, à la cérémonie de lancement simultané de deux projets majeurs : la construction des quais n° 9, 10, 11 et 12 du port de Lach Huyen et la construction d’une usine de fabrication de matériaux de haute pureté destinés aux industries de haute technologie, à partir de matières premières issues de terres rares propres, dans la zone industrielle et la zone franche de Xuan Cau.



Organisé par le Comité populaire de la ville de Hai Phong, en collaboration avec la société par actions d’investissement du port de Lach Huyen et la société par actions des zones industrielles Khanh An, l’événement a réuni Dang Xuan Phong, ministre et président du Bureau du gouvernement, Le Manh Hung, ministre de l’Industrie et du Commerce, et Trinh Viet Hung, ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, ainsi que des responsables des ministères, secteurs et collectivités locales, des ambassadeurs de Singapour et du Japon au Vietnam, et des représentants des investisseurs et des partenaires chargés de la mise en œuvre des projets.

Le Premier ministre Le Minh Hung a assisté, dans l’après-midi du 23 novembre à Hai Phong, à la cérémonie de lancement simultané de deux projets majeurs. Photo : VNA

D’une superficie terrestre et maritime d’environ 146,2 hectares, le projet des quais n° 9, 10, 11 et 12 à Lach Huyen est investi par la société par actions d'investissement portuaire de Lach Huyen pour un montant total de 24 845 milliards de dôngs (966,5 millions de dollars). Il comprend quatre quais à conteneurs d'une longueur totale de 1 800 mètres capables d'accueillir des porte-conteneurs de 12 000 à 18 000 EVP, 400 mètres de quais pour barges, des aires de stockage et des infrastructures techniques synchrones. Une fois achevé, cet ensemble portuaire vert renforcera les capacités de manutention, favorisera le transport multimodal et consolidera le rôle de Hai Phong en tant que porte d'entrée commerciale internationale du Nord.



Parallèlement, le projet d'usine de fabrication de matériaux purs destinés aux industries de haute technologie à partir de terres rares propres est développé par la société par actions de zones industrielles Khanh An. Doté d'un investissement total de 1 580 milliards de dôngs, ce complexe s'étend sur environ 14 hectares dans la zone industrielle et franche de Xuan Cau. Il produira des matériaux de haute pureté pour les aimants permanents, l'électronique, l'énergie, l'optique et la catalyse, contribuant à diversifier la structure industrielle et à intégrer plus profondément les chaînes d'approvisionnement mondiales de haute technologie.



Prenant la parole lors de la cérémonie, le vice-président permanent du Comité populaire de Hai Phong, Le Anh Quan, a souligné que le développement d’un système portuaire moderne, associé à la logistique et aux hautes technologies, constituait une orientation stratégique pour la ville. À ce jour, six quais en eau profonde du port de Lach Huyen sont déjà opérationnels, sur une longueur cumulée de plus de 2,4 km. Ils peuvent accueillir des navires de près de 214 000 tonnes et permettent d'assurer des liaisons maritimes directes avec l’Europe et l’Amérique.



Selon Le Anh Quan, le lancement de ces deux projets témoigne de la détermination des investisseurs et concrétise l’ambition stratégique de Hai Phong de devenir un centre portuaire et logistique international, tout en développant un écosystème industriel innovant à forte valeur ajoutée. -VNA



