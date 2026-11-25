Hanoi (VNA) – Troisième cause de mortalité au Vietnam avec environ 25.000 décès par an, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) pèse lourdement sur la santé publique du pays, selon des données de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des autorités sanitaires locales.

Cette pathologie non transmissible altère durablement les capacités respiratoires, la qualité de vie et l’aptitude au travail des patients. Face à ce bilan, les professionnels de santé appellent à renforcer le dépistage précoce et le suivi médical afin de prévenir les poussées aiguës ainsi que les complications cardiovasculaires et pulmonaires.

Bien qu’évitable et traitable, la BPCO reste fortement favorisée par la consommation de tabac, sous forme de cigarettes ou de pipe à eau. Les spécialistes soulignent toutefois d’autres facteurs de risque majeurs, notamment les fumées de cuisson, la pollution atmosphérique et l’exposition professionnelle régulière aux poussières ou aux produits chimiques.

Les cas suspects concernent généralement des personnes âgées de plus de 40 ans ayant des antécédents de tabagisme ou d’exposition aux polluants, précise la professeure associée Phan Thu Phuong, directrice de l’Institut respiratoire de l’hôpital Bach Mai à Hanoi.

La maladie se manifeste habituellement par des symptômes chroniques, tels qu’une toux persistante accompagnée d’expectorations sur plusieurs années, pouvant évoluer vers un essoufflement aux stades les plus avancés.

Un diagnostic précoce est « extrêmement important » pour freiner l’évolution de la BPCO, limiter les poussées aiguës et réduire les risques de formes graves et de décès, a souligné le Dr Nguyên Trong Khoa, directeur adjoint de l’Administration des services médicaux du ministère de la Santé.

La prise en charge de cette pathologie se heurte toutefois à la méconnaissance des patients et à des consultations souvent trop tardives.

«Les fumeurs peuvent considérer la toux et les expectorations comme des symptômes normaux et, par conséquent, négliger les premiers signes de la maladie», a-t-il expliqué. « Ceux qui souffrent d’essoufflement peuvent également s’adapter progressivement à leur état à mesure que les lésions pulmonaires s’aggravent », a-t-il ajouté.

En conséquence, de nombreux malades ne se rendent à l’hôpital qu’à un stade avancé, ce qui complique leur traitement.

La prise en charge médicale vise avant tout à contrôler les symptômes, améliorer la qualité de vie, réduire les risques à long terme et prolonger l’espérance de vie.

Pour y parvenir, l’observance thérapeutique est jugée cruciale par les spécialistes.

Or, sur le terrain, certains patients interrompent leur suivi médical une fois leur ordonnance terminée, préférant endurer leurs symptômes à domicile plutôt que de retourner en consultation.

Soins de santé primaires, maillon essentiel du suivi continu de la BPCO

Les établissements de soins de santé primaires pourraient détecter précocement les cas suspects de BPCO et orienter les patients vers des hôpitaux dotés des capacités de diagnostic nécessaires, estiment des experts.

Une fois le diagnostic posé et le protocole thérapeutique défini par des structures hospitalières de niveau supérieur, ces centres de proximité pourraient également assurer la prise en charge et le suivi régulier des malades.

« La coordination entre les hôpitaux, les dispensaires communaux et les cliniques permet de gérer les patients au sein d’un système intégré plutôt que par des hôpitaux isolés, ce qui réduit considérablement le risque de perdus de vue ou d’abandon de traitement », a expliqué le Dr Nguyên Trong Khoa.

Alors que les dispensaires communaux se sont vu confier la gestion des maladies chroniques, dont la BPCO, ils nécessitent des ressources humaines adéquates — notamment des médecins et des infirmiers — ainsi que des équipements médicaux adaptés, en particulier des spiromètres. Ils doivent également garantir un approvisionnement suffisant en médicaments, conforme aux protocoles de soins.

Selon le Dr Nguyên Trong Khoa, un cadre juridique global est indispensable pour sécuriser la fourniture de médicaments, d’équipements et de consommables médicaux. Ce dispositif doit aussi instaurer des mécanismes de formation du personnel et clarifier le champ d’exercice professionnel afin que les structures de soins primaires puissent prendre en charge les patients de manière proactive.

Enfin, un réseau reliant les hôpitaux aux centres de soins primaires doit être développé, en s’appuyant sur un soutien à distance renforcé pour le diagnostic, le traitement et le suivi, parallèlement à un approvisionnement stable et suffisant en traitements.

De l’approche curative à la prévention proactive

La prise en charge de la BPCO doit dépasser le seul traitement des symptômes pour miser sur le dépistage précoce et la prévention de proximité, estiment des spécialistes de la santé, alors que la maladie pèse lourdement sur les systèmes de soins.

Intégrée ces dernières années par le ministère de la Santé au programme national de gestion des maladies chroniques non transmissibles, la BPCO doit demeurer une priorité stratégique assortie d’investissements à la hauteur de son impact sur la santé publique, soulignent ces experts. Un tel effort est jugé indispensable pour réduire la mortalité, améliorer la qualité de vie des malades et allonger leur espérance de vie en bonne santé.

Pour atteindre ces objectifs, les spécialistes appellent à un changement de paradigme : au-delà de l’intervention une fois les symptômes déclarés, l’accent doit être mis sur l’identification des facteurs de risque, la sensibilisation du grand public et le déploiement de modèles de suivi continu dès les soins de santé primaires.

Selon les professionnels du secteur, une détection précoce permet non seulement d’optimiser l’efficacité des traitements, mais aussi de réduire sensiblement les coûts pour le système de santé.

La confirmation du diagnostic — qu’il s’agisse d’une BPCO ou d’asthme — exige toutefois l’intervention d’établissements disposant d’infrastructures adéquates et d’un personnel qualifié, condition nécessaire à l’élaboration de protocoles thérapeutiques adaptés à chaque patient. – VNA