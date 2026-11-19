Hanoï (VNA) – La vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra a reçu, le 18 novembre à Hanoï, Marc Gailhardou, président de la région intercontinentale du groupe pharmaceutique MSD (Merck Sharp & Dohme), à l’occasion du 30e anniversaire de sa présence au Vietnam.



Lors de la rencontre, la vice-Première ministre a réaffirmé que le gouvernement créerait les conditions les plus favorables aux projets d’investissement et de coopération de MSD. Elle a invité le groupe à considérer le Vietnam comme un partenaire stratégique stable et fiable, à y investir dans une usine de production de médicaments et de vaccins et à accélérer le transfert de technologie du vaccin contre le papillomavirus humain (HPV) à la société par actions des vaccins du Vietnam (VNVC).



Marc Gailhardou a indiqué qu’il s’agissait de sa première visite au Vietnam à ce poste et que le pays figurait parmi les dix principaux marchés de MSD dans la région intercontinentale. En 2025, le groupe a fourni des médicaments et des vaccins à plus de 400 millions de personnes dans le monde, dont 2,3 millions au Vietnam.



Selon lui, le matin même, MSD et VNVC avaient annoncé un projet de coopération portant sur le transfert de technologies, la production et la fabrication locale de vaccins stratégiques, afin de renforcer la sécurité de l’approvisionnement en vaccins et l’autonomie du pays.



La vice-Première ministre a salué les contributions de MSD au cours des trois dernières décennies. Selon elle, MSD a introduit une vingtaine de médicaments et de vaccins de pointe au Vietnam et soutenu environ 7.500 patients atteints de cancer, pour une valeur de médicaments d’environ 4.000 milliards de dôngs. Le groupe a également investi des milliers de milliards de dôngs dans la recherche clinique et s’est engagé à y consacrer 40 millions de dollars supplémentaires en 2026. Il propose par ailleurs des prix préférentiels pour le vaccin contre le HPV dans le cadre du mécanisme de Gavi, l’Alliance du Vaccin, jusqu’à fin 2027.



La vice-Première ministre a souligné que le Vietnam disposait d’un cadre politique et institutionnel particulièrement favorable. La stratégie de développement de l’industrie pharmaceutique à l’horizon 2030 vise à faire du Vietnam un centre de production pharmaceutique à forte valeur ajoutée au sein de l’ASEAN. Le marché national devrait atteindre environ 10 milliards de dollars en 2026, avec une croissance annuelle moyenne de 8 à 10 %.



Concernant la coopération entre MSD et VNVC, la vice-Première ministre a salué le projet de transfert de technologie, souhaitant qu’il ne se limite pas à la production et au conditionnement, mais englobe également les technologies pharmaceutiques et de nouvelle génération, dans le respect de la législation vietnamienne.



La vice-Première ministre a également encouragé MSD à investir dans une usine au Vietnam pour produire des médicaments anticancéreux, des vaccins et des antibiotiques de nouvelle génération, destinés aux marchés national et régional.



Elle a par ailleurs proposé à MSD de faciliter les négociations directes entre le Vietnam et les groupes pharmaceutiques internationaux, afin de réduire le nombre d’intermédiaires et d’obtenir des prix raisonnables et transparents.



De son côté, Ngo Chi Dung, président du conseil d’administration et directeur général de VNVC, a indiqué que l’usine de vaccins et de produits biologiques de l’entreprise était conçue selon les normes FDA GMP et Euro GMP. Sa première phase devrait être achevée en 2027, avec un début de production en 2028 et une commercialisation en 2029. -VNA